Les actions s'effondrent, les obligations dérapent alors que la flambée du pétrole menace de provoquer un choc inflationniste
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 14:55

Wall Street a ouvert en
baisse lundi, alors que le choc inflationniste provoqué par la
hausse des prix du pétrole  menaçait d'augmenter le coût
de la vie et les taux d'intérêt dans le monde entier, tandis que
les investisseurs à la recherche de liquidités se réfugiaient
vers le dollar américain.
    Les contrats à terme sur le pétrole brut à Londres et à New
York  ont grimpé de près de 30 % au début des échanges
pour atteindre près de 120 dollars le baril, l'une des plus
fortes hausses jamais enregistrées en une journée, menaçant
d'augmenter le coût des produits, de l'essence au carburant pour
avions. Les prix ont ensuite reculé, le brut américain  CLc1 
augmentant de 7,72% à 97,92 dollars le baril et le Brent  LCOc1 
à 100,56 dollars le baril, en hausse de 8,49% sur la journée.
    L'inquiétude des investisseurs face à la flambée des prix de
l'énergie s'est traduite par une vague de ventes sur les marchés
boursiers et obligataires mondiaux, qui a pesé sur l'ouverture
de Wall Street. Dans les premiers échanges, le Dow Jones
Industrial Average  .DJI  a chuté de 1,4%, le S&P 500  .SPX  a
perdu 1,26%, et le Nasdaq Composite  .IXIC  a glissé de 1,16%.
     L'Iran a nommé Mojtaba Khamenei  pour succéder à son
père Ali Khamenei en tant que guide suprême, indiquant que les
partisans de la ligne dure restaient fermement aux commandes une
semaine après le début de la guerre  avec les États-Unis
et Israël.
    Le président américain Donald Trump , qui avait
déclaré le fils "inacceptable", ne s'attendait pas à ce que
cette décision soit bien accueillie
    Alors que les hostilités  se poursuivent au
Moyen-Orient et que les pétroliers ne peuvent pas traverser le
détroit d'Ormuz  sous la menace d'attaques de drones
iraniens, les investisseurs se préparent à une longue période de
hausse des coûts de l'énergie. 
    Les investisseurs attendaient la réponse de Washington, a
déclaré Helima Croft, responsable de la stratégie mondiale sur
les matières premières chez RBC Capital Markets. "En l'absence
d'une définition claire de ce qu'est une victoire, il est
difficile de prévoir si ce conflit durera plusieurs semaines ou
plusieurs mois
    
    LES MARCHÉS MONDIAUX SOMBRENT
    Les actions européennes ont chuté à leur plus bas niveau
depuis plus de deux mois lundi, l'indice paneuropéen STOXX 600
 .STOXX  ayant perdu 1,76% lors d'une troisième séance de
pertes. L'indice de référence a perdu 5,5 % la semaine dernière,
sa pire performance hebdomadaire depuis près d'un an.
    La flambée des prix du pétrole a donné à réfléchir aux
principaux importateurs de pétrole sur les marchés asiatiques,
le Nikkei  .N225  du Japon clôturant en baisse de 5,2 % après
une chute de 5,5 %.
    La Chine, un autre grand importateur de pétrole bien
qu'ayant d'énormes stocks de brut, a vu son indice des valeurs
vedettes  .CSI300  chuter d'environ 1 %. La Chine a déclaré
lundi que l'inflation  avait déjà repris en février avant
laflambée actuelle du pétrole, les prix à la consommation ayant
augmenté de 1,3 % sur l'année, ce qui n'est pas nécessairement
un développement négatif, étant donné que le pays a longtemps
lutté contre la désinflation.
    Lisa Shalett, responsable des investissements chez Morgan
Stanley Wealth Management, a écrit dans une note lundi que le
marché des actions américaines peut encore sembler calme, mais
qu'il y a des rotations et des dispersions d'actions "extrêmes"
sous la surface.
    "Au cours des 80 dernières années, les chocs pétroliers
provoqués par la guerre n'ont pas été favorables aux actions,
car presque chaque épisode a catalysé une récession et un
effondrement du marché", a écrit M. Shalett. 
    
    LES BANQUES CENTRALES FACE AU CASSE-TÊTE DE L'INFLATION
    Sur les marchés obligataires, le risque d'une hausse de
l'inflation l'a emporté sur les considérations liées aux valeurs
refuges pour pousser les rendements à la hausse dans le monde
entier . Les rendements des bons du Trésor à 10 ans
 US10YT=RR  ont augmenté de 2,6 points de base pour atteindre
4,158 %, après avoir atteint un creux de 3,926 % il y a tout
juste une semaine.
    Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont reculé, les
investisseurs craignant que le risque d'une hausse de
l'inflation ne rende plus difficile l'assouplissement de la
politique de la Réserve fédérale , bien que les chiffres
décevants de l'emploi américain semblent plaider en faveur d'une
relance. 
    Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis,
attendues mercredi, devraient montrer que le taux annuel s'est
maintenu à 2,4 % en février. 
    La mesure préférée de la Fed, l'inflation de base, prévue
pour vendredi, devrait se maintenir à 3,0 %, bien au-dessus de
l'objectif de 2 % de la banque centrale, et les analystes
estiment qu'il y a un risque d'un chiffre encore plus élevé.
    Le danger d'une inflation alimentée par l'énergie a conduit
les marchés à parier que le prochain mouvement de taux de la
Banque centrale européenne pourrait être à la hausse, peut-être
dès le mois de juin.  0#EURIRPR 
    En ce qui concerne la Banque d'Angleterre, les marchés
n'évaluent plus qu'à 40 % la probabilité d'un nouvel
assouplissement, contre deux réductions ou plus avant le début
du conflit au Moyen-Orient.  0#GBPIRPR 
    Les investisseurs nerveux ont recherché la liquidité des
dollars tout en évitant les monnaies des pays importateurs nets
d'énergie, notamment le Japon et une grande partie de l'Europe.
    Le dollar a bondi  de 0,35% pour s'échanger à 158,27
yens  JPY=EBS , l'emportant sur la demande de valeurs refuges et
poussant l'or à la baisse  d'environ 1,4% à 5 097 dollars
l'once  XAU= . L'euro a glissé de 0,33% à 1,1558 $  EUR=EBS .

