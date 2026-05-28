Mexique: la Banque centrale abaisse sa prévision de croissance pour 2026

( AFP / ERNESTO BENAVIDES )

La Banque centrale du Mexique a abaissé sa prévision de croissance pour 2026 en raison de la faible performance économique de la deuxième économie latino-américaine en début d'année, selon un rapport publié mercredi.

Banxico a revu à la baisse sa prévision de PIB à 1,1%, contre 1,6% auparavant. Cette révision répond au "comportement de l'activité économique au premier trimestre de l'année, considérablement plus faible qu'attendu", a-t-elle précisé.

L'institution s'attend à ce que la maigre croissance (+0,2%) des trois premiers mois de l'année soit "partiellement compensée" par une activité plus vigoureuse aux deuxième et troisième trimestres.

Banxico table notamment sur une demande plus forte que prévu des exportations vers les Etats-Unis, partenaire du Mexique dans l'accord commercial Aceum actuellement en cours de révision.

En 2025, l'économie mexicaine, deuxième d'Amérique latine derrière le Brésil, n'avait progressé que de 0,8%, sa plus mauvaise performance depuis la chute de 8,5% enregistrée en 2020, en pleine pandémie de Covid-19.

Cela avait coïncidé avec le retour à la Maison Blanche de Donald Trump, qui a mené une offensive protectionniste mondiale en imposant des droits de douane supplémentaires à de nombreux pays.

Le Mexique, qui expédie vers les Etats-Unis plus de 80% de ses exportations, se montre particulièrement vulnérable à la politique commerciale américaine, laquelle a créé beaucoup d'incertitudes pour les entreprises et le climat des affaires en général.