Les actions s'effondrent face aux espoirs déçus d'une baisse imminente des taux d'intérêt de la Fed
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 17:53

Les indices
boursiers du monde entier ont été malmenés vendredi, le ton
hawkish des responsables de la Réserve fédérale ayant réduit les
espoirs d'une baisse des taux d'intérêt américains en décembre,
tandis qu'un calendrier de données encore confus et des
inquiétudes concernant une bulle d'intelligence artificielle ont
ajouté à l'angoisse.
    Les prix de l'or ont chuté et les transactions sur les bons
du Trésor américain ont été agitées, les investisseurs
recherchant la sécurité après la chute des bourses des valeurs
vedettes de Tokyo à Paris. À Londres, de nouvelles inquiétudes
concernant le prochain budget de la Grande-Bretagne  ont
aggravé la douleur sur les marchés britanniques.
Invoquant les inquiétudes liées à l'inflation et les signes
d'une relative stabilité du marché du travail après deux baisses
des taux d'intérêt aux États-Unis cette année, un nombre
croissant de responsables politiques de la Fed ont fait part de
leur réticence à l'égard d'un nouvel assouplissement .
    Après 43 jours d'évaluation de la politique de la Fed sans
données officielles en raison de la fermeture record du
gouvernement américain, les traders estimaient à 53 % la
probabilité d'une réduction d'un quart de point de la Fed en
décembre. Ce chiffre est en légère hausse par rapport à jeudi,
mais bien inférieur à la probabilité de 66,9 % il y a une
semaine, selon l'outil FedWatch du CME Group .
Les investisseurs se sont également inquiétés des valorisations
exagérées des valeurs technologiques lourdes dans le contexte
d'une explosion des dépenses d'investissement dans
l'intelligence artificielle.
    "Les deux principaux soutiens du marché, le commerce de l'IA
et la baisse des taux de la Fed, se sont inversés à la marge:
les inquiétudes concernant les dépenses d'investissement dans
l'IA sont plus fortes et le marché réévalue à la baisse le
potentiel de baisse des taux de la Fed", a déclaré Keith Lerner,
directeur des investissements chez Truist Advisory Services,
notant que le repli fait suite à des gains massifs sur les
actions à la fin du mois d'octobre.
  
     "Alors qu'il y a quelques semaines, tout était en hausse,
aujourd'hui tout est en baisse, y compris les petites
capitalisations, a-t-il déclaré. "Le marché dit en fait qu'il
est plus préoccupé par l'aspect croissance du mandat et que la
Fed pourrait faire une erreur en attendant."
  
     Les résultats trimestriels de Nvidia  NVDA.O , leader des
puces d'IA, et d'une foule de détaillants au cours de la semaine
à venir pourraient nous éclairer sur l'état de la consommation
et du marché de l'IA, a ajouté Lerner.
  
     À 11 h 07 HNE sur Wall Street , le Dow Jones
Industrial Average  .DJI  a perdu 373,13 points, soit 0,79 %, à
47 084,09, le S&P 500  .SPX  a perdu 10,26 points, soit 0,15 %,
à 6 727,38 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a augmenté de 9,32
points, soit 0,04 %, à 22 879,67.
     L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu
5,34 points, soit 0,53%, à 994,82.
  
     L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a reculé de 1,27%,
tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300  .FTEU3  a perdu
29,47 points, soit 1,27%.
  
     L'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon
 .MIAPJ0000PUS  a baissé de 1,5%, tandis que le Nikkei japonais
a reculé de 1,8%  .N225  et que la Corée du Sud  .KS11  a chuté
de 3,8%.
Les actions chinoises  .CSI300  ont chuté de 1,6% suite à
l'annonce d'un ralentissement de la production industrielle et
des ventes au détail en octobre , manquant ainsi les
estimations des analystes et étouffant un rallye boursier de
courte durée.
    Les rendements du Trésor américain  ont augmenté après
une baisse initiale , la chute de Wall Street ayant poussé les
investisseurs à se tourner vers des actifs moins risqués, tout
en attendant que le gouvernement rouvert recommence à publier
des indicateurs économiques.
    Le rendement de l'obligation américaine de référence à 10
ans  US10YT=RR  a augmenté de 0,8 point de base à 4,119% contre
4,111% jeudi soir. Le rendement de l'obligation à 30 ans
 US30YT=RR  a augmenté de 2,6 points de base à 4,7279%.
  
     Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR , qui
évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt
de la Fed, a augmenté de 0,2 point de base à 3,591% contre
3,589% jeudi en fin de journée.
  
En ce qui concerne les devises, le franc suisse a limité ses
gains après que la chute des actions mondiales ait poussé les
investisseurs à se réfugier dans des valeurs sûres. Le dollar
était en baisse de 0,04% à 0,7925 franc suisse  CHF= .
     La livre sterling  GBP=  s'est affaiblie de 0,37% à 1,314
$. La ministre britannique des finances, Rachel Reeves , n'a pas
l'intention d'augmenter les taux de l'impôt sur le revenu 
dans le budget de ce mois-ci en raison de l'amélioration des
prévisions fiscales, a déclaré une source.
     L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a
augmenté de 0,08% à 99,31, avec l'euro  EUR=  en baisse de 0,15%
à 1,1613 $.
  
     Le dollar s'est affaibli de 0,12% à 154,37 yens japonais
 JPY= .
  
      Les prix du pétrole  ont grimpé sur les craintes de
l'offre après que le port de Novorossiisk sur la mer Noire ait
arrêté les exportations de pétrole à la suite d'une attaque de
drone ukrainien sur un dépôt de pétrole dans la principale
plaque tournante de l'énergie russe.
    Le brut américain  CLc1  a augmenté de 2,5% à 60,16 dollars
le baril et le Brent  LCOc1  a augmenté à 64,40 dollars le
baril, en hausse de 2,21% sur la journée.
  
     Les prix de l'or ont chuté de 2 % vendredi, en raison de
l'effondrement du marché général déclenché par les remarques
fermes des responsables de la Fed. L'or au comptant  XAU=  a
chuté de 2,06% à 4 084,52 dollars l'once. Les contrats à terme
sur l'or américain  GCc1  ont chuté de 2,78% à 4 070,30 dollars
l'once.

