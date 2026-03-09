Les actions s'effondrent, les obligations dérapent alors que la flambée du pétrole menace de provoquer un choc inflationniste

Wall Street a ouvert en baisse lundi, alors que le choc inflationniste provoqué par la hausse des prix du pétrole menaçait d'augmenter le coût de la vie et les taux d'intérêt dans le monde entier, tandis que les investisseurs à la recherche de liquidités se réfugiaient vers le dollar américain. Les contrats à terme sur le pétrole brut à Londres et à New York ont grimpé de près de 30 % au début des échanges pour atteindre près de 120 dollars le baril, l'une des plus fortes hausses jamais enregistrées en une journée, menaçant d'augmenter le coût des produits, de l'essence au carburant pour avions. Les prix ont ensuite reculé, le brut américain CLc1 augmentant de 7,72% à 97,92 dollars le baril et le Brent LCOc1 à 100,56 dollars le baril, en hausse de 8,49% sur la journée. L'inquiétude des investisseurs face à la flambée des prix de l'énergie s'est traduite par une vague de ventes sur les marchés boursiers et obligataires mondiaux, qui a pesé sur l'ouverture de Wall Street. Dans les premiers échanges, le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 1,4%, le S&P 500 .SPX a perdu 1,26%, et le Nasdaq Composite .IXIC a glissé de 1,16%. L'Iran a nommé Mojtaba Khamenei pour succéder à son père Ali Khamenei en tant que guide suprême, indiquant que les partisans de la ligne dure restaient fermement aux commandes une semaine après le début de la guerre avec les États-Unis et Israël. Le président américain Donald Trump , qui avait déclaré le fils "inacceptable", ne s'attendait pas à ce que cette décision soit bien accueillie Alors que les hostilités se poursuivent au Moyen-Orient et que les pétroliers ne peuvent pas traverser le détroit d'Ormuz sous la menace d'attaques de drones iraniens, les investisseurs se préparent à une longue période de hausse des coûts de l'énergie. Les investisseurs attendaient la réponse de Washington, a déclaré Helima Croft, responsable de la stratégie mondiale sur les matières premières chez RBC Capital Markets. "En l'absence d'une définition claire de ce qu'est une victoire, il est difficile de prévoir si ce conflit durera plusieurs semaines ou plusieurs mois LES MARCHÉS MONDIAUX SOMBRENT Les actions européennes ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus de deux mois lundi, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX ayant perdu 1,76% lors d'une troisième séance de pertes. L'indice de référence a perdu 5,5 % la semaine dernière, sa pire performance hebdomadaire depuis près d'un an. La flambée des prix du pétrole a donné à réfléchir aux principaux importateurs de pétrole sur les marchés asiatiques, le Nikkei .N225 du Japon clôturant en baisse de 5,2 % après une chute de 5,5 %. La Chine, un autre grand importateur de pétrole bien qu'ayant d'énormes stocks de brut, a vu son indice des valeurs vedettes .CSI300 chuter d'environ 1 %. La Chine a déclaré lundi que l'inflation avait déjà repris en février avant laflambée actuelle du pétrole, les prix à la consommation ayant augmenté de 1,3 % sur l'année, ce qui n'est pas nécessairement un développement négatif, étant donné que le pays a longtemps lutté contre la désinflation. Lisa Shalett, responsable des investissements chez Morgan Stanley Wealth Management, a écrit dans une note lundi que le marché des actions américaines peut encore sembler calme, mais qu'il y a des rotations et des dispersions d'actions "extrêmes" sous la surface. "Au cours des 80 dernières années, les chocs pétroliers provoqués par la guerre n'ont pas été favorables aux actions, car presque chaque épisode a catalysé une récession et un effondrement du marché", a écrit M. Shalett. LES BANQUES CENTRALES FACE AU CASSE-TÊTE DE L'INFLATION Sur les marchés obligataires, le risque d'une hausse de l'inflation l'a emporté sur les considérations liées aux valeurs refuges pour pousser les rendements à la hausse dans le monde entier . Les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont augmenté de 2,6 points de base pour atteindre 4,158 %, après avoir atteint un creux de 3,926 % il y a tout juste une semaine. Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont reculé, les investisseurs craignant que le risque d'une hausse de l'inflation ne rende plus difficile l'assouplissement de la politique de la Réserve fédérale , bien que les chiffres décevants de l'emploi américain semblent plaider en faveur d'une relance. Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, attendues mercredi, devraient montrer que le taux annuel s'est maintenu à 2,4 % en février. La mesure préférée de la Fed, l'inflation de base, prévue pour vendredi, devrait se maintenir à 3,0 %, bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale, et les analystes estiment qu'il y a un risque d'un chiffre encore plus élevé. Le danger d'une inflation alimentée par l'énergie a conduit les marchés à parier que le prochain mouvement de taux de la Banque centrale européenne pourrait être à la hausse, peut-être dès le mois de juin. 0#EURIRPR En ce qui concerne la Banque d'Angleterre, les marchés n'évaluent plus qu'à 40 % la probabilité d'un nouvel assouplissement, contre deux réductions ou plus avant le début du conflit au Moyen-Orient. 0#GBPIRPR Les investisseurs nerveux ont recherché la liquidité des dollars tout en évitant les monnaies des pays importateurs nets d'énergie, notamment le Japon et une grande partie de l'Europe. Le dollar a bondi de 0,35% pour s'échanger à 158,27 yens JPY=EBS , l'emportant sur la demande de valeurs refuges et poussant l'or à la baisse d'environ 1,4% à 5 097 dollars l'once XAU= . L'euro a glissé de 0,33% à 1,1558 $ EUR=EBS .