Les actions reculent, les rendements obligataires progressent ; la Fed maintient ses taux inchangés mais prévoit une hausse plus tard dans l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture de la Bourse de New York)

* La Réserve fédérale maintient ses taux d'intérêt inchangés

* Le nouveau président de la Fed, Warsh, tient sa première conférence de presse

* Les cours du pétrole en hausse après les déclarations de Trump

par Caroline Valetkevitch

Les principaux indices boursiers ont reculé, les rendements obligataires ont augmenté et le dollar américain a poursuivi sa progression mercredi, après que la Réserve fédérale a maintenu son taux directeur inchangé et que de nouvelles projections ont montré que les responsables s’attendaient à une hausse des coûts d’emprunt dans le courant de l’année, dans un contexte de craintes croissantes liées à l’inflation. Kevin Warsh, qui a pris la tête de la Fed le mois dernier, a inauguré une nouvelle ère pour la banque centrale américaine. Lors de sa première conférence de presse,il a déclaré que les orientations prospectives n’étaient pas « bien adaptées » à la conjoncture économique actuelle. Les projections des responsables indiquaient que le taux directeur, fixé dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % depuis décembre dernier, augmenterait d’un quart de point de pourcentage d’ici la fin de l’année. Une déclaration de politique monétaire actualisée a supprimé les formulations qui servaient à signaler la probabilité de nouvelles baisses des coûts d’emprunt cette année. À l’issue de la réunion, les contrats à terme sur les taux d’intérêt américains à court terme tablaient davantage sur une hausse des taux par la Fed dès septembre que sur le maintien des taux à leur niveau actuel, selon l’outil FedWatch du CME Group. « La réunion d’aujourd’hui confirme que le récent virage vers une politique plus restrictive de la Fed n’était pas uniquement lié à la hausse des prix de l’énergie », a déclaré Kay Haigh, responsable mondiale des solutions de revenus fixes et de liquidité chez Goldman Sachs Asset Management à New York. « Malgré le récent recul des cours du pétrole, la moitié des membres du FOMC s’attendent à des hausses de taux dès cette année, ce qui reflète la solidité du marché du travail et les données sur l’inflation. » Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a progressé de 3 points de base à 4,461 % et celui des bons à 2 ans

US2YT=RR , qui est le plus sensible aux anticipations du marché concernant les décisions de la Fed en matière de taux, a augmenté de 16 points de base à 4,207 %, son plus haut niveau depuis février 2025.Les rendementsdes bons du Trésorétaient restés pratiquement inchangés plus tôt dans la journée. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 507,12 points, soit 0,98 %, à 51 492,55, le S&P 500 .SPX a perdu 91,25 points, soit 1,21 %, à 7 420,10 et le Nasdaq Composite

.IXIC a reculé de 354,69 points, soit 1,34 %, à 26 021,66.

L'action SpaceX SPCX.O a reculé pour la première fois depuis son introduction en bourse vendredi dernier. Le titre a perdu 4,9 %. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a perdu 7,18 points, soit 0,64 %, pour s'établir à 1 121,12. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a quant àlui clôturé en hausse de 0,52 %. La Banque d’Angleterre se réunit jeudi et, à l’instar de la Fed, aucun changement de politique n’est attendu, l’attention se portant donc sur le ton des déclarations des responsables politiques. Le dollar s’est raffermi de manière générale à la suite des annonces de la Fed. L’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l’euro, a progressé de 0,5 % à 100,01, son plus haut niveau depuis près d’une semaine. L’euro

EUR= a reculé de 0,5 % à 1,1549 dollar. Les cours du pétrole étaient en hausse. Le président américain Donald Trump a défendu son accord provisoire conclu avec l’Iran, affirmant qu’il avait permis d’éviter une catastrophe économique mondiale, tout en avertissant qu’il pourrait lancer de nouvelles attaques si Téhéran ne respectait pas ses engagements.

LCOc1 Les contrats à terme sur le Brent ont progressé de 59 cents, soit 0,75 %, pour clôturer à 79,55 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 a gagné 74 cents, soit 0,97 %, à 76,79 dollars. Les récentes baisses des cours du pétrole avaient commencé à apaiser les craintes d’un ralentissement économique, en particulier en Europe, grande importatrice d’énergie. L’Agence internationale de l’énergie a déclaré que le marché pétrolier connaîtrait un excédent d’offre important en 2027, après s’être remis de la fermeture du détroit d’Ormuz. Le cours au comptant de l'or XAU= a reculé de 1,71 % à 4 255,97 dollars l'once. Les investisseurs ont également pris en compte les données indiquant que les ventes au détail aux États-Unis ont bondi de 0,9 % le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse de 0,4 % en avril.