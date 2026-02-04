Premier contrat pro en vue à l'OL pour un jeune attaquant

Sur un nuage. C’est peu dire que 2026 réussit jusqu’ici plutôt bien à Rémi Himbert, le jeune attaquant de 17 ans issu de l’académie de l’OL . Régulièrement utilisé par Paulo Fonseca depuis le début de l’année, buteur face au PAOK en Ligue Europa pour sa première titularisation, Himbert devrait encore franchir un palier ce mois-ci.

Un contrat de trois ans d’ici la fin du mois

En effet, selon les informations de L’Équipe , l’international français U17 devrait bientôt signer son premier contrat professionnel avec son club formateur . D’une durée de trois ans , celui-ci le lierait jusqu’en 2029 avec l’OL. La signature devrait être officialisée à la fin du mois , une fois que le joueur aura atteint sa majorité.…

CMF pour SOFOOT.com