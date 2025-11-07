les analystes estiment que le report de "GTA VI" à novembre 2026 permettrait à Take-Two d'effectuer un lancement plus important

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Zaheer Kachwala

Les retards répétés de "Grand Theft Auto VI" n'ont pas perturbé les analystes, qui estiment que la nouvelle fenêtre de sortie permettra à Take-Two Interactive de faire plus de bruit lorsqu'il lancera le titre très attendu de l'industrie du jeu vidéo l'année prochaine.

L'éditeur de jeux vidéo TTWO.O a repoussé la sortie du titre au 19 novembre de l'année prochaine, au lieu du 26 mai, marquant ainsi un deuxième retard public pour le jeu vidéo et entraînant une baisse de 5 % des actions de la société dans les transactions de pré-marché vendredi.

Le retard a déçu les fans et les investisseurs, mais les analystes estiment qu'il permet à "GTA VI" de bénéficier de la hausse des dépenses pendant les fêtes de fin d'année, le jeu devant engranger des milliards de dollars dès les premières semaines de sa sortie.

"La sortie du jeu à l'approche des fêtes de fin d'année offre plus de possibilités de l'associer à la fin des consoles de la génération actuelle, ce qui le rend plus intéressant pour Take-Two en raison des fonds marketing que les fabricants de consoles seront prêts à investir", a déclaré Joost van Dreunen, professeur de jeux à la Stern School of Business de l'université de New York.

Le report n'entraînerait pas non plus une réduction globale des prévisions de ventes annuelles pour les prochains exercices financiers de Take-Two, car les projections de réservations ne seraient que décalées. Jefferies a déclaré que la société de courtage "décalera simplement ses estimations de deux trimestres."

Les retards sont devenus monnaie courante dans l'industrie du jeu vidéo, les studios étant confrontés à l'augmentation des coûts de développement et aux attentes élevées des fans, qui espèrent une expérience parfaite au moment du lancement.

"Ils (Take-Two) ont besoin que le jeu soit excellent et plus de temps rend cela plus probable", a déclaré Michael Pachter, directeur général de la planification stratégique chez Wedbush Securities.

Take-Two a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, indiquant que sa gamme actuelle de titres, dont "NBA 2K", et son portefeuille de jeux mobiles seront en mesure de stimuler la croissance jusqu'à la sortie de "GTA VI".