Les ambitions de financement des géants de l'IA mettent à l'épreuve la propension au risque de Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Niket Nishant

Les géants du secteur de l’IA font face à un moment de vérité à Wall Street, ce qui reflète les inquiétudes quant à savoir qui supportera le coût du développement de l’intelligence artificielle, qui a largement alimenté les hausses boursières de cette année.

Anthropic a déposé lundi les documents relatifs à son introduction en bourse, ouvrant la voie à une vente d’actions qui, selon certaines sources, pourrait atteindre 100 milliards de dollars dès le mois prochain.

Meta META.O a également dévoilé cette semaine un plan qui pourrait lui rapporter jusqu’à 97,5 milliards de dollars grâce à des émissions d’actions au cours des prochains mois.

Les marchés attendront également des indices sur les projets de levée de fonds lorsque Microsoft MSFT.O et Alphabet

GOOGL.O publieront leurs résultats plus tard dans la journée de mercredi.

En poursuivant leurs gigantesques plans de financement, les plus grands acteurs de l’IA parient que la crainte des investisseurs de passer à côté de rendements futurs l’emportera sur leur crainte de payer ces titres trop cher.

Les valeurs liées à l’IA ont représenté près de 75% du rendement de l’indice S&P 500 .SPX au premier semestre 2026, selon une analyse du Carson Group.

« La croissance de l’écosystème de l’IA au cours des dernières années est tout à fait stupéfiante », a déclaré Ehren Stanhope, stratège en chef des investissements chez Canvas, une filiale de Franklin Templeton. « L’idée que des entreprises d’une telle envergure puissent afficher des taux de croissance à trois chiffres pendant plusieurs années semble défier les lois de l’économie. »

Mais la réaction de Wall Street ces dernières semaines suggère que l’ambition ne suffit plus à convaincre les investisseurs de mettre la main à la poche.

L’action Meta a chuté de plus de 11% depuis qu’elle a dévoilé la semaine dernière son projet de créer une nouvelle catégorie d’actions afin de financer des ventes d’actions, et qu’ elle a annoncé sa première consommation de trésorerie trimestrielle depuis plus d’une décennie.

Si la forte hausse du chiffre d’affaires d’Anthropic a contribué à apaiser les inquiétudes concernant la croissance du secteur de l’IA, ses pertes croissantes ont soulevé de nouvelles questions. La perte nette de l’entreprise s’est creusée pour atteindre 80,7 milliards de dollars au premier semestre 2026, contre 13 milliards de dollars un an plus tôt.

« Même Anthropic n’obtiendra pas de chèque en blanc », a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital.

Ces demandes de financement interviennent dans un contexte de multiplication des mécanismes de financement circulaires , dans lesquels les fonds investis dans des entreprises d’IA peuvent revenir vers leurs investisseurs via des dépenses en infrastructures et services informatiques.

LES PETITES ENTREPRISES SOUS PRESSION

Les entreprises relativement petites mais fortement endettées se trouvent dans une situation plus précaire. CoreWeave CRWV.O a vu les rendements de ses obligations s’envoler, ce qui soulève des questions quant au montant des intérêts qu’elle devra payer lors de sa prochaine levée de fonds.

« Le danger (pour CoreWeave) réside dans son prochain emprunt. Et le délai dans lequel CoreWeave en aura besoin est tout aussi important que le prix », a déclaré Matthew Tuttle, fondateur et directeur général de Tuttle Capital Management.

La semaine dernière, l’action CoreWeave a atteint son plus bas niveau depuis mai 2025 , alors que les inquiétudes concernant sa dépendance à l’endettement s’intensifiaient.

Le titre a rebondi d’environ 10% depuis le début de la semaine, mais « la survie d’une entreprise et le succès de ses anciens actionnaires sont deux choses différentes », a ajouté M. Tuttle.

Elon Musk, directeur général de SpaceX SPCX.O , a récemment déclaré que les entreprises du secteur du « néocloud » pourraient faire face à une consolidation importante et à des faillites. Il a exclu toute acquisition d’une entreprise du « néocloud » par SpaceX, affirmant qu’une telle opération serait « inutile ».

Néanmoins, selon les données de J.P. Morgan, les dépenses d’investissement dans l’IA réalisées cette année par Amazon

AMZN.O , Alphabet, Meta, Oracle ORCL.N et Microsoft devraient égaler leurs dépenses cumulées depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022.

« En effet, les marchés semblent soutenir le scénario de monétisation des centres de données dédiés à l’IA », a écrit Dubravko Lakos-Bujas, responsable de la stratégie des marchés mondiaux au sein de la société de courtage.