Les actions sont en légère hausse sur les marchés peu actifs des jours fériés, les données japonaises déçoivent

Les contrats à terme de Wall St sont en hausse dans un contexte de faibles échanges

Le PIB japonais n'a augmenté que de 0,2% au 4ème trimestre, bien en deçà des prévisions

Le dollar est au ralenti avant le PIB américain et les PMI mondiaux

Les actions mondiales se sont stabilisées lundi après la chute de vendredi provoquée par les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle, alors que les vacances du Nouvel An lunaire en Asie et le jour du Président aux États-Unis ont rendu les échanges difficiles.

La Chine, la Corée du Sud et Taiwan étaient parmi les marchés fermés, tandis que l'indice MSCI le plus large des actions mondiales a augmenté de 0,1% .MIWD00000PUS , et que les devises et les obligations se sont stabilisées.

Les marchés boursiers et obligataires américains n'ouvriront pas non plus, à l'exception des contrats à terme sur actions, qui continuent à être négociés.

Les actions européennes ont ouvert en hausse, soutenues par un rebond dans le secteur bancaire lourd .SX7P , qui a été touché la semaine dernière lorsque les inquiétudes liées à l'IA se sont répandues dans l'espace financier plus large.

Les gains ont contribué à la hausse de l'indice pan-régional STOXX 600 .STOXX , qui était dernièrement en hausse d'environ 0,4%.

Plus tôt, le Japon a annoncé une croissance économique annualisée de 0,2 % au quatrième trimestre, bien en deçà de la hausse de 1,6 % prévue, les dépenses gouvernementales ayant pesé sur l'activité.

Les chiffres décevants soulignent la difficulté de la tâche qui attend la Première ministre Sanae Takaichi et devraient soutenir sa volonté de mettre en place des mesures de relance budgétaire plus agressives.

Le Nikkei .N225 a clôturé en baisse de 0,2%, après avoir grimpé de 5% la semaine dernière.

Malgré cela, certains investisseurs sont restés optimistes compte tenu des résultats électoraux de Takaichi.

"Au Japon, la victoire écrasante du LDP aux élections générales a donné à la Première ministre Sanae Takaichi les pleins pouvoirs pour poursuivre son programme de reflation. Nous continuons à surpondérer les actions japonaises", indique une note de Benjamin Melman, Global CIO chez Edmond de Rothschild Asset Management, lundi.

Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 et du Nasdaq NQc1 , qui se négociaient lundi, ont gagné 0,4 %.

Une série de données économiques est attendue cette semaine, notamment les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, au Canada et au Japon, ainsi que les chiffres préliminaires de l'activité commerciale mondiale et du produit intérieur brut américain pour le quatrième trimestre , vendredi.

"Nos économistes s'attendent à ce que la croissance du PIBréel américain ()ralentisse à 2,5 % au quatrième trimestre, ce qui représente une baisse significative par rapport au rythme de 4,4 % du trimestre précédent", a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank, dans une note datée de lundi.

PLUS D'INVESTISSEMENTS SIGNIFIE MOINS DE RACHATS

La saison des résultats se poursuit aux États-Unis, avec en vedette Walmart WMT.O , qui donnera une indication sur les tendances des dépenses de consommation après un mois de décembre décevant pour les ventes au détail.

L'action du distributeur a bondi de 20 % cette année, portant sa capitalisation boursière à plus de 1 000 milliards de dollars et en faisant de loin la plus grande société en termes de valeur de marché dans le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS , qui est en hausse de plus de 15 % en 2026.

Les valeurs défensives ont bénéficié d'une rotation des valeurs technologiques dans un contexte d'inquiétude concernant le coût élevé des investissements dans l'IA et l'effet perturbateur de la concurrence de l'IA sur des secteurs tels que celui des logiciels, qui a perdu 24 % de sa valeur de marché au cours des trois derniers mois.

Les plans d'investissement dans l'hyperscalaire ont atteint 660 milliards de dollars, soit 120 milliards de dollars de plus qu'au début de la saison des résultats. Les analystes de Goldman Sachs ont noté qu'alors que les dépenses d'investissement ont augmenté, les rachats d'actions du S&P 500 ont chuté de 7 % par rapport à l 'année dernière.

"Il s'agit du troisième trimestre consécutif de stagnation", ont-ils écrit dans une note. "Nous pensons que la rareté croissante des flux de trésorerie disponibles et des rachats renforcera la prime pour les entreprises qui se concentrent sur le retour des flux de trésorerie aux actionnaires."

Les flux de liquidités vers les marchés obligataires ne manquent pas, car l'argent a quitté les actions et les données économiques américaines ont étayé les arguments en faveur de nouvelles baisses de taux de la part de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme impliquent une probabilité de 68 % que la Fed réduise ses taux en juin et que 62 points de base d'assouplissement soient prévus pour l'année. 0#USDIRPR

La baisse des rendements a fait baisser l'indice du dollar de 0,8 % la semaine dernière, à 96,890 =USD , l'essentiel des pertes ayant été enregistré face à un yen japonais en rebond.

Le dollar s'est raffermi de 0,4% lundi à 153,34 yens

JPY=EBS , après avoir chuté de 2,9% la semaine dernière, tandis que l'euro est resté stable à 1,1867 EUR=EBS .

Sur les marchés des matières premières, l'or a reculé de 0,6 % à 5 013 dollars l'once XAU= , après avoir connu des fluctuations importantes ces dernières semaines, certains investisseurs ayant été évincés de leurs positions à effet de levier. L'argent XAG= a perdu 0,3% à 77,25 dollars l'once.

Les prix du pétrole Brent ont baissé d'environ 20 cents à 67,57 dollars tandis que le brut américain CLc1 a baissé d'environ 17 cents à 62,72 dollars le baril, les investisseurs ayant digéré un rapport de Reuters selon lequel l'OPEP penche vers une reprise des augmentations de la production de pétrole à partir du mois d'avril. O/R