Les assureurs de l'Obamacare demandent la deuxième plus forte hausse des primes depuis près d'une décennie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de l'entreprise aux paragraphes 4 et 5) par Amina Niasse

Les compagnies proposant des contrats d’assurance maladie dans le cadre de l’Obamacare l’année prochaine demandent des tarifs représentant une hausse médiane de 14 % des primes par rapport aux tarifs de 2026, selon les données du groupe de recherche sur les politiques de santé KFF.

Le taux proposé pour 2027 représente la deuxième plus forte hausse depuis 2018, a indiqué le KFF. Les assureurs doivent soumettre leurs propositions aux autorités de régulation avant le 15 juillet, en détaillant les coûts prévisionnels et les changements de tarifs prévus pour la nouvelle année.

Lorsque les compagnies d’assurance avaient demandé une hausse médiane de 18 % l’année dernière, elles avaient invoqué un nombre prévu plus important de patients à haut risque, ou plus malades, souscrivant à ces formules, qui ne serait pas compensé par des adhérents en meilleure santé et moins coûteux.

Un porte-parole de UnitedHealth UNH.N , qui gère l’assureur UnitedHealthcare, a déclaré que la société fixait le montant de ses primes en fonction des coûts prévisionnels.

"Les hausses de tarifs demandées cette année s’expliquent par la hausse des tarifs hospitaliers, l’augmentation de l'utilisation et la hausse des coûts des médicaments spécialisés", a déclaré le porte-parole.

Les assureurs s’attendent à ce que le nombre de patients présentant des besoins médicaux plus importants entraîne une hausse des primes de 4 % l’année prochaine, alors que les adhérents en bonne santé continueront de résilier leur couverture en 2027. L’inflation économique générale, la hausse des coûts des médicaments et la consolidation croissante des prestataires de soins de santé contribuent également à la hausse des primes, a indiqué la KFF.

Le nombre d’adhésions à l’Obamacare a baissé de 13 % en 2026, passant de 22,1 millions de personnes en 2025, après l’expiration des subventions supplémentaires destinées à aider les personnes à conserver leur couverture pendant la pandémie de COVID-19.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux estime désormais à 19,2 millions le nombre d’Américains affiliés aux régimes créés par la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act) du président Barack Obama.

Sans ces subventions, les primes ont augmenté de 58 % en 2026 et les franchises ont augmenté d’environ 1.000 dollars supplémentaires par personne, selon les données de la KFF.

Pour compiler les données permettant de prévoir les hausses de tarifs en 2027, la KFF a analysé les déclarations de 77 assureurs dans 16 États et à Washington, D.C.

Entre 2025 et 2027, les primes devraient augmenter de plus de 33 %, sur la base des derniers tarifs proposés.

La plupart des personnes inscrites sur les marchés d’assurance dont les revenus sont inférieurs à 400 % du seuil fédéral de pauvreté restent éligibles à des subventions.

Des assureurs tels que Centene CNC.N et UnitedHealth ont signalé cette année une hausse des coûts médicaux dans leurs activités liées à l’Obamacare. CVS Health CVS.N a annoncé l’année dernière que sa filiale d’assurance Aetna ne proposerait plus de contrats Obamacare en 2026 en raison de la hausse des coûts prévue dans ce secteur.