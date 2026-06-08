Les associations professionnelles australiennes, canadiennes et japonaises craignent d'être laissées pour compte dans la campagne en faveur des produits « Made in Europe »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

La volonté de l'Europe de réduire sa dépendance vis-à-vis des géants technologiques américains en recourant à des technologies et des puces fabriquées dans l'UE pourrait exclure d'autres acteurs non européens du marché européen, ont averti lundi des organismes professionnels représentant des entreprises technologiques en Australie, au Canada et au Japon.

L'avertissement lancé par le Tech Council of Australia, la Canada EU Trade and Investment Association, la Japan Association of New Economy et le groupe de lobbying technologique CCIA est intervenu une semaine après que la Commission européenne a proposé des lois visant à stimuler les industries locales du cloud, de l'IA et des puces électroniques et à réduire la dépendance vis-à-vis des géants technologiques américains tels que Google GOOGL.O et Microsoft MSFT.O .

Les ministres des télécommunications de l'UE discuteront mardi de cette proposition, qui devra être négociée avec les pays de l'UE et le Parlement européen au cours des prochains mois avant de pouvoir entrer en vigueur.

Les associations professionnelles ont exprimé leurs inquiétudes concernant les exigences proposées en matière d'accès au marché à l'encontre des entreprises dont le siège social est situé, ou qui sont détenues ou contrôlées, en dehors de l'UE, affirmant que celles-ci affecteraient considérablement la participation de leurs membres à l'écosystème numérique européen.

« Les approches qui s’appuient sur la structure d’entreprise d’un fournisseur, sa juridiction d’appartenance ou son origine géographique pour déterminer son éligibilité – que ce soit pour la fourniture de services cloud, d’IA ou de logiciels – pourraient conduire à un traitement inégal des fournisseurs », ont-ils déclaré dans une lettre commune adressée aux ministres de l’UE.

Cela pourrait réduire les opportunités pour les entreprises de confiance qui investissent depuis longtemps dans le développement numérique de l’Europe, ont-ils ajouté.

Elles ont averti que restreindre le choix des clients quant à la manière dont les services peuvent être achetés ou déployés pourrait entraîner des inefficacités, faire grimper les coûts et compliquer les modèles commerciaux transfrontaliers.

« Nous encourageons donc les États membres et le Parlement européen à veiller à ce que la CADA soit révisée de manière à rester conforme aux principes de non-discrimination, de proportionnalité et d’ouverture envers les principaux partenaires commerciaux », ont-ils déclaré.

La CADA (, loi sur le développement du cloud et de l'IA) est un pilier essentiel de la stratégie européenne en matière de souveraineté technologique.