Corruption en Ukraine : un ancien ministre soupçonné de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle

Après une frappe russe en Ukraine, le 9 février 2026. ( AFP / GENYA SAVILOV )

Selon les enquêteurs, quelque 7,4 millions de dollars (environ 6,2 millions d'euros) ont été transférés sur des comptes bancaires appartenant à la famille de Guerman Galouchtchenko, cet ancien ministre arrêté dimanche.

Il a été arrêté dimanche 15 février, alors qu'il tentait de quitter le pays. L'ancien ministre de l'Energie ukrainien Guerman Galouchtchenko est soupçonné de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle, a annoncé ce lundi l'Agence anticorruption ukrainienne NABU.

"Un ancien ministre de l'Energie (2021-2025) est soupçonné de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle", indique un communiqué de l'Agence, formulant officiellement les charges pesant sur Guerman Galouchtchenko, dont elle ne cite pas le nom. Le blanchiment d'argent est passible de 15 ans de prison et la participation à une organisation criminelle de 12 ans. L'Agence avait annoncé dimanche l'arrestation de Guerman Galouchtchenko alors qu'il cherchait à quitter le pays. Il fait partie des ministres qui ont démissionné en 2025 dans le cadre de l'affaire "Midas", un vaste scandale de corruption dans le secteur énergétique qui a ébranlé l'Ukraine.

L'Ukraine, gangrenée par la corruption

Selon l'Agence, les membres de ce réseau ont mis en place un système de pots-de-vin estimés à 100 millions de dollars pour détourner des fonds, provoquant l'indignation publique alors que le pays était frappé par de nombreuses coupures de courant provoquées par les attaques russes. Selon les enquêteurs, quelque 7,4 millions de dollars (environ 6,2 millions d'euros) ont été transférés sur des comptes bancaires appartenant à la famille de Guerman Galouchtchenko. Plus de 2,7 millions d'euros auraient en outre été remis en liquide directement à sa famille en Suisse. En novembre, l'intéressé avait nié son implication dans le scandale de corruption et déclaré qu'il se défendrait devant la justice.

L'Ukraine est depuis longtemps gangrenée par la corruption et la lutte contre ce fléau est considérée comme une condition essentielle à remplir pour son adhésion à l'Union européenne. L'Agence anticorruption ukrainienne collabore avec 15 pays dans le cadre de cette vaste enquête, a-t-elle rappelé.