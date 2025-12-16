Les actions sont à la peine avant les données sur l'emploi et les réunions des banques centrales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les investisseurs attendent les données sur l'emploi et l'inflation aux États-Unis pour obtenir des indices sur les baisses de taux d'intérêt

*

Le bitcoin à son plus bas niveau depuis deux semaines, alors que le sentiment d'aversion au risque s'installe

*

Les décisions politiques de la BoE, de la BCE et de la BOJ sont au centre de l'attention cette semaine

(Mise à jour pour l'Asie à la mi-journée) par Ankur Banerjee

Les actions asiatiques ont chuté tandis que le dollar s'est approché de ses plus bas niveaux en deux mois mardi, les investisseurs adoptant une approche prudente avant une série de données américaines , y compris le rapport sur l'emploi, qui pourrait aider à évaluer la trajectoire de la politique de la Réserve fédérale l'année prochaine.

L'humeur défensive a maintenu les actifs à risque sous pression, y compris le bitcoin BTC= , qui a atteint un plus bas de deux semaines dans la session précédente et était en baisse de 0,3% à 86 017,67 $. Les contrats à terme du Nasdaq NQc1 ont baissé de 0,8% et les contrats à terme européens STXEc1 ont baissé de 0,5%.

Les valeurs technologiques ont chuté en Asie, avec le KOSPI de Corée du Sud .KS11 en baisse de 1,8% et l'indice de référence de Taïwan .TWII en baisse de 0,8%, tandis que l'indice technologique du Hang Seng .HSTECH a chuté de 2,7%. L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS a ainsi perdu 1,45%, atteignant son plus bas niveau en trois semaines.

En plus des rapports combinés sur l'emploi américain pour octobre et novembre attendus plus tard mardi, les investisseurs surveillent également le rapport sur l'inflation jeudi, bien qu'un certain nombre de détails clés seront absents après que la fermeture du gouvernement la plus longue de l'histoire ait empêché la collecte de données.

"Avec les données clés sur l'emploi à venir, les investisseurs ne veulent pas être pris au piège de transactions encombrées et de longue durée si les taux se redressent. C'est pourquoi la technologie est le premier domino", a déclaré Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo.

La semaine dernière, la Fed a réduit ses taux d'intérêt comme prévu et a prédit une autre réduction des taux en 2026, bien que les marchés prévoient au moins deux autres réductions l'année prochaine, ce qui souligne l'importance des données économiques à court terme.

"Si les données sont mitigées ou légèrement moins bonnes, l'idée d'un atterrissage en douceur reste intacte, mais ce n'est peut-être pas le genre de toile de fond qui déclenche un grand rallye sur le risque", a déclaré M. Chanana.

"Le véritable risque est celui d'une surprise hawkish. Si l'inflation ou l'emploi sont plus élevés, les rendements augmentent et les actifs à risque, en particulier la croissance à long terme, le ressentent en premier."

Les spéculations sont allées bon train sur un éventuel favori alors que le mandat du président de la Fed, Jerome Powell, s'achève en mai. Les attentes d'un président de la Fed dovish ont également stimulé les paris pour des réductions de taux l'année prochaine.

LE FESTIVAL DES BANQUES CENTRALES

Cette semaine, l'accent sera également mis sur les décisions politiques de la Banque d'Angleterre , de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon . La BoE devrait réduire ses taux, tandis que la BOJ devrait les augmenter, et le consensus général sur la BCE est que les taux resteront stables, bien que des questions subsistent quant à savoir si une augmentation des taux pour l'Europe l'année prochaine est envisagée.

En ce qui concerne les devises, l'euro EUR= était à 1,1751 $, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le début du mois d'octobre lors de la session précédente. La livre sterling

GBP= était un peu plus faible à 1,3368 $. L'indice du dollar

=USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres, s'est maintenu à 98,295, mais est resté ancré près de son plus bas niveau en près de deux mois. FRX/

Le yen japonais JPY= s'est raffermi à 155,07 pour un dollar américain avant la décision politique de la BOJ vendredi, les marchés ayant pratiquement fixé le prix d'une hausse des taux - ce qui signifie que les projecteurs seront braqués sur tout indice sur ce qui se passera en 2026.

"La réaction du marché dépendra des nuances de la communication de la BOJ et de la capacité du gouverneur (Kazuo) Ueda à créer une impression de fermeté sans être en mesure de s'engager pleinement sur le calendrier des prochaines hausses", a déclaré Gregor Hirt, CIO mondial pour les actifs multiples chez Allianz Global Investors.

"Il y a un risque que la BOJ insiste sur la dépendance aux données et choisisse d'évaluer les effets de cette hausse avant de signaler clairement d'autres mesures, ce que les marchés pourraient interpréter comme étant prudent ou dovish."

Dans les matières premières, les prix du pétrole ont chuté, les investisseurs considérant l'impact d'un accord de paix potentiel entre la Russie et l'Ukraine. O/R

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont baissé de 0,54% à 60,23 dollars le baril, et le pétrole West Texas Intermediate américain CLc1 était à 56,48 dollars le baril, en baisse de 0,6%. Les deux contrats ont chuté de plus de 4 % la semaine dernière, plombés par les prévisions d'un excédent mondial de pétrole en 2026.

Le prix de l'or XAU= a baissé d'environ 0,6 % pour atteindre 4 275,41 dollars l'once, tombant sous les sommets de huit semaines atteints la semaine dernière.