Espagne: le PIB en hausse de 0,6% au 3T, malgré une inflation à 4,9%

( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

La croissance du PIB espagnol a atteint 0,6% au troisième trimestre, malgré les répercussions économiques des hostilités au Moyen-Orient qui ont alimenté une inflation élevée, à 4,9% en octobre, selon des estimations provisoires publiées vendredi par l'Institut national de la statistique (INE).

Après une croissance de 0,6% du Produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre, puis de 0,7% au deuxième trimestre, le chiffre enregistré entre juillet et septembre confirme la très bonne santé de l'économie espagnole, la quatrième de la zone euro.

Porté par cette dynamique, le gouvernement du Premier ministre Pedro Sánchez a relevé fin juin sa prévision de croissance pour 2026 à 2,6%, après une progression déjà robuste de 2,5% en 2025.

La Banque d'Espagne table elle aussi sur une croissance de 2,6% cette année, tandis que le FMI a indiqué mi-octobre s'attendre à une progression de 2,5%.

Les hostilités au Moyen-Orient ont fait bondir les prix du pétrole et par répercussion l'inflation en Espagne, dans un pays où le coût de la vie demeure la principale préoccupation de la population, en témoignent les récentes manifestations pour le logement.

Pour contrer cette hausse des prix, l'exécutif a prolongé fin septembre jusqu'en fin d'année des aides aux ménages.

Dans le détail, la principale mesure concernait une remise de 20 centimes par litre sur l'essence et le gazole pour le mois d'octobre, en raison de l'explosion des prix de l'énergie.

Dans ce contexte globalement porteur, le niveau de la dette publique en Espagne est passé sous les 100% du PIB en juillet, à 99,9% exactement, une première depuis février 2020, selon la Banque d'Espagne.

Pour soutenir l'économie face au vieillissement de la population active, l'exécutif espagnol a réalisé au printemps un plan de régularisation massif de sans-papiers: près de 1,2 million de demandes ont été déposées, dont deux tiers venant d'étrangers originaires d'Amérique latine, selon des chiffres officiels.