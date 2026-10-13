Les affaires Grok mettent en évidence les risques encourus par les entreprises spécialisées dans l'IA au regard de la législation de l'Illinois en matière de protection de la vie privée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Mike Scarcella

La société SpaceXAI d’Elon Musk fait l’objet de deux projets de recours collectifs alléguant que sa plateforme Grok enfreint une loi stricte de l’Illinois sur la protection de la vie privée en raison de sa manipulation d’images faciales. Il s’agit des dernières poursuites judiciaires en date visant des entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle au sujet de leur collecte et de leur utilisation de données biométriques.

Les plaintes contre SpaceXAI ont été déposées devant le tribunal fédéral de Chicago, dont l’une lundi. Elles allèguent toutes deux que l’entreprise, anciennement connue sous le nom de xAI, a illégalement collecté et utilisé les informations biométriques d’une personne à partir d’un "selfie" mis en ligne, sans notification écrite préalable.

SpaceXAI n’a pas immédiatement répondu mardi à une demande de commentaire.

Ces poursuites s’inscrivent dans une vague croissante de litiges visant la manière dont les entreprises d’IA utilisent des informations personnelles telles que les scans faciaux et les empreintes vocales pour développer et exploiter leurs plateformes. Google (filiale d’Alphabet) et l’application de prise de notes et d’organisation Otter.ai figurent parmi les défendeurs également visés par des recours collectifs au titre de la loi de l’Illinois sur la protection des informations biométriques (Illinois Biometric Information Privacy Act).

La loi de l’Illinois restreint la collecte et l’utilisation de données personnelles telles que les scans rétiniens et les empreintes digitales, et constitue depuis de nombreuses années un obstacle à la conformité ainsi qu’une source de litiges pour les entreprises. En 2020, Facebook a déclaré qu’il verserait 650 millions de dollars pour régler un recours collectif l’accusant d’avoir enfreint la loi de l’Illinois. En 2024, le géant du fret ferroviaire BNSF a accepté de verser 75 millions de dollars pour régler un recours collectif au titre de la BIPA.

Les cabinets d’avocats représentant les plaignants intentent de plus en plus souvent des actions en justice pour violation de la BIPA liée à l’IA. Le cabinet d’avocats Paul Hastings, spécialisé dans la défense, avait averti dans une note d’avertissement publiée en avril qu’"une nouvelle vague de litiges en matière de biométrie avait déferlé" sur les entreprises spécialisées dans l’IA.

Dans l’une de ces affaires, un groupe de journalistes a intenté en mai une action collective contre Google, filiale d’Alphabet , en alléguant que l’entreprise avait utilisé illégalement des enregistrements de leurs voix pour entraîner des modèles d’IA. Google a rejeté ces allégations et demandé au tribunal de les rejeter, affirmant que les plaignants n’avaient pas démontré que Google avait obtenu un identifiant vocal biométrique lié à une personne spécifique.

Otter.ai fait également l’objet d’autres poursuites. Ces actions en justice, regroupées devant un tribunal fédéral de Californie, soutiennent que l’entreprise enfreint la loi BIPA en collectant et en créant des empreintes vocales associées aux locuteurs enregistrés. Otter a nié ces allégations et a demandé à un juge de rejeter les plaintes.

Les poursuites contre SpaceXAI allèguent que Grok enfreint la loi de l’Illinois lorsqu’il effectue, sans consentement préalable, "une analyse spécifique au visage ou une manipulation d’images préservant l’identité" après qu’un utilisateur a mis en ligne une photographie. La loi BIPA s’applique même lorsqu’un utilisateur met en ligne sa propre photo, affirment les plaintes.

"Alors que les entreprises du monde entier se livrent à une course effrénée pour développer des technologies d’intelligence artificielle et d’analyse faciale toujours plus avancées, cette ruée vers les données met en péril la vie privée des individus partout dans le monde", indique la plainte déposée la semaine dernière.

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