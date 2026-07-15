Les ADS d'Alibaba progressent alors que Qwen sera intégré à Apple Intelligence en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juillet - ** Les actions d'Alibaba BABA.N cotées aux États-Unis bondissent de 5,8 % à 118,99 dollars avant l'ouverture du marché

** BABA a déclaré à Reuters dans un communiqué que son Qwen serait intégré à Apple Intelligence pour les utilisateurs en Chine

** L'action Apple AAPL.O progresse de 1 % à 318,11 dollars avant l'ouverture du marché

** Depuis le dernier cours de clôture, BABA a perdu environ 23 % depuis le début de l'année, tandis qu'AAPL a gagné environ 16 %