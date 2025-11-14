Les actions s'effondrent face aux espoirs déçus d'une baisse imminente des taux d'intérêt de la Fed

Les indices boursiers du monde entier ont été malmenés vendredi, le ton hawkish des responsables de la Réserve fédérale ayant réduit les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt américains en décembre, tandis qu'un calendrier de données encore confus et des inquiétudes concernant une bulle d'intelligence artificielle ont ajouté à l'angoisse. Les prix de l'or ont chuté et les transactions sur les bons du Trésor américain ont été agitées, les investisseurs recherchant la sécurité après la chute des bourses des valeurs vedettes de Tokyo à Paris. À Londres, de nouvelles inquiétudes concernant le prochain budget de la Grande-Bretagne ont aggravé la douleur sur les marchés britanniques. Invoquant les inquiétudes liées à l'inflation et les signes d'une relative stabilité du marché du travail après deux baisses des taux d'intérêt aux États-Unis cette année, un nombre croissant de responsables politiques de la Fed ont fait part de leur réticence à l'égard d'un nouvel assouplissement . Après 43 jours d'évaluation de la politique de la Fed sans données officielles en raison de la fermeture record du gouvernement américain, les traders estimaient à 53 % la probabilité d'une réduction d'un quart de point de la Fed en décembre. Ce chiffre est en légère hausse par rapport à jeudi, mais bien inférieur à la probabilité de 66,9 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME Group . Les investisseurs se sont également inquiétés des valorisations exagérées des valeurs technologiques lourdes dans le contexte d'une explosion des dépenses d'investissement dans l'intelligence artificielle. "Les deux principaux soutiens du marché, le commerce de l'IA et la baisse des taux de la Fed, se sont inversés à la marge: les inquiétudes concernant les dépenses d'investissement dans l'IA sont plus fortes et le marché réévalue à la baisse le potentiel de baisse des taux de la Fed", a déclaré Keith Lerner, directeur des investissements chez Truist Advisory Services, notant que le repli fait suite à des gains massifs sur les actions à la fin du mois d'octobre. "Alors qu'il y a quelques semaines, tout était en hausse, aujourd'hui tout est en baisse, y compris les petites capitalisations, a-t-il déclaré. "Le marché dit en fait qu'il est plus préoccupé par l'aspect croissance du mandat et que la Fed pourrait faire une erreur en attendant." Les résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O , leader des puces d'IA, et d'une foule de détaillants au cours de la semaine à venir pourraient nous éclairer sur l'état de la consommation et du marché de l'IA, a ajouté Lerner. À 11 h 07 HNE sur Wall Street , le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 373,13 points, soit 0,79 %, à 47 084,09, le S&P 500 .SPX a perdu 10,26 points, soit 0,15 %, à 6 727,38 et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 9,32 points, soit 0,04 %, à 22 879,67. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 5,34 points, soit 0,53%, à 994,82. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 1,27%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 29,47 points, soit 1,27%. L'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon .MIAPJ0000PUS a baissé de 1,5%, tandis que le Nikkei japonais a reculé de 1,8% .N225 et que la Corée du Sud .KS11 a chuté de 3,8%. Les actions chinoises .CSI300 ont chuté de 1,6% suite à l'annonce d'un ralentissement de la production industrielle et des ventes au détail en octobre , manquant ainsi les estimations des analystes et étouffant un rallye boursier de courte durée. Les rendements du Trésor américain ont augmenté après une baisse initiale , la chute de Wall Street ayant poussé les investisseurs à se tourner vers des actifs moins risqués, tout en attendant que le gouvernement rouvert recommence à publier des indicateurs économiques. Le rendement de l'obligation américaine de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 0,8 point de base à 4,119% contre 4,111% jeudi soir. Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 2,6 points de base à 4,7279%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Fed, a augmenté de 0,2 point de base à 3,591% contre 3,589% jeudi en fin de journée. En ce qui concerne les devises, le franc suisse a limité ses gains après que la chute des actions mondiales ait poussé les investisseurs à se réfugier dans des valeurs sûres. Le dollar était en baisse de 0,04% à 0,7925 franc suisse CHF= . La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,37% à 1,314 $. La ministre britannique des finances, Rachel Reeves , n'a pas l'intention d'augmenter les taux de l'impôt sur le revenu dans le budget de ce mois-ci en raison de l'amélioration des prévisions fiscales, a déclaré une source. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de 0,08% à 99,31, avec l'euro EUR= en baisse de 0,15% à 1,1613 $. Le dollar s'est affaibli de 0,12% à 154,37 yens japonais JPY= . Les prix du pétrole ont grimpé sur les craintes de l'offre après que le port de Novorossiisk sur la mer Noire ait arrêté les exportations de pétrole à la suite d'une attaque de drone ukrainien sur un dépôt de pétrole dans la principale plaque tournante de l'énergie russe. Le brut américain CLc1 a augmenté de 2,5% à 60,16 dollars le baril et le Brent LCOc1 a augmenté à 64,40 dollars le baril, en hausse de 2,21% sur la journée. Les prix de l'or ont chuté de 2 % vendredi, en raison de l'effondrement du marché général déclenché par les remarques fermes des responsables de la Fed. L'or au comptant XAU= a chuté de 2,06% à 4 084,52 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont chuté de 2,78% à 4 070,30 dollars l'once.