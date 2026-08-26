Les actions sud-coréennes progressent dans un climat d’optimisme prudent à la veille de la publication des résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le KOSPI progresse, les investisseurs étrangers sont vendeurs nets

* Le won coréen se renforce face au dollar

* Le rendement des obligations de référence sud-coréennes recule

Tour d'horizon des marchés financiers sud-coréens: ** Les actions sud-coréennes ont légèrement progressé mercredi, les investisseurs faisant preuve d’un optimisme prudent à l’approche de la publication des résultats de Nvidia Corp., qui pourraient donner des indications sur la rentabilité du secteur de l’intelligence artificielle. Le won s’est raffermi, tandis que le rendement des obligations de référence a baissé. ** Les résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O , leader des puces d’IA, attendus plus tard dans la journée, devraient constituer un catalyseur clé pour les marchés mondiaux. ** L’indice de référence KOSPI .KS11 gagnait 29,97 points, soit 0,44%, à 6 772,71 à 02h11 GMT. ** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics 005930.KS a progressé de 0,78%, tandis que son concurrent SK Hynix 000660.KS a gagné 0,72%. Le fabricant de batteries LG Energy Solution 373220.KS a reculé de 0,29%. ** Les actions de Hyundai Motor 005380.KS et de sa marque sœur Kia Corp 000270.KS ont reculé respectivement de 0,59% et 1,56%. ** Le sidérurgiste POSCO Holdings 005490.KS a perdu 1,73%, tandis que le laboratoire pharmaceutique Samsung BioLogics

207940.KS a progressé de 0,50%. ** Le constructeur automobile Kia Corp et son syndicat sud-coréen sont parvenus à un accord salarial provisoire, ont annoncé le syndicat et l'entreprise, évitant ainsi les grèves partielles qui devaient débuter plus tard dans la journée. ** Cet accord fait suite à plusieurs semaines de négociations salariales et écarte la menace de perturbations de la production dans les usines nationales du constructeur automobile. ** Sur les 907 titres négociés au total, 439 ont progressé, tandis que 429 ont reculé. ** Les investisseurs étrangers ont été vendeurs nets d’actions pour un montant de 509,3 milliards de wons. ** Le won s’échangeait à 1 383,1 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore KRW=KFTC , soit une hausse de 0,07% par rapport à sa clôture précédente à 1 384,0. ** Sur le marché offshore, le won KRW= s’échangeait à 1 382,1 pour un dollar, tandis que sur le marché des contrats à terme non livrables, son contrat à un mois KRW1MNDFOR= s’échangeait à 1 381,4. ** Le KOSPI a progressé de 60,71% depuis le début de l’année. ** Le won s’est apprécié de 4,1% face au dollar depuis le début de l’année. ** Sur les marchés monétaires et obligataires, les contrats à terme de septembre sur les obligations d’État à trois ans

KTBc1 ont gagné 0,11 point pour s’établir à 103,40. ** Le rendement de l'obligation d'État coréenne à trois ans la plus liquide KR3YT=RR a reculé de 4,0 points de base à 3,787%, tandis que le rendement de référence à 10 ans KR10YT=RR a baissé de 8,1 points de base à 4,261%.