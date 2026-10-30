Les actions s'effondrent, les obligations s'envolent alors que les dépenses des géants de l'IA inquiètent les investisseurs

Wall Street, la rue où siège la Bourse de New York. (Crédits: Adobe Stock)

Les valeurs technologiques ont chuté vendredi, tandis que le yen restait stable et que les obligations s'envolaient vers leur plus forte hausse mensuelle depuis près de trois ans, les investisseurs se réfugiant vers des valeurs sûres, craignant que les dépenses colossales et croissantes en matière d'intelligence artificielle ne génèrent pas de rendements suffisants.

Les actions d'Alphabet GOOGL.O , société mère de Google , ont chuté de 12,6% à Wall Street et ont encore légèrement reculé après la clôture, effaçant ainsi la somme astronomique de 500 milliards de dollars de capitalisation boursière, les dépenses massives en IA ayant rendu le flux de trésorerie de l'entreprise négatif .

Une chute de 23% des actions Intel INTC.O après la clôture et un recul de 7% des titres Amazon AMZN.O , ces entreprises épuisant elles aussi leurs liquidités, ont entraîné les contrats à terme sur le Nasdaq 100 en baisse de 1,9% et plongé les actions des fabricants de puces électroniques à travers l'Asie dans une spirale baissière.

Les contrats à terme sur les actions européennes ont reculé de 0,5%, le climat morose s'étant propagé à l'Europe au cours d'une semaine où les résultats des grandes entreprises technologiques ont fait monter les enjeux dans le secteur de l'IA.

Les investisseurs craignent que la course aux infrastructures pour le développement de l'IA ne mette pas seulement le secteur sous pression, mais n'affecte également les consommateurs, les hausses de prix freinant la demande mondiale d'appareils tels que les smartphones et les PC.

“Le marché ne se demande pas nécessairement si le développement de l'IA peut être financé”, a déclaré Chris Weston, analyste chez Pepperstone. “Il se demande de plus en plus si les actionnaires obtiendront un rendement adéquat sur les énormes capitaux déployés.”

En Asie, l'indice sud-coréen KOSPI a chuté de plus de 3%, enregistrant une baisse totale de près de 16% en octobre. L'indice japonais Nikkei .N225 a reculé de plus de 2%, s'orientant vers une baisse de 5% ce mois-ci.

Les nerfs ont également été mis à rude épreuve par un piratage potentiellement sans précédent chez Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, qui a fait chuter le cours du bitcoin BTC= , ainsi que ceux d'autres cryptomonnaies et de certaines actions, notamment celles de la plateforme concurrente Coinbase COIN.O .

Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, a atteint son plus bas niveau depuis six semaines avant de limiter ses pertes pour clôturer en baisse de 0,9% à 78.171,16 dollars.

“Je pense que cette tendance baissière n'est pas encore terminée”, a déclaré Geoffrey Kendrick, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez Standard Chartered. “Ce n'est qu'une fois les actifs débloqués et lorsque nous en saurons davantage sur cette attaque que nous pourrons établir un nouveau plancher.”

PAS DE SURPRISE DE LA PART DE LA BOJ

La Banque du Japon a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, ce qui était attendu et n'a pas entraîné de fluctuations majeures sur les marchés des devises ou obligataires; toutefois, les contrats à terme sur le Nikkei ont reculé après que la banque centrale a dévoilé son intention d'accélérer fortement les ventes de fonds négociés en bourse l'année prochaine.

“Même si cela risque dans un premier temps d'effrayer les marchés, je pense en réalité qu'il s'agit d'une évolution positive, car la Banque du Japon se montre suffisamment confiante quant à l'économie et aux marchés”, a déclaré David Chao, stratège des marchés mondiaux pour la région Asie-Pacifique chez Invesco.

La banque centrale a crié victoire au terme d'une bataille de près de 14 ans pour atteindre son objectif d'inflation et a appelé à la vigilance face aux risques inflationnistes, laissant entendre que la prochaine hausse des taux pourrait intervenir dès décembre.

En Chine, l'indice .CSI300 des valeurs vedettes CSI 300 s'apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse mensuelle depuis dix ans, après près de quatre mois de chute des actions du secteur de l'IA, sur fond de craintes qu'un ralentissement de la demande de puces et d'autres équipements pour centres de données ne fasse chuter les revenus.

La ruée des investisseurs vers les obligations a été encore stimulée par la décision prise mercredi par la Réserve fédérale de maintenir les taux d'intérêt américains inchangés, sans donner d'indication précise quant à la date de la prochaine hausse.

Les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR ont chuté de plus de 7 points de base vendredi à la Bourse de Tokyo, s'établissant à 4,91%, soit une baisse d'environ 37 points de base sur le mois d'octobre — la plus forte baisse mensuelle depuis décembre 2023.

Les rendements à deux ans US2YT=RR ont chuté de plus de 8 points de base, à 4,57%, et les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont rebondi, les investisseurs ayant revu à la baisse certaines de leurs anticipations concernant les hausses de taux aux États-Unis. Les rendements baissent lorsque les cours des obligations augmentent.

Le climat d'aversion au risque a renforcé les devises refuges telles que le yen et le franc suisse, le yen JPY= s'établissant en légère hausse à 157,20 pour un dollar et le franc CHF= à 0,8213 pour un dollar, non loin de son plus haut niveau depuis un mois.

L'euro EUR= a légèrement progressé de 0,1% à 1,1194 dollar, mais s'apprêtait à enregistrer une baisse de plus de 1% en octobre, son deuxième recul mensuel consécutif.

Du côté des matières premières, les cours du pétrole ont progressé vendredi, en passe d'enregistrer une quatrième hausse mensuelle, alors qu'une attaque contre un pétrolier dans le détroit d'Ormuz, voie navigable stratégique, a mis en évidence les risques persistants pesant sur l'approvisionnement liés à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))