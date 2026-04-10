Les astronautes d'Artemis II rentrent à toute vitesse de la Lune vers l'amerrissage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le retour sur Terre conclut un voyage de 10 jours de survol de la Lune

* La mission a marqué le premier vol en équipage vers la Lune depuis un demi-siècle

* La rentrée atmosphérique constitue un test clé pour le bouclier thermique de la capsule

(Reformulation avec la préparation de l'équipage à la rentrée; ajout d'informations sur la manœuvre de correction de trajectoire, la coupure radio prévue et la récupération planifiée, tout au long du texte) par Joey Roulette et Steve Gorman

Les quatre astronautes d'Artemis II, de retour du premier voyage en équipage sur la Lune depuis plus d'un demi-siècle, se sont précipités vers la Terre vendredi, alors qu'ils préparaient leur vaisseau spatial Orion pour la phase finale de leur descente et de leur amerrissage dans l'océan Pacifique, au large de la Californie du Sud.

Vendredi après-midi, la capsule Orion, pilotée de manière autonome, a effectué une dernière mise à feu de huit secondes de ses propulseurs à réaction afin d'affiner sa trajectoire de vol, une manœuvre essentielle pour garantir un retour en toute sécurité.

La célèbre mission de 10 jours de la Nasa devait se terminer par le largage, par le véhicule Orion en forme de goutte d'eau, du module de service abritant son système de fusée principal, suivi d'une rentrée ardente dans l'atmosphère terrestre et d'une coupure radio de six minutes avant que la capsule n'amerrisse en parachute dans la mer.

Si tout se passe bien, les astronautes américains Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, ainsi que l'astronaute canadien Jeremy Hansen, finiront par flotter en toute sécurité dans l'océan à bord de leur capsule Orion, baptisée Integrity, peu après 20 heures ET (0000 GMT) au large de San Diego.

Le quatuor a décollé de Cap Canaveral, en Floride, le 1er avril, placé sur une orbite terrestre initiale par la fusée géante Space Launch System de la Nasa, avant de naviguer autour de la face cachée de la lune, s'aventurant plus profondément dans l'espace que tous les humains avant eux .

UN TREMPLIN VERS MARS

Ils sont devenus les premiers astronautes à voler à proximité de la lune depuis le programme Apollo des années 1960 et 1970. Glover, Koch et Hansen sont également entrés dans l'histoire en devenant respectivement le premier astronaute noir, la première femme et le premier citoyen non américain à participer à une mission lunaire.

Ce voyage, qui fait suite au vol d'essai sans équipage Artemis I autour de la Lune effectué par le vaisseau spatial Orion en 2022, constitue une répétition générale essentielle en vue d'une tentative prévue plus tard dans la décennie pour faire atterrir des astronautes sur la surface lunaire pour la première fois depuis Apollo 17 à la fin de l'année 1972.

L'objectif ultime du programme Artemis est d'établir une présence à long terme sur la Lune, qui servira de tremplin à une éventuelle exploration humaine de Mars.

Dans un parallèle historique avec l'époque de la guerre froide d'Apollo, la mission Artemis II s'est déroulée dans un contexte de troubles politiques et sociaux, y compris un conflit militaire américain qui s'est avéré impopulaire dans le pays.

TEST CRITIQUE DU BOUCLIER THERMIQUE

Les quatre astronautes d'Artemis ont passé une grande partie des dernières 24 heures de la mission à ranger du matériel et à configurer la cabine de l'équipage en vue de la rentrée atmosphérique et de l'amerrissage à venir.

Le retour sur Terre permettra au vaisseau spatial Orion, construit par Lockheed Martin LMT.N , de subir un test critique de son bouclier thermique, qui a subi un niveau inattendu de brûlures et de contraintes lors de la rentrée dans l'atmosphère au cours du vol d'essai de 2022. En conséquence, les ingénieurs de la Nasa ont modifié la trajectoire de descente d'Artemis II afin de réduire l'accumulation de chaleur et le risque d'incendie de la capsule.

Néanmoins, Orion plongeant dans l'atmosphère à quelque 24 000 miles par heure (38 625 kph), soit environ 32 fois la vitesse du son, les températures à l'extérieur de la capsule devraient grimper jusqu'à 5 000 degrés Fahrenheit (2 760 degrés Celsius).

Comme c'est généralement le cas lors de telles descentes, l'intensité de la chaleur et la compression de l'air formeront une gaine de gaz ionisé chauffée au rouge, ou plasma, qui englobera la capsule, coupant le contact radio avec l'équipage pendant plusieurs minutes au début de la rentrée dans l'atmosphère.

Quelques instants plus tard, deux jeux de parachutes seront déployés depuis le nez de la capsule en chute libre, ralentissant sa descente à environ 17 mph (27 kph) avant qu'Orion ne touche doucement l'eau.

La performance du bouclier thermique et des parachutes est tout aussi importante que celle de plusieurs autres facteurs, notamment la précision de la trajectoire de descente et de l'angle de rentrée du vaisseau spatial grâce à une série d'impulsions de correction de trajectoire effectuées par ses propulseurs de guidage à réaction.

Le dernier de ces trois "tirs" de propulseurs à réaction a été effectué vendredi après-midi, environ cinq heures avant l'amerrissage. Un dernier ajustement de l'angle du véhicule devait avoir lieu lorsque le véhicule s'approcherait du sommet de l'atmosphère.

Une fois que la capsule a atteint le sommet de l'atmosphère, il faut moins de 15 minutes pour que deux séries de parachutes se déploient et que la capsule flotte jusqu'à la mer.

La Nasa indique qu'il faudra encore une heure aux équipes de récupération pour sécuriser Orion, aider les astronautes à sortir de la capsule un par un et les hisser dans des hélicoptères en vol stationnaire.

Au plus fort du vol, l'équipage a atteint un point situé à 252 756 miles de la Terre, dépassant ainsi le précédent record d'environ 248 000 miles établi en 1970 par l'équipage d'Apollo 13.

Le lancement de la semaine dernière a constitué une étape majeure pour la fusée SLS, en donnant à ses principaux contractants, Boeing BA.N et Northrop Grumman NOC.N , la validation tant attendue que le système de lancement, en développement depuis plus d'une décennie, était prêt à emmener des humains dans l'espace en toute sécurité.