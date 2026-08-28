Les actions reculent tandis que le dollar et les rendements obligataires progressent, Warsh alimentant les anticipations d'une hausse des taux

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* Le pétrole brut clôture en baisse sur la journée et sur la semaine

* Les propos de Warsh sont perçus comme bellicistes quant à la trajectoire des taux américains

* Les rendements américains à 2 ans progressent, devançant ceux des obligations à plus longue échéance

* Les actions s'inversent de tendance et le dollar s'apprécie après les propos de Warsh

(Mise à jour des cours après la clôture des marchés boursiers américains) par Sinéad Carew et Alun John

L’indice mondial des actions MSCI a reculé vendredi au cours d’une séance marquée par des fluctuations, tandis que les rendements des bons du Trésor américain à court terme ont grimpé, tout comme le dollar, les opérateurs renforçant leurs paris sur une hausse des taux d’intérêt après un discours du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh.

M. Warsh a déclaré, lors du symposium économique annuel de la Fed à Jackson Hole , que la banque centrale américaine « aura du pain sur la planche » si les décideurs politiques ne sont pas convaincus que l’inflation sous-jacente revient vers son objectif de 2 %, dans des propos qui reconnaissaient que les conditions financières ne semblent pas restrictives.

À la suite de ces commentaires, les paris sur une hausse des taux lors de la réunion de septembre sont passés de 35,4 % jeudi à une probabilité de 55,7 %, selon l’outil FedWatch du CME Group . Trois responsables de la Fed ont déjà mis en garde contre une inflation tenace , mais M. Warsh s’était jusqu’alors abstenu de donner des indications prospectives sur l’évolution des taux d’intérêt.

« Il devait prendre la parole et s'exprimer sur les perspectives de politique monétaire, réitérant l'intention de la Fed de maîtriser l'inflation et renforçant ainsi sa crédibilité en matière de lutte contre l'inflation », a déclaré Gary Schlossberg, stratège mondial au Wells Fargo Investment Institute.

« Il a donné beaucoup d’indices et, quand on les relie entre eux, c’est en effet ce qu’il voulait dire. À moins que l’inflation ne se calme, ce que nous n’envisageons pas. Au contraire, la pression pourrait même s’accentuer légèrement au cours des 6 à 8 prochains mois. Il ne l’a pas dit ouvertement, mais tous les éléments semblent réunis à ce stade pour au moins une hausse des taux, voire plusieurs, à l’avenir. »

Parmi les indices des de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 9,45 points, soit 0,02 %, à 53 559,99; le S&P 500 .SPX a perdu 19,23 points, soit 0,25 %, à 7 711,76 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 138,93 points, soit 0,52 %, à 26 402,42.

L'indice Russell 2000 .RUT a sous-performé, enregistrant une baisse de 1,4 % sur la journée, tout comme le secteur technologique .SPLRCT .

Philip Straehl, directeur des investissements chez Morningstar Wealth, a souligné que les petites entreprises et les valeurs technologiques sont plus sensibles à la hausse des taux d’intérêt.

L'indice MSCI, qui recense les actions du monde entier

.MIWD00000PUS , a reculé de 1,54 point, soit 0,13 %, à 1 153,16.

Plus tôt, l’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX avait clôturé en hausse de 0,51 %.

Sur le marché obligataire , le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au gré des anticipations concernant les taux d’intérêt de la Fed, a augmenté de 12,79 points de base pour s’établir à 4,36 %, contre 4,232 % jeudi en fin de séance.

« Ce qui a été perçu comme un discours belliciste, c'est la reconnaissance du fait que l'inflation reste une source de préoccupation et qu'il considère le canal des taux d'intérêt comme le moyen de répondre aux inquiétudes inflationnistes », a déclaré M. Straehl de Morningstar, ajoutant que cela était « déjà intégré dans les anticipations du marché sur les échéances courtes ».

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a progressé de 5,6 points de base à 4,728 %, tandis que celui des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 2,19 points de base pour s’établir à 5,2129 %.

Sur les marchés des changes , le dollar a bondi face aux autres principales devises et s’apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse journalière en deux mois et demi, dans la perspective d’une hausse des taux.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,61 % à 99,71, tandis que l'euro

EUR= reculait de 0,61 % à 1,158 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s’est raffermi de 0,45 % à 160,11.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a chuté de 3,34 % à 77 413,77 dollars.

Par ailleurs, les cours du pétrole ont clôturé en légère baisse sur la journée et ont enregistré leur première baisse hebdomadaire en trois semaines, les traders évaluant le discours de Warsh ainsi que les rumeurs d’un éventuel accord sur le transit maritime dans le détroit d’Ormuz.

Le brut américain CLc1 a clôturé en baisse de 0,16 %, soit 13 cents, à 83,40 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 s'est établi à 89,31 dollars le baril, en baisse de 0,43 %, soit 39 cents, sur la journée.

Du côté des métaux précieux , l’or au comptant XAU= a chuté de 3,19 % à 4 454,52 dollars l’once, tandis que l’argent au comptant XAG= a reculé de 4,3 % à 66,28 dollars l’once.