Les agences de notation évaluent le “facteur Burnham” britannique

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* Une élection partielle au Royaume-Uni pourrait permettre à Burnham de se présenter contre Starmer pour le poste de Premier ministre

* Les agences de notation en alerte face à d'éventuels changements de politique

* Les marchés ont encore en mémoire les turbulences du marché obligataire britannique de 2022

par Marc Jones

Les agences de notation, qui évaluent comment Andy Burnham pourrait influencer les finances publiques britanniques s'il devenait Premier ministre, s'attendent à ce que tout changement audacieux de politique budgétaire soit pour l'instant freiné par les marchés obligataires.

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, se présente jeudi à une élection partielle qui, s’il la remporte, le propulserait de nouveau au Parlement et le placerait en pole position pour défier le Premier ministre Keir Starmer à la tête du Parti travailliste au pouvoir.

Burnham est considéré comme plus interventionniste que Starmer, en difficulté, mais les analystes estiment que ce changement potentiel intervient à un moment délicat pour la Grande-Bretagne, avec une marge de manœuvre budgétaire limitée et le souvenir encore vif de la crise des marchés de 2022 provoquée par Liz Truss .

Marie Diron, analyste souveraine chez Moody's, a déclaré que même si Burnham pourrait être freiné par le risque d'une répétition de cette crise, les agences de notation se concentreront sur les changements politiques qu'il mettra en œuvre – ou que tout nouveau Premier ministre mettra en œuvre.

“Les futurs candidats à la direction du pays pourraient faire des déclarations (concernant un soutien budgétaire accru), mais il est probable que la réalité (d’une situation financière tendue) vienne faire obstacle à des mesures plus ambitieuses”, a déclaré Mme Diron.

“Ce qui serait plus significatif pour la notation, au vu de ce que nous observons, c’est un changement majeur de politique.”

Pourtant, l’incertitude à elle seule a déjà déstabilisé les marchés, tandis que la pression en faveur d’une augmentation des dépenses pour les priorités clés s’intensifie.

Le ministre de la Défense de M. Starmer, John Healey, et le ministre des Forces armées, Al Carns, ont tous deux démissionné la semaine dernière, M. Healey affirmant que le plan d'investissement britannique en matière de défense était “bien en deçà de ce qui est nécessaire pour défendre le pays en cette période dangereuse”.

Burnham a également déclaré que la compagnie des eaux la plus en difficulté du Royaume-Uni, Thames Water, devrait être nationalisée, éventuellement aux côtés d'autres services publics essentiels.

Le responsable des notations souveraines pour l'Europe occidentale chez Fitch, Federico Barriga-Salazar, a déclaré que la note AA- attribuée à la Grande-Bretagne supposait une “amélioration” progressive de la situation budgétaire, laissant une marge de manœuvre limitée en cas de dérapage.

“Si cette amélioration (mentionnée précédemment) ne se produit pas, nous devrons alors procéder à une réévaluation”, a déclaré M. Barriga-Salazar.

Il a ajouté que même si un nouveau Premier ministre cherchait à modifier les règles budgétaires du gouvernement pour permettre davantage de dépenses, cela n'affecterait pas le processus de notation.

“Ce qui nous importe, c’est la trajectoire finale de la dette publique et du déficit public”, a déclaré M. Barriga-Salazar.

SCÉNARIOS

M. Burnham a déclaré au début du mois que ses projets seraient soumis aux règles budgétaires existantes du gouvernement.

La dette britannique s'élevant déjà à environ 100 % du PIB, Thomas Gillet, analyste chez Scope Ratings, a présenté deux scénarios pour la notation.

Si la question du leadership gouvernemental et la guerre avec l'Iran sont résolues rapidement, “la stabilisation du ratio dette/PIB resterait difficile et prendrait du temps, mais elle serait possible”, a déclaré M. Gillet.

“Plus préoccupante” serait une incertitude prolongée, qui ferait grimper les coûts d’emprunt et intensifierait la surveillance des marchés.

“La question serait alors de savoir dans quelle mesure le gouvernement pourrait stabiliser le ratio dette/PIB”, a déclaré M. Gillet. “Cela pourrait ressembler un peu à ce que nous avons vu en 2022 avec le parti conservateur (dirigé par Liz Truss).”

S&P Global a également indiqué que le principal risque pesant sur sa note AA “stable” serait une détérioration significative des performances budgétaires ou extérieures par rapport à ses prévisions d’avril, qui tablaient sur un déficit de 4,7 % et une croissance du PIB de 1,1 %.

À l’époque, l’agence soulignait le risque que Starmer soit confronté à une contestation de son leadership.

Julia Specht, de Morningstar DBRS, a déclaré qu’un changement de direction ne devrait pas avoir d’“impact significatif” sur la note du Royaume-Uni, même si l’agence surveillerait les implications budgétaires potentielles.

“À moyen terme, cela pourrait exercer une pression supplémentaire sur l'évolution de la dette”, a-t-elle déclaré.