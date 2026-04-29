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Les actions Visa progressent grâce à des résultats supérieurs aux attentes et à des prévisions revues à la hausse, qui apaisent les inquiétudes concernant le Moyen-Orient
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tout au long du texte) par Pritam Biswas

Mercredi, l'action Visa V.N a bondi de 5 % en pré-ouverture , la société de traitement des paiements ayant dépassé les estimations d' concernant son bénéfice du deuxième trimestre et relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, soutenue par la résilience des dépenses de consommation .

Le volume des paiements a augmenté, les dépenses de consommation au cours du trimestre ayant résisté aux inquiétudes macroéconomiques générales alimentées par les tensions accrues au Moyen-Orient.

Le directeur général Ryan McInerney a déclaré lors d'une conférence téléphonique post-résultats que Visa suivait de près la situation dans la région. La société a indiqué que plusieurs facteurs compenseraient la faiblesse des voyages transfrontaliers, tels que la demande plus forte à destination des États-Unis liée à la Coupe du monde de la FIFA et l'augmentation du volume des voyages d'affaires.

Ces événements contribuent également à la croissance du segment des services marketing de la société.

Les paiements transfrontaliers, considérés comme un indicateur en temps réel du commerce mondial et des voyages en raison de l'envergure de Visa, sont suivis de près par les analystes et les économistes. Le volume transfrontalier de la société au deuxième trimestre a augmenté de 12 % à dollars constants, contre 13 % un an plus tôt.

“Les résultats de Visa sont très impressionnants, en particulier dans un contexte où les investisseurs craignaient que la croissance transfrontalière ne ralentisse considérablement en avril”, ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note.

Les actions de la société ont perdu environ 12 % depuis le début de l'année 2026, sous-performant l'indice S&P 500 SPX dans son ensemble, mais surpassant tout de même American Express

AXP.N .

Les actions de son concurrent Mastercard MA.N ont également progressé de 2,4 % dans les échanges avant l'ouverture.

“Visa a affiché son profil de croissance le plus solide depuis des années, soutenu par de multiples leviers qui se renforcent mutuellement, tout en réussissant à mettre en avant le potentiel de hausse lié au commerce agentique et aux stablecoins”, ont déclaré les analystes de TD Cowen dans une note.

Le directeur général McInerney a déclaré que l'intelligence artificielle et le commerce agentique élargiraient le marché potentiel de la société et soutiendraient sa croissance à long terme.

Le conseil d'administration de la société a également autorisé un nouveau programme pluriannuel de rachat d'actions d'un montant de 20 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

Visa investit dans la croissance organique et les acquisitions, et ce rachat d'actions démontre la “capacité de l'entreprise à mettre en œuvre une stratégie d'allocation de capital équilibrée, dans le cadre de laquelle nous restituons l'excédent de trésorerie disponible à nos clients”, a déclaré le directeur financier Chris Suh lors d'un entretien avec Reuters.

Visa a également revu à la hausse ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires net.

“Les résultats du deuxième trimestre 2026 rappelleront au marché que Visa est un géant mondial de la fintech disposant de nombreux moyens pour stimuler son chiffre d’affaires avant même la croissance du volume et des transactions”, ont déclaré les analystes de William Blair dans une note.

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