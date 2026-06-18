Apple va augmenter ses prix en raison d'une pénurie de puces mémoire, a déclaré le directeur général Tim Cook au WSJ

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Apple AAPL.O prévoit d'augmenter les prix de ses produits afin de compenser la hausse des coûts des puces de mémoire et de stockage, a déclaré le directeur général Tim Cook au Wall Street Journal lors d'une interview.

La forte hausse de la demande en centres de données liée à l’intelligence artificielle a contraint les fabricants d’électronique grand public à se livrer à une concurrence acharnée pour s’approvisionner en composants clés dont l’offre s’amenuise, ce qui a entraîné une forte hausse des prix.

Des associations représentant les constructeurs automobiles, les détaillants, les entreprises d’électronique et d’autres secteurs avaient averti en début de mois que la demande croissante de puces mémoire pourrait entraîner des hausses de prix spectaculaires sur les biens de consommation aux États-Unis et perturber les chaînes d’approvisionnement.

« Malheureusement, les hausses de prix sont inévitables », a déclaré Tim Cook au WSJ. « Nous faisons de notre mieux pour atténuer les hausses considérables qui nous sont répercutées, et nous avons essayé de protéger nos clients de ces hausses, mais la situation est devenue intenable. »

Tim Cook, qui passera le flambeau à John Ternus en septembre, n’a pas précisé quand ni de combien les prix pourraient augmenter, ni quels produits pourraient être concernés.

Apple serait en passe de lancer son premier iPhone pliable en septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max.

Les coûts liés à la mémoire et au stockage constituent tous deux des sources de préoccupation pour l’entreprise, en particulier sur le marché de la DRAM, a déclaré Tim Cook au Journal. Il a souligné qu’une part croissante de l’offre était allouée à la mémoire à haut débit, utilisée dans les serveurs d’IA.

« L’offre est insuffisante à un moment où les consommateurs veulent des appareils et où les fabricants de mémoire répercutent d’énormes hausses de prix », a-t-il déclaré. « Nous avons absolument besoin que les prix et l’offre de mémoire reviennent à des niveaux raisonnables pour les produits grand public. C’est l’essentiel. »

La Chine compte des entreprises nationales de premier plan dans les domaines de la mémoire et du stockage, mais les sociétés américaines auraient probablement besoin de licences pour travailler avec elles en vertu des règles de sécurité nationale. Interrogé sur l’opportunité d’assouplir ces restrictions, Tim Cook a répondu: « Tout doit être mis sur la table », ajoutant: « Je pense que nous devrions examiner toutes les sources d’approvisionnement. »

Au cours de l’entretien, Tim Cook a indiqué qu’Apple était prête à utiliser ses réserves de trésorerie pour renforcer l’offre de mémoire, sans toutefois donner de détails. « Nous sommes disposés à utiliser notre bilan pour contribuer à la solution », a-t-il déclaré. « Il est évident qu’il faut davantage de capacité. »

Tim Cook a précisé qu’Apple n’avait pas l’intention d’utiliser ses liquidités et son expertise en matière de semi-conducteurs pour construire ses propres usines de mémoire et de stockage.