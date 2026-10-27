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Les analystes réagissent à l'avertissement de Mercedes-Benz Group
information fournie par AOF 27/10/2026 à 15:45

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(Zonebourse.com) - L'action du géant allemand s'affiche en net repli à la Bourse de Francfort (-3,69%, à 40,02 euros) après que le groupe a abaissé certains de ses objectifs financiers annuels en raison d'un environnement de marché de plus en plus difficile en Chine et de charges en hausse au quatrième trimestre.

Pour rappel, Mercedes-Benz Group table sur une rentabilité opérationnelle des ventes ajustée entre 2 et 3%, contre 3 à 5% précédemment, pour sa division Cars. De son côté, le résultat d'exploitation est anticipé au niveau de celui de l'exercice précédent, alors qu'il était initialement prévu nettement supérieur. En outre, le flux de trésorerie disponible de l'activité industrielle devrait passer légèrement sous la précédente estimation ("légèrement sous le niveau de l'exercice précédent") pour s'établir désormais nettement sous le niveau de l'an dernier.

Au niveau de la division Utilitaires, les prévisions restent inchangées (marge RoS ajustée de 8 à 10%) et pour le pôle financier Mercedes-Benz Financial Services (rendement des fonds propres ajusté de 12 à 14%).

L'avis des analystes

Chez AlphaValue, les analystes s'attendaient à cet avertissement sur résultats après celui du concurrent BMW et la poursuite de la détérioration du marché chinois. Le broker souligne que ces abaissements d'objectifs concernent presque exclusivement le quatrième trimestre.

Il signale également que le consensus annuel table actuellement sur une marge opérationnelle ajustée de 3,3% pour la division Cars, soit un niveau supérieur à la borne haute de la nouvelle fourchette de prévisions, ainsi que sur un flux de trésorerie disponible industriel de 3,96 milliards d'euros. Ces deux estimations devront ainsi être revues à la baisse, tandis que la marge implicite de la division Cars au quatrième trimestre ressort proche du seuil de rentabilité.

La recommandation sur le titre est à réduire

De son côté, Jefferies indique que les prévisions ont été abaissées mais que les données pré-publications du troisième trimestre sont légèrement supérieures aux attentes. La banque d'investissement américaine met l'accent sur les raisons qui ont poussé Mercedes-Benz-Group a revoir ses ambitions : un environnement de marché de plus en plus difficile en Chine et l'anticipation de coûts plus élevés au quatrième trimestre, notamment sur les matières premières.

L'avis sur l'action est toujours à acheter, avec une cible de cours de 46 euros, soit un potentiel de hausse de 11%.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/10/2026 à 15:45:00.

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