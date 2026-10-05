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Les ADR brésiliens rebondissent alors que les bons résultats de Bolsonaro redonnent confiance aux investisseurs
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 10:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** Les actions des entreprises brésiliennes cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture de la Bourse après que le sénateur brésilien de droite Flavio Bolsonaro a dépassé les attentes lors du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche

** Bolsonaro devance légèrement le président sortant Luiz Inácio Lula da Silva, et les deux hommes s'affronteront désormais lors d'un second tour prévu le 25 octobre

** Le sénateur est le fils de l’ancien président de droite Jair Bolsonaro

** « La performance de Bolsonaro, meilleure que prévu, et le glissement vers la droite du Congrès devraient soutenir l’Ibovespa (l’indice boursier de référence du Brésil) et exercer une pression à la baisse sur les rendements à long terme », a déclaré Andres Abadia, économiste en chef pour l’Amérique latine chez Pantheon Macroeconomics

** La compagnie pétrolière publique Petrobras PBR.N bondit de 10,4 %, tandis que la plus grande banque privée d’Amérique latine, Itaú Unibanco ITUB.N , progresse de 11,2 %

** La banque Banco Bradesco BBD.N progresse de 10,8 % et le constructeur aéronautique Embraer ERJ.N gagne 6,3 %

** Les actions de la société brésilienne de commerce électronique et de fintech MercadoLibre BBD.N et de la banque numérique Nu Holdings NU.N gagnent respectivement 6,8 % et 10,4 %

** L'ETF iShares MSCI Brazil EWZ.P progresse de 11,6 %

** Jusqu'à la dernière clôture, l'indice de référence brésilien Bovespa .BVSP affichait une hausse de plus de 19 % depuis le début de l'année

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