Les analystes voient la demande d'Enphase s'améliorer, mais restent divisés

(Mises à jour)

4 février - ** Enphase Energy ENPH.O a battu les estimations de revenus mardi; le chiffre d'affaires du T4 est de 343,30 millions de dollars par rapport à une estimation de 340,59 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 devrait se situer entre 270 et 300 millions de dollars, contre 264,55 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Les actions d'ENPH ont augmenté de 23,5 % à 46,03 $ avant la mise sur le marché

SIGNES D'UNE INFLEXION À LA HAUSSE

** RBC Capital Markets ("Outperform"; PT: $54) pense que la demande a atteint son niveau le plus bas et qu'ENPH a une forte opportunité de récupérer des parts de marché dans le secteur résidentiel et de conquérir des parts de marché dans le secteur commercial, tout en continuant à lancer de nouveaux produits

** J.P. Morgan ("Neutre"; PT: $39) déclare que puisque ENPH a maintenu ses perspectives initiales pour le 1er trimestre 26 après 18 mois de réductions, il pense qu'il peut s'agir d'un "indicateur précoce que la visibilité d'ENPH commence à s'améliorer"

** Morgan Stanley ("Underweight"; PT: $30) déclare: "Nous attendons des étapes d'exécution clés au cours des prochains trimestres avant de devenir plus positifs sur la société."