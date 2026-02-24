France-Laurence des Cars a démissionné de la présidence du Louvre-Elysée

Laurence des Cars a soumis sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée

La présidente du musée ‌du Louvre, Laurence des Cars, a remis sa ​démission au président de la République, qui l'a acceptée, a annoncé mardi l'Elysée.

Emmanuel Macron a salué "un acte ​de responsabilité" et décidé de confier à Laurence des Cars une ​mission sur la coopération entre ⁠les musées des pays du G7, a ‌également indiqué la présidence française.

Cette annonce intervient alors que le célèbre musée parisien a ​été victime d'un ‌cambriolage retentissant en octobre dernier et a ⁠également été secoué par un mouvement de grève et des problèmes ayant mis en lumière la vétusté ⁠du bâtiment.

Dans ‌un communiqué, l'Elysée a souligné le "besoin d'apaisement" ⁠du musée du Louvre.

Le chef de l'Etat ‌a accepté la démission de Laurence des ⁠Cars en "saluant un acte de responsabilité dans ⁠un moment où ‌me plus grand musée du monde a besoin ​d'apaisement et d'une nouvelle ‌impulsion forte pour mener à bien des grands chantiers de sécurisation, de ​modernisation et le projet 'Louvre - Nouvelle Renaissance'", a écrit la présidence.

Emmanuel Macron a choisi de ⁠confier à Laurence des Cars une "mission dans le cadre de la présidence française du G7 sur la coopération entre les grands musées des pays concernés", est-il ajouté dans le communiqué.

(Rédigé par Jean Terzian, édité ​par Benjamin Mallet)