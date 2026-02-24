Le maire de Lyon Grégory Doucet "peut travailler" avec LFI "à certaines conditions"

Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet, le 29 janvier 2026 à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet a expliqué mardi qu'il pourrait "travailler" avec la candidate rivale de LFI, mais à condition que personne dans son équipe ne soit "impliqué dans des violences", au cours d'un débat sur BFM TV.

Interrogé sur la possibilité de faire alliance avec Anaïs Belouassa Cherifi pour le second tour, le maire sortant a répondu "oui" "mais à certaines conditions". "On ne désarmera pas la police municipale", a-t-il aussi posé comme ligne rouge.

Depuis la mort du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque, battu à mort à Lyon et la mise en examen de suspects liés à un député LFI, l'extrême droite, la droite, le centre droit et même une frange de la gauche socialiste réclament une rupture totale avec LFI.

Grégory Doucet a qualifié sa mort de "tragédie" et a dénoncé "toutes les formes de violences".

Interrogé sur la possibilité de fusionner sa liste avec celle de sa rivale de LFI si elle atteint la barre des 10% nécessaires pour se maintenir, il a laissé la porte ouverte.

"Le soir du premier tour, les Lyonnais et les Lyonnaises nous auront envoyé un message", a-t-il dit. "Notre responsabilité, c'est d'entendre aussi ce que les Lyonnaises et les Lyonnais ont à dire."

Le maire sortant, donné loin derrière l'ancien patron de l'OL Jean-Michel Aulas dans les sondages, aura besoin de toutes les voix de gauche s'il veut remporter un second mandat.

Anaïs Belouassa Cherifi a elle été interrogée sur la possibilité qu'elle se désiste en faveur de Grégory Doucet. "Sachez que ma priorité, c'est bien sûr que monsieur Aulas ne devienne pas le prochain maire de la ville de Lyon. Je ferai tout ce qui est mon pouvoir pour que ce ne soit pas le cas."