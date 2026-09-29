Les actions vacillent tandis que les obligations enregistrent une perte mensuelle

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* Les taux d'intérêt atteignent de nouveaux sommets alors que les obligations s'apprêtent à subir leur plus forte baisse depuis des années

* Le rachat d'actions de Nvidia stabilise les marchés américains; les marchés asiatiques reculent

* La RBA devrait relever ses taux

par Tom Westbrook

Mardi, la hausse des cours du pétrole et des rendements obligataires a constitué une combinaison défavorable pour les actions asiatiques, les investisseurs se préparant à une hausse des taux d’intérêt en Australie et à une période où les coûts d’emprunt à court terme s’établissent à leur plus haut niveau depuis des années.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a bondi pendant la nuit pour atteindre son plus haut niveau depuis 19 ans, dépassant les 5,27%, soit une hausse de près de 50 points de base depuis le début du mois de septembre. Les rendements augmentent lorsque les cours des obligations baissent, et la vague de ventes mensuelle est la plus forte depuis deux ans.

Le rendement des obligations américaines à 2 ans US2YT=RR a progressé encore davantage, s'envolant de plus de 57 points de base ce mois-ci pour atteindre le seuil des 5%, les opérateurs estimant que la croissance et l'inflation aux États-Unis entraîneront trois nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale d'ici le milieu de l'année prochaine.

Les rendements des titres d’État constituent un point d’ancrage pour les marchés mondiaux, un prix de référence pour les investissements dans des actions plus risquées et un repère pour les prêts immobiliers et les emprunts d’entreprise. La hausse des taux exerce une pression sur les budgets de l’État, des entreprises et des ménages.

Du jour au lendemain, seule une injection massive de 150 milliards de dollars dans le programme de rachat d’actions du fabricant de puces Nvidia NVDA.O , qui a fait grimper le cours de l’action, a permis de limiter la baisse de l’indice Nasdaq .IXIC , sensible aux taux, à 0,9%.

En Asie, les marchés obligataires japonais, sud-coréens et australiens ont évolué sous pression et la plupart des marchés boursiers régionaux ont reculé.

« La manière d’envisager les rendements attendus et les rendements obligataires globaux à l’avenir (est) que nous entrons dans un nouvel environnement », a déclaré Angus Hui, responsable des titres à revenu fixe chez Fullerton Fund Management à Singapour.

« Les charges d’intérêts représentent une part croissante du budget public dans de nombreux marchés développés », a-t-il ajouté, ce qui signifie une pression sur les finances publiques et pourrait limiter la reprise des obligations en cas de ralentissement de l’économie mondiale.

« C’est pourquoi nous pensons qu’il est peu probable que les rendements obligataires reviennent à la belle époque où ils étaient très, très bas », a-t-il déclaré.

L’absence de signe d’une avancée au Moyen-Orient a laissé les contrats à terme sur le Brent LCOc1 à 106,60 dollars le baril, en hausse. O/R

La fragilité du sentiment dans le secteur technologique chinois, où les actions ont été malmenées lundi par les projets américains d’interdire les composants chinois dans les centres de données, a maintenu l’indice des valeurs vedettes CSI300

.CSI300 à son plus bas niveau depuis un an. .SS

Le prospectus du géant américain de l’IA Anthropic illustre l’ampleur du pari sur l’IA: l’entreprise vise une valorisation de 2 000 milliards de dollars, mais prévoit de dépenser 518 milliards de dollars en informatique et en infrastructures pour concrétiser sa vision transformatrice.

Les marchés des changes sont restés globalement stables mardi matin en Asie, permettant au dollar de se diriger vers un gain mensuel. FRX/

Le yen JPY= s'est apprécié lundi lorsque le principal responsable japonais des affaires monétaires , a déclaré à Reuters que les opérateurs devaient tenir compte du signal envoyé par Tokyo et de l'inquiétude commune exprimée la semaine dernière par Washington face à la faiblesse du yen.

AUD= Il s’est maintenu à 157,31 pour un dollar, tandis que l’euro EUR= s’est stabilisé à 1,1367 $. Le dollar australien est resté stable à 0,7012 $, le marché ayant déjà pleinement anticipé une hausse des taux de la Banque centrale australienne, ainsi qu’une autre hausse d’ici février.

« Nous nous demandons si le gouverneur pourra se montrer suffisamment intransigeant pour contrer l’état d’esprit actuel des marchés, surtout si la décision n’est pas unanime », ont déclaré Damien McColough et Uma Choudhury, stratèges en taux chez Westpac, dans une note.