Les actions remontent alors que les taux des bons du Trésor reculent par rapport à leurs plus hauts niveaux

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(Mise à jour des échanges de l'après-midi)

* Constellation en hausse après la signature d'un contrat d'approvisionnement en électricité de 20 ans avec Amazon

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis 2002, puis recule

* L'action Accenture atteint son plus haut intrajournalier depuis sept mois et demi

* Les indices sont en hausse: le Dow Jones gagne 0,01%, le S&P 0,24% et le Nasdaq 0,25%

par Chuck Mikolajczak et Johann M Cherian

Les actions américaines ont terminé en hausse jeudi dans un marché agité. Le S&P 500 a d'abord chuté en début de séance à son plus bas niveau depuis deux semaines, avant de rebondir fortement lorsque la vague de ventes d'obligations à l'échelle mondiale s'est inversée, après avoir propulsé les rendements des bons du Trésor américain à des plus hauts depuis plusieurs décennies.

Les actions ont été sous pression en début de séance, les données économiques continuant d’indiquer une économie solide accompagnée de pressions persistantes sur les prix.

Le ministère du Travail a indiqué que le nombre hebdomadaire de demandes initiales d’allocations chômage avait reculé à 197.000, un chiffre inférieur aux 200.000 prévus par les économistes interrogés par Reuters. Il s’agit du dernier d’une série de rapports publiés cette semaine indiquant que le marché du travail reposait sur des bases solides, à la veille de la publication vendredi du rapport gouvernemental sur l’emploi.

Les rendements des bons du Trésor ont poursuivi leur progression, et le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis 24 ans , après avoir clôturé le mois de septembre avec sa plus forte hausse trimestrielle depuis 1994. Cela a entraîné une baisse des actions après que l’Institute for Supply Management a annoncé que son indice PMI manufacturier avait reculé à 54,5 le mois dernier, contre 54,6 en août, et fait état d’une forte hausse des prix des intrants, alimentant ainsi les craintes inflationnistes.

LES TAUX DES TITRES DU TRÉSOR CHANGENT DE CAP

Mais les rendements ont inversé la tendance grâce à l’intervention des acheteurs, et ont encore baissé après que le vice-président de la Réserve fédérale, Philip Jefferson, a laissé entendre que la banque centrale pourrait faire preuve de patience avant de relever à nouveau ses taux, après une hausse de 25 points de base en septembre.

"Même si les valorisations ont baissé, le marché n’est toujours pas bon marché, je ne suis donc pas pessimiste quant au marché actions. Nous pouvons continuer à avancer, mais je m’attends à une volatilité accrue tant sur les actions que sur les obligations", a déclaré Scott Welch, directeur des investissements chez Certuity à Potomac, dans le Maryland.

"Tout le monde s’adapte à une nouvelle normalité. Il n’y a rien de particulièrement inquiétant dans ce qui se passe actuellement sur les marchés; c’est simplement un peu différent de ce à quoi les acteurs étaient habitués ces dernières années, et cela va nécessiter une certaine adaptation."

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a légèrement progressé de 3,17 points, soit 0,01%, à 50.910,42, le S&P 500

.SPX a gagné 18,58 points, soit 0,24%, à 7.670,12 et le Nasdaq Composite .IXIC a grimpé de 66,63 points, soit 0,25%, à 26.927,69.

LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE EN TÊTE DES HAUSSES

Les cours du pétrole ont alimenté les craintes inflationnistes. Le Brent a bondi de près de 5% le baril après que la Chine a suspendu ses exportations de carburant, menaçant de resserrer encore davantage les marchés. La flambée des cours du brut a contribué à faire grimper l’indice S&P 500 du secteur de l’énergie .SPNY de près de 2%, ce qui en a fait le secteur le plus performant parmi les 11 principaux secteurs du S&P.

Le secteur technologique .SPLRCT a également affiché une certaine vigueur, en hausse de 0,6%, les valeurs du logiciel

.SPLRCIS progressant de 1,2% grâce aux résultats d’Accenture

ACN.N . L’action de ce cabinet de conseil en informatique a bondi de 17% pour atteindre son plus haut niveau intrajournalier depuis la mi-février, aprèsavoir annoncé une prévision de croissance de son chiffre d’affaires annuel supérieure aux estimations.

Les prévisions de chiffre d’affaires supérieures aux attentes de Micron Technology MU.O et les engagements clients de 32 milliards de dollars dans le cadre de ses contrats d’approvisionnement ont renforcé la confiance dans le secteur de l’IA. L’action Micron a toutefois reculé d’environ 1,7% après avoir presque quadruplé cette année.

Les données sur l’inflation publiées mercredi, plus faibles que prévu, ont encore tempéré les anticipations d’une hausse des taux par la Réserve fédérale lors de sa réunion d’octobre, et les marchés n’anticipent désormais qu’une probabilité de 28,2% d’une hausse d’au moins 25 points de base, contre 68,6% une semaine plus tôt.

À la suite des commentaires de Jefferson, le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré qu’il s’attendait à ce que de nouvelles hausses de taux soient nécessaires pour freiner l’économie à l’approche de 2027, même s’il n’est pas certain que la prochaine décision doive intervenir plus tard ce mois-ci.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, avec un ratio de 1,04 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,02 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré quatre nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 40 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 32 nouveaux plus hauts et 265 nouveaux plus bas.