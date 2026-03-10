 Aller au contenu principal
Les actions sont mitigées, les prix du pétrole se replient alors que Trump et l'Iran s'échangent des coups de griffe
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 15:04

Les actions de Wall
Street ont chuté et les prix du pétrole ont baissé mardi après
que le président américain Donald Trump a déclaré  que la
guerre au Moyen-Orient  pourrait être "bientôt terminée"
malgré les commentaires provocateurs de l'armée iranienne qui
ont jeté un doute sur les perspectives d'une résolution rapide.
L'indice Dow Jones Industrial Average  .DJI  a baissé de 0,5%,
l'indice S&P 500  .SPX  a reculé d'environ 0,4% tandis que
l'indice Nasdaq Composite  .IXIC  a baissé de 0,1% dans les
premiers échanges. 
L'indice européen STOXX 600  .STOXX  a réduit ses gains
antérieurs mais était encore en hausse de 1,65% mardi, après
trois jours de baisse consécutifs. L'indice MSCI des actions de
la région Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a progressé
d'environ 3,27%. 
    Les prix du pétrole ont chuté de  7% mardi, après
avoir atteint leur plus haut niveau depuis plus de trois ans
lors de la session précédente. Les contrats à terme sur le Brent
LCOc1  étaient à 91,92 dollars le baril, tandis que le
brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1  est
tombé à 88,59 dollars le baril. Les deux contrats ont chuté de
11 % plus tôt dans la journée.
Les remarques de M. Trump lundi ont insufflé de l'optimisme sur
les marchés , ce qui contraste avec les événements en
Iran, où les partisans de la ligne dure se sont ralliés au
nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei et où les gardiens de la
révolution ont déclaré que le blocus des exportations de pétrole
 se poursuivrait jusqu'à ce que les attaques américaines
et israéliennes cessent. M. Trump a déclaré que les États-Unis
frapperaient l'Iran beaucoup plus durement s'il bloquait les
exportations. Mardi, M. Trump a déclaré à Fox News qu'il était
possible qu'il discute avec l'Iran, tandis que le secrétaire
américain à la défense, Pete Hegseth, a déclaré que   ce
mardi serait la journée de frappes contre l'Iran la plus intense
de la campagne jusqu'à présent.
"Je pense que la réaction initiale du marché a été une hausse
des taux, une hausse du dollar, une hausse du pétrole, une
hausse des taux d'escompte, le tout ayant un impact à la baisse
sur les actions", a déclaré John Belton, gestionnaire de
portefeuille chez Gabelli Funds, dans un courriel. "Je pense
qu'il s'agit d'une réaction épidermique initiale raisonnable,
mais nous verrons comment les choses se déroulent à partir de
maintenant
    
    UN REBOND MONDIAL?
    L'amélioration du sentiment des investisseurs a déclenché un
rebond des actions en Europe et en Asie mardi, tandis que les
rendements des obligations d'État ont baissé et que les attentes
en matière de taux d'intérêt ont à nouveau changé.
Les indices européens ont suivi l'Asie à la hausse au début de
la journée avant de revenir sur certains gains en cours de
journée, le DAX allemand  .GDAXI  ayant augmenté de 2,25 % et le
CAC 40 français  .FCHI  d'environ 1,57 %. 
Les marchés monétaires ont réduit les chances d'une hausse des
taux de la Banque centrale européenne cette année, après que
celle-ci ait été plus que pleinement prise en compte à la fin de
la journée de lundi, tandis que l'obligation allemande de
référence à 10 ans  DE10YT=RR  a peu varié à 2,865%. 
Les rendements à deux ans sensibles aux taux ont baissé,
l'Allemagne perdant 2 points de base. Les obligations
britanniques ont baissé de 8 points de base à 3,89 % après avoir
atteint 4,23 % lundi, au plus fort des inquiétudes des marchés
concernant la hausse des prix du pétrole qui pourrait raviver
l'inflation  et inciter les banques centrales en Europe à
resserrer leur politique plus tard dans l'année.
    "Les prix du marché suggèrent des semaines de perturbations,
et non des jours ou des mois", ont écrit les analystes du
BlackRock Investment Institute.
    "Le risque d'un choc stagflationniste existe, mais il n'est
pas acquis, comme l'indiquent les prix du marché 
Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans  US10YT=RR 
était en dernier lieu en baisse de 1,5 point de base à 4,119%,
après s'être détendu plus fortement plus tôt dans la journée.
Les traders ont repoussé les paris sur le calendrier de la
prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale, la première
réduction n'étant pas envisagée avant juillet, selon l'outil
FedWatch du CME Group.
    "Nous sommes toujours à des niveaux inquiétants", ont
déclaré les analystes d'ING, faisant référence aux rendements
obligataires. "Il faut s'attendre à ce que les rendements
nominaux baissent un peu en cas de retournement de tendance.
Mais ne vous attendez pas à un rallye structurel spectaculaire
des obligations", ont-ils écrit dans une note à l'intention des
clients.
    L'indice du dollar américain  =USD , qui mesure sa
performance par rapport à un panier de six grandes devises,
était en légère baisse, prolongeant la forte chute de lundi.
L'or  XAU=  était en hausse d'environ 1,5 % à 5 212 $ l'once,
tandis que le bitcoin  BTC=  a ajouté 1,3 % à 69 908 $.

Valeurs associées

BTC/USD
71 231,7208 USD CryptoCompare +3,74%
CAC 40
8 083,54 Pts Euronext Paris +2,12%
DAX
24 031,99 Pts XETRA +2,66%
DEU BENCHMARK 10A
2,926 Rates -0,26%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 980,38 Pts Index Ex +0,50%
EUR/USD SPOT
1,1645 USD Six - Forex 1 +0,13%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
22 836,17 Pts Index Ex +0,62%
Nikkei 225
54 248,39 Pts Six - Forex 1 +2,88%
Or
5 216,75 USD Six - Forex 1 +1,40%
Pétrole Brent
88,17 USD Ice Europ -1,80%
Pétrole WTI
83,72 USD Ice Europ -2,08%
S&P 500 INDEX
6 821,00 Pts CBOE +0,37%
STOXX Europe 600
608,35 Pts DJ STOXX +2,26%
USA BENCHMARK 10A
4,207 Rates +0,97%
USD/JPY SPOT
157,7470 Six - Forex 1 -0,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

