Les actions repartent à la hausse ; les métaux précieux poursuivent leur progression fulgurante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions augmentent dans un marché étroit avec le Japon et les marchés chinois fermés

La hausse des métaux précieux ne montre aucun signe d'arrêt

Les yeux rivés sur l'indépendance de la Fed et la trajectoire des taux américains

Le dollar sur la défensive; les traders restent attentifs à l'intervention du yen

(Mise à jour de l'après-midi en Asie) par Rae Wee

Les actions ont commencé l'année 2026 sur une note positive dans les échanges de vacances, les investisseurs se préparant à une année qui devrait mettre à l'épreuve le rallye mené par l'IA, inaugurer un changement de garde à la Réserve fédérale et potentiellement plus de turbulences sur le marché sous la présidence de Donald Trump.

Les mouvements dans toutes les classes d'actifs ont été modérés, l'élan devendredi s' inscrivant dans la continuité de l'excellentparcours de 2025, tandis que la liquidité est restée faible en raison des vacances. Les marchés japonais et chinois étaient fermés, tandis que d'autres revenaient deleurs festivités du Nouvel An.

Les métaux précieux ont poursuivi leur ascension fulgurante de l'année dernière, avec l'or au comptant XAU= en hausse de 1,5 % à 4 378,32 $ l'once, tandis que l'argent au comptant

XAG= a bondi de 3,6 % à 73,85 $ l'once. GOL/

La hausse de l'or de 2025 a été la plus importante depuis 46 ans, tandis que l'argent et le platine ont réalisé leurs plus fortes hausses jamais enregistrées, sous l'effet d'un cocktail de facteurs comprenant les baisses de taux de la Fed, les crises géopolitiques, les achats importants des banques centrales, et les entrées de fonds ETF.

Vishnu Varathan, responsable de la recherche macroéconomique de Mizuho pour l'Asie hors Japon, a déclaré que la reprise mettait également en évidence "les couvertures contre les risques d'affaiblissement du dollar".

Ailleurs, l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a augmenté de 1,5% et l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a gagné 2,4%.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont augmenté de 0,45%, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont gagné 0,67%.

Les contrats à terme européens ont été mitigés, les contrats à terme EUROSTOXX 50 STXEc1 ayant baissé de 0,5 % et les contrats à terme FTSE FFIc1 ayant augmenté de 0,3 %.

Les actions ont fortement progressé en 2025, les marchés ayant résisté à une année de guerre tarifaire, à la plus longue fermeture du gouvernement dans l'histoire des États-Unis, à des conflits géopolitiques ainsi qu'à des menaces sur l'indépendance des banques centrales.

"Le rallye du marché boursier américain en 2025 a été alimenté par l'euphorie de l'IA, les bénéfices solides des entreprises, les rachats d'actions et les flux de détail importants", a déclaré Saira Malik, responsable des investissements chez Nuveen.

"Les accès de volatilité, tels que ceux provoqués par les incertitudes macroéconomiques, géopolitiques et politiques, ainsi que les changements périodiques de sentiment autour de l'IA, sont susceptibles de rester une caractéristique des marchés boursiers, ce qui signifie que les investisseurs doivent s'attendre à d'autres hoquets au cours de l'année à venir."

LES YEUX RIVÉS SUR LA FED

Cette année, l'attention des investisseurs se portera également sur la vigueur de l'économie américaine et sur la politique de la Fed.

Une série de données économiques retardées par la fermeture du gouvernement américain est attendue dans les prochains jours et pourrait jouer un rôle clé dans la détermination de l'ampleur des réductions de taux.

Les traders estiment qu'il y a seulement 15% de chances que la banque centrale américaine réduise ses taux ce mois-ci, bien qu'ils s'attendent à deux réductions supplémentaires cette année. 0#USDIRPR

Ledollar était sur la défensive, avec l'euro EUR= en hausse de 0,06% à 1,1753 $, tandis que la livre sterling GBP= a gagné 0,14% à 1,3479 $. FRX/

Le yen JPY= s'est affaibli de 0,1% à 156,84 pour un dollar, non loin des niveaux qui ont rendu les investisseurs sceptiques quant à une éventuelle intervention de la part des autorités japonaises pour soutenir la monnaie en difficulté.

Avec la poursuite de l'assouplissement prévu par la Fed cette année, même si certains de ses pairs semblent prêts à augmenter, cela a à son tour tiré sur le dollar, qui en 2025 a enregistré sa plus forte baisse annuelle en huit ans.

Le billet vert a également été ébranlé par les politiques commerciales chaotiques de Trump et les inquiétudes concernant l'indépendance de la Fed - une question qui devrait revenir au premier plan cette année alors que le président américain se prépare à annoncer le remplacement du président Jerome Powell plus tard ce mois-ci.

"Même si l'administration nommera probablement des membres votant plus dovish pour rejoindre le Federal Open Market Committee... nous nous attendons à ce que le débat sur le calibre des candidats se concentre sur leur connaissance du marché et leurs références", a déclaré Debbie Cunningham, chief investment officer of global liquidity markets chez Federated Hermes.

"Les noms lancés pour succéder à Powell semblent correspondre à son désir d'influencer la Fed, mais j'espère que le processus de confirmation du Sénat se concentrera sur leur expertise en matière de politique monétaire et que cela permettra de maintenir l'intégrité de l'institution."

Dans les matières premières, les prix du pétrole ont légèrement augmenté vendredi après avoir enregistré leur plus grande perte annuelle depuis 2020.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 étaient en hausse de 0,5% à 61,15 dollars le baril, tandis que le brut américain

CLc1 a augmenté de 0,5% à 57,71 dollars le baril. O/R/