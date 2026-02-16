 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Corruption en Ukraine : un ancien ministre soupçonné de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle
information fournie par Boursorama avec Media Services 16/02/2026 à 13:01

Après une frappe russe en Ukraine, le 9 février 2026. ( AFP / GENYA SAVILOV )

Après une frappe russe en Ukraine, le 9 février 2026. ( AFP / GENYA SAVILOV )

Selon les enquêteurs, quelque 7,4 millions de dollars (environ 6,2 millions d'euros) ont été transférés sur des comptes bancaires appartenant à la famille de Guerman Galouchtchenko, cet ancien ministre arrêté dimanche.

Il a été arrêté dimanche 15 février, alors qu'il tentait de quitter le pays. L'ancien ministre de l'Energie ukrainien Guerman Galouchtchenko est soupçonné de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle, a annoncé ce lundi l'Agence anticorruption ukrainienne NABU.

"Un ancien ministre de l'Energie (2021-2025) est soupçonné de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle", indique un communiqué de l'Agence, formulant officiellement les charges pesant sur Guerman Galouchtchenko, dont elle ne cite pas le nom. Le blanchiment d'argent est passible de 15 ans de prison et la participation à une organisation criminelle de 12 ans. L'Agence avait annoncé dimanche l'arrestation de Guerman Galouchtchenko alors qu'il cherchait à quitter le pays. Il fait partie des ministres qui ont démissionné en 2025 dans le cadre de l'affaire "Midas", un vaste scandale de corruption dans le secteur énergétique qui a ébranlé l'Ukraine.

L'Ukraine, gangrenée par la corruption

Selon l'Agence, les membres de ce réseau ont mis en place un système de pots-de-vin estimés à 100 millions de dollars pour détourner des fonds, provoquant l'indignation publique alors que le pays était frappé par de nombreuses coupures de courant provoquées par les attaques russes. Selon les enquêteurs, quelque 7,4 millions de dollars (environ 6,2 millions d'euros) ont été transférés sur des comptes bancaires appartenant à la famille de Guerman Galouchtchenko. Plus de 2,7 millions d'euros auraient en outre été remis en liquide directement à sa famille en Suisse. En novembre, l'intéressé avait nié son implication dans le scandale de corruption et déclaré qu'il se défendrait devant la justice.

L'Ukraine est depuis longtemps gangrenée par la corruption et la lutte contre ce fléau est considérée comme une condition essentielle à remplir pour son adhésion à l'Union européenne. L'Agence anticorruption ukrainienne collabore avec 15 pays dans le cadre de cette vaste enquête, a-t-elle rappelé.

Guerre en Ukraine

2 commentaires

  • 13:17

    Voilà tout à fait où passe notre argent et pour demain de la délocalisation et des agriculteurs en moins chez nous . En attendant le fou de poutine continue de faire la loi dans son ancienne URSS car les américains attendent que l’ on soit tous à terre des deux côtés pour dominer toute l’Europe

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chef d la diplomatie américaine Marco Rubio (g) et le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, à Budapest, en Hongrie, le 16 février 2026 ( POOL / Alex Brandon )
    A Budapest, Rubio souhaite le "succès" de l'ami Orban aux prochaines élections
    information fournie par AFP 16.02.2026 13:14 

    Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a achevé lundi sa tournée européenne en souhaitant lundi à Budapest - au nom de Donald Trump - le "succès" de son allié hongrois, le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, en vue des élections législatives prévues ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Suisse: PIB en hausse de 0,2% au 4T et 1,4% en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.02.2026 13:02 

    Le produit intérieur brut (PIB)de la Suisse a progressé de 0,2% au quatrième trimestre de 2025 par rapport au trimestre précédent, porté par une faible croissance du secteur des services, selon une première estimation lundi du ministère de l'économie. Au troisième ... Lire la suite

  • Des diplomates étrangers déposent des fleurs sur la tombe de l'opposant russe Alexeï Navalny, pour commémorer le deuxième anniversaire de sa mort, le 16 février 2026 dans un cimetière de Moscou ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Navalny: le Kremlin juge "infondées" les accusations européennes d'empoisonnement
    information fournie par AFP 16.02.2026 12:48 

    Le Kremlin a jugé lundi "infondées" les conclusions d'une enquête européenne affirmant que l'opposant Alexeï Navalny, mort en détention en Russie il y a deux ans, avait succombé à un empoisonnement par une toxine rare. Charismatique militant anticorruption, farouche ... Lire la suite

  • Rassemblement à Paris pour demander "justice pour Quentin"
    Rassemblement à Paris pour demander "justice pour Quentin"
    information fournie par AFP Video 16.02.2026 12:45 

    Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées dimanche devant l'université de la Sorbonne à Paris pour demander "justice pour Quentin", après la mort de cet étudiant de 23 ans proche de la mouvance nationaliste des suites d'une violente agression à Lyon. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank