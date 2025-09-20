Les aéroports de Dallas reviennent à la normale après que la FAA a expliqué le problème à l'origine de la panne

(Ajout de la réaction L3 aux paragraphes 12-13) par David Shepardson

Les opérations aériennes dans deux aéroports de la région de Dallas sont revenues à la normale samedi, alors que l'Administration fédérale de l'aviation détaillait les défaillances d'une société de télécommunications qui, selon elle, ont entraîné plus de 2 000 interruptions de vol.

American Airlines AAL.O , le plus grand transporteur à l'aéroport de Dallas Fort Worth, a déclaré que plus de 100 000 passagers ont été touchés par des problèmes de télécommunications qui ont commencé vendredi vers 14 heures et qui n'ont été résolus que samedi matin.

American a déclaré qu'elle avait été contrainte d'annuler 530 vols vendredi, 160 vols samedi, et qu'elle avait dû détourner 65 autres vols à destination de Dallas.

Southwest Airlines LUV.N , le plus grand transporteur à Dallas Love Field, a retardé plus de 1 100 vols vendredi, soit un quart de ses opérations, et plus de 200 samedi, mais n'a annulé qu'un seul vol, selon Southwest et FlightAware, qui suit les vols. Southwest a déclaré avoir enregistré 580 retards extrêmes vendredi.

American, qui a également retardé plus de 350 vols depuis vendredi, a prévenu qu'il pourrait y avoir d'autres impacts opérationnels.

La FAA a déclaré que de "multiples défaillances" des services de données de télécommunications fournis par Frontier Communications FYBR.O étaient à l'origine de la panne qui a affecté le Dallas Terminal Radar Approach Control de l'Administration fédérale de l'aviation, qui gère les opérations pour les deux aéroports de Dallas. Frontier a accepté d'être racheté par Verizon Communications VZ.N , mais l'opération n'a pas encore été conclue.

"La surveillance exercée par L3Harris, un contractant de l'Administration fédérale de l'aviation, n'a pas permis de garantir que les redondances du système fonctionnaient correctement", a indiqué la FAA.

Une porte-parole de Frontier a déclaré qu'un sous-traitant d'Argyle, au Texas, avait accidentellement coupé ses lignes de fibre optique, ce qui a eu un impact sur les systèmes de communication des aéroports de Dallas. "Notre équipe a travaillé toute la nuit, en étroite coordination avec l'Administration fédérale de l'aviation et les aéroports, pour stabiliser les systèmes, ce qui a permis aux aéroports de fonctionner aujourd'hui", a-t-elle dit.

American Airlines, en détaillant les événements qui ont conduit à l'interruption des vols, a déclaré que deux câbles de fibre optique coupés vendredi ont affecté les données supportant les radars, les fréquences radio et les systèmes informatiques de l'Administration fédérale de l'aviation.

Le directeur des opérations d'American Airlines, David Seymour, a dit dans un courriel adressé aux employés que les efforts déployés par L3Harris LHX.N et Frontier pour rétablir le service n'avaient pas été assez rapides et a indiqué que la compagnie aérienne s'efforçait de déterminer l'impact financier de la panne.

David Seymour et le PDG de la compagnie aérienne, Robert Isom, ont eu des difficultés à "joindre les dirigeants de Frontier et de L3Harris. Nous sommes extraordinairement déçus qu'aucun des deux fournisseurs ne semble avoir le sens de l'urgence pour résoudre ce problème", a dit David Seymour dans le courriel.

Un porte-parole de L3Harris a dit qu'une défaillance dans les équipements de commutation de l'opérateur local de télécommunications et une coupure de la fibre optique ont eu un impact sur les vols.

"L3Harris a immédiatement aidé à dépanner les circuits touchés et les services essentiels ont été rétablis pour l'Administration fédérale de l'aviation", a déclaré la société. "Nous continuerons à travailler avec le fournisseur de télécommunications et l'Administration fédérale de l'aviation pour rétablir complètement les services à leur pleine résilience."

Ces dernières années, l'Administration fédérale de l'aviation a été confrontée à une série ininterrompue de problèmes techniques mettant en évidence la fragilité du système vieillissant de contrôle du trafic aérien aux États-Unis. En juillet, le Congrès a alloué 12,5 milliards de dollars à la modernisation du système.