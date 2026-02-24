Les actions sont en hausse et rebondissent alors qu'Anthropic dévoile les utilisations des plugins d'IA

Les actions clôturent en hausse, rebondissant après les pertes subies lundi

Anthropic dévoile 10 nouvelles façons d'utiliser les plugins d'IA pour les entreprises

Le rapport sur les résultats de Nvidia pourrait faire bouger les choses sur le marché

par Chibuike Oguh

Les actions mondiales ont augmenté mardi après que la startup Anthropic, basée à San Francisco, a dévoilé 10 nouvelles façons pour les clients professionnels d'utiliser ses plugins d'IA, ce qui a ravivé l'enthousiasme selon lequel l'IA augmenterait les profits des entreprises, notamment dans les secteurs de la banque d'investissement, des ressources humaines et de l'ingénierie.

Lors de la séance précédente, les cours des actions ont chuté, les investisseurs craignant que les dépenses d'investissement importantes consacrées à l'IA ne se traduisent pas rapidement par des bénéfices, et s'inquiétant également de la politique tarifaire du président Donald Trump.

La publication d'Anthropic a stimulé les actions quelques semaines seulement après que d'autres publications ont déclenché une chute dans les secteurs des logiciels et des services. Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a imposé un nouveau tarif de 10 % sur tous les produits non couverts par des exemptions. Vendredi dernier, la Cour suprême des États-Unis a jugé que les tarifs douaniers d'urgence de M. Trump étaient illégaux. Les investisseurs craignaient que M. Trump ne mette à exécution sa menace d'imposer des droits de douane de 15 %.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 0,76 %, l'indice S&P 500 .SPX a gagné 0,76 % et l'indice Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 1 %.

L'incertitude liée aux droits de douane commence à passer au second plan, et le marché essaie de comprendre les implications de l'IA pour les bénéfices des entreprises, a déclaré Ken Mahoney, président et directeur général de Mahoney Asset Management dans le New Jersey.

"Nous avons déjà établi que nous allons perdre des emplois avec l'IA, et l'IA peut en fait faire les choses mieux et plus efficacement que certains des anciens programmes logiciels existants, mais ensuite vous commencez à calculer que si ces entreprises vont licencier beaucoup de gens à cause de l'IA, cela signifie moins de licences de sociétés comme Microsoft", a déclaré Mahoney.

"Nous avons passé en revue tous ces domaines et toute cette négativité, et il est agréable de voir les choses rebondir à environ la moitié de ce qu'elles étaient hier (lundi)," a déclaré M. Mahoney.

Les actions européennes .STOXX ont augmenté de 0,23%. L'indice britannique FTSE .FTSE a terminé en légère baisse de 0,04%.

L'indice MSCI All-World .MIWD000000PUS a progressé de 0,52% après avoir chuté de 0,62%. Les actions d'International Business Machines IBM.N ont clôturé en hausse de 2,7 %. Lundi, les actions d'IBM ont plongé de plus de 13%, leur plus forte chute quotidienne depuis la fin de l'année 2000. Anthropic a déclaré que son outil Claude Code pourrait être utilisé pour moderniser un langage de programmation exécuté sur les systèmes de la société. L'ampleur des emprunts et des dépenses des entreprises dans le domaine de l'IA a rendu de nombreux investisseurs nerveux, en grande partie à cause du poids excessif sur le marché des entreprises au cœur du boom. Le fabricant de puces Nvidia

NVDA.O , qui publie ses résultats mercredi après la cloche, représente environ 8 % de l'ensemble du S&P 500. Nvidia a augmenté de 0,7 %.

"La plus grande inquiétude concerne les marges. Et les marges, apparemment avec une technologie nouvelle et moins chère, sont quelque chose qui dérange vraiment les marchés", a déclaré M. Mahoney.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 0,6 point de base à 4,033%. Le rendement des obligations à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 2,5 points de base pour atteindre 3,444 %.

En ce qui concerne les devises, le yen s'est affaibli à la suite d'un rapport indiquant que la Première ministre japonaise Sanae Takaichi avait fait part au gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, de ses réserves quant à de nouvelles hausses des taux d'intérêt. Le yen japonais JPY= s'est affaibli de 0,79% contre le billet vert à 155,89 par dollar.

Le dollar s'est affaibli de 0,1% face au franc suisse CHF= à 0,774. L'euro EUR= a baissé de 0,1% à 1,1772 dollar.

La livre sterling GBP= est restée stable à 1,3488 $. Le pétrole Brent LCOc1 s'est établi en baisse de 1% à 70,77 dollars le baril, alors que les tensions continuent de couver entre les Etats-Unis et l'Iran . L'or XAU= , valeur refuge, a baissé de 0,1% à 5 142 dollars l'once.