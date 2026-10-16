Les actions turques chutent de plus de 3 % après que le MSCI a suspendu certaines modifications de ses indices

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L'indice boursier principal de la Turquie a chuté de plus de 3 % vendredi après que le fournisseur mondial d'indices MSCI a gelé certaines modifications de ses indices boursiers turcs, affirmant qu'il avait besoin de plus de temps pour évaluer les réformes du marché et mettant en garde contre une éventuelle dégradation de la notation si des progrès suffisants n'étaient pas réalisés d'ici mi-2027.

Cette décision intervient dans un contexte de crise du secteur des fonds d’investissement en Turquie , après que les autorités de régulation ont ordonné le mois dernier la liquidation de 131 fonds dont les actifs avaient atteint plus de 20 milliards de dollars en seulement trois ans. La crise a entraîné les actions dans un marché baissier , l’indice principal ayant connu en septembre son pire mois depuis 2008.

L'indice de référence BIST 100 .XU100 reculait de 3,36 % vendredi à 09h30 GMT, prolongeant ainsi ses pertes après une baisse de 1,4 % en début de séance. L'indice s'apprêtait à enregistrer une cinquième semaine consécutive de baisse et restait à plus de 20 % en deçà de son plus haut historique atteint en mai.

L’indice bancaire .XBANK a également subi des pressions, reculant de 2,06 % à 9 h 30 GMT, contre une baisse de 1,5 % en début de séance.

Onurcan Bal, conseiller en investissement chez Gedik Yatirim, a déclaré que les derniers avertissements de MSCI avaient intensifié la pression à la vente sur un marché déjà fragile, les pertes se généralisant à l’ensemble du marché.

«La possibilité que la Turquie soit retirée de la catégorie des marchés émergents de MSCI représente un risque significatif pour les entrées de capitaux étrangers et les opérations des fonds d’investissement internationaux sur les actions turques», a déclaré M. Bal.

Il a ajouté que les investisseurs suivraient de près les prochaines annonces de MSCI ainsi que les mesures prises par les régulateurs turcs, car une éventuelle reclassification pourrait peser sur les flux de fonds étrangers vers le marché.

Le marché boursier turc fait l’objet d’une surveillance étroite de la part des investisseurs en raison des calculs relatifs au flottant et de soupçons de transactions coordonnées sur certaines actions.

La décision de MSCI MSCI.N maintient le statut de marché émergent de la Turquie, mais un futur déclassement au statut de marché frontalier pourrait déclencher des ventes de la part des fonds qui répliquent l’indice MSCI Emerging Markets.

La Turquie n’a pas été la seule à subir le choc provoqué par MSCI, qui a déclenché vendredi la plus forte chute journalière des actions indonésiennes depuis 1998 en annonçant qu’elle « » le marché boursier du pays n’était plus digne du statut de «marché émergent», et en présentant un plan visant à le retirer d’une série d’indices.

Le gel de la Turquie a pris effet immédiatement et restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre, affectant les changements découlant des révisions d’indices et des événements d’entreprise impliquant des titres turcs.

MSCI a expliqué que cette décision faisait suite à des inquiétudes soulevées lors de sa révision de la classification des marchés de 2026 concernant « d’éventuelles opérations coordonnées par le biais de participations de fonds étroitement liés à certaines petites sociétés cotées ».

De telles pratiques pourraient compromettre la fiabilité des estimations du flottant et l’intégrité du marché dans son ensemble, a déclaré le fournisseur d’indices.

«Les investisseurs institutionnels devront constater une application crédible et durable des mesures de lutte contre les opérations coordonnées, ainsi que des normes de publication permettant une vérification indépendante du flottant des titres turcs», a déclaré MSCI.

La Turquie dispose d’un univers boursier relativement restreint, dont les titres répondent aux exigences de taille et de liquidité des investisseurs institutionnels mondiaux, ce qui concentre les capitaux sur une poignée de titres et renforce la surveillance des calculs de flottant et de l’activité de transactions.

Dans le cadre de ce gel, MSCI n’augmentera pas les facteurs d’inclusion des investisseurs étrangers ni le nombre d’actions utilisées dans ses indices, n’ajoutera pas de titres à l’indice MSCI Turkey Investable Market Index, et ne procédera pas à des passages vers des indices de segments de taille supérieurs.

MSCI a indiqué que si des progrès suffisants n’étaient pas constatés d’ici juin 2027, l’indice pourrait prendre des mesures supplémentaires, notamment lancer une consultation sur un éventuel déclassement de la Turquie du statut de marché émergent à celui de marché frontalier ou autonome.

SPGI.N , de S&P Dow Jones Indices, a également averti en juillet que la Turquie risquait une rétrogradation du statut de marché émergent à celui de marché frontalier, en raison de problèmes de transparence du marché et d’autres préoccupations.