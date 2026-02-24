Wall Street a fini en hausse mardi

par Stephen Culp

La Bourse de New York a fini en ‌hausse mardi, portée notamment par les valeurs technologiques qui ont profité du regain d'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle (IA) alors que les investisseurs ​ont délaissé les préoccupations à l'égard des répercussions potentiellement néfastes de l'IA.

L'indice Dow Jones a gagné 0,76%, ou 370,44 points, à 49.174,50 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 52,32 points, soit 0,77%, à 6.890,07 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 236,41 points (1,05%) à ​22.863,68 points.

Ces dernières semaines, les spéculations entourant le potentiel impact de l'IA sur un éventail de secteurs ont entraîné des replis des titres technologiques et, plus largement, du marché - à ​l'image de la séance de lundi, dernier exemple en date des ⁠mouvements en dents de scie des principaux indices de Wall Street.

"Nous nous trouvons dans une période où le marché traverse ‌une certaine incertitude", a commenté Matthew Keator, directeur de Keator Group, cabinet de gestion de patrimoine à Lenox dans Massachusetts.

"Des mouvements au jour le jour vont être constatés", a-t-il ajouté. "Il y a tellement d'incertitudes à propos de ​comment l'IA va finir par être un additif ‌ou un perturbateur pour certaines compagnies".

Anthropic, startup spécialisée dans l'IA, a annoncé plusieurs nouveaux outils conçus ⁠pour des secteurs comme les investissements bancaires et les ressources humaines, plusieurs semaines après que le lancement de nouvelles fonctionnalités par la firme à l'origine de l'outil Claude a provoqué une chute des titres du secteur informatique traditionnel.

Le développement rapide de l'IA est suivi de ⁠près par les responsables monétaires, ‌qui scrutent de possibles effets sur le marché américain du travail. Lisa Cook, gouverneure de la Réserve fédérale (Fed), ⁠a déclaré que l'IA pourrait engendrer une hausse du taux de chômage, tandis que Christopher Waller, également gouverneur de la banque centrale ‌américaine, a dit lui ne pas penser que cette technologie perturberait l'emploi.

Par ailleurs, une grande incertitude demeure à la suite ⁠de la décision de la Cour suprême des Etats-Unis d'invalider vendredi les droits de douane ⁠dits "réciproques" de Donald Trump, ce à ‌quoi le président américain, furieux, a répondu en annonçant de nouvelles surtaxes douanières sur les importations de tous les pays du monde.

Les technologies ​a enregistré l'une des hausses les plus importantes de la séance de ‌mardi parmi les principaux secteurs du S&P-500, tandis que les soins de santé ont à l'inverse subi le repli le plus lourd.

En déclin la veille en raison ​de la tempête hivernale ayant paralysé des pans du Nord-Est américain, les compagnies aériennes et les titres du secteur du voyage ont rebondi.

A noter, également, Home Depot a pris 2,0% après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

De son côté, Advanced Micro ⁠Devices a bondi de 8,8% à la suite de l'annonce de la vente à Meta Platforms de jusqu'à 60 milliards de dollars de puces destinées à l'IA dans le cadre d'un accord permettant à la maison-mère de Facebook d'acquérir jusqu'à 10% du fabriquant de semiconducteurs.

(Rédigé par Jean Terzian)