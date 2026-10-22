Les actions reculent, les obligations progressent alors que Meta entame l'optimisme du secteur technologique

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* Meta prévoit d'émettre des actions sans droit de vote, ce qui ravive les inquiétudes concernant ses dépenses

* Le Brent progresse de 3 % à 112 dollars le baril après les attaques des Houthis

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans passe sous celui de la France pour la première fois en 13 ans

(Mises à jour tout au long de la séance européenne)

par Amanda Cooper et Alun John

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé jeudi, l'optimisme suscité par les résultats des entreprises technologiques n'ayant apporté qu'un soutien éphémère, contrebalancé par des inquiétudes persistantes quant aux perspectives de l'intelligence artificielle, tandis que l'impasse dans le Golfe a fait grimper les cours du pétrole.

L'indice MSCI All-World .MIWD00000PUS s'apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse quotidienne en deux semaines, en recul de 0,4 %, alors que les valeurs technologiques, de Séoul à Tokyo en passant par Amsterdam et Paris, s'effondraient.

Meta META.O , le premier des « hyperscalers » de l’IA à publier ses résultats trimestriels, a annoncé mercredi soir un chiffre d’affaires au troisième trimestre supérieur aux attentes. Mais cet optimisme a été de courte durée, après que la société a dévoilé un plan visant à émettre des actions sans droit de vote, ce qui a ravivé les inquiétudes concernant ses engagements financiers croissants.

“Il y a actuellement de nombreux courants contraires sur les marchés, qui peinent à trouver un fil conducteur”, a déclaré Ben Laidler, responsable de la stratégie macroéconomique et actions chez Bradesco BBI.

“La grande crainte est que le discours sur les résultats tirés de l’IA, qui a soutenu les bénéfices américains et s’est propagé aux actions mondiales, puisse être remis en cause ici.”

Meta a également essuyé un revers juridique cette nuit, après qu’un juge du Nouveau-Mexique a condamné l’entreprise à verser une amende de 25 milliards de dollars à l’État dans le cadre d’une affaire relative à la protection des données.

En Europe, l’indice STOXX 600 .STOXX a reculé de 1 %, plombé par les valeurs technologiques telles qu’ASML ASML.AS , Schneider Electric SCHN.PA et Siemens Energy ENR1n.DE . Les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 NQc1 ont reculé de 1 % à 2 %, laissant présager une baisse à l’ouverture de la séance.

L'action Meta a reculé d'environ 0,8 % et celle de Tesla

TSLA.O , qui a également publié ses résultats et revu à la baisse ses prévisions de dépenses en vue d'une éventuelle fusion avec SpaceX SPCX.O , a chuté de près de 5 % en pré-ouverture.

Les inquiétudes géopolitiques se sont répercutées sur les marchés pétroliers, où le Brent LCOc1 a progressé de 3 % à 112 dollars le baril, proche de son plus haut niveau depuis cinq mois, après que de nouvelles attaques des Houthis en Arabie saoudite ont accru le risque d’un conflit plus large et de perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient.

La nervosité concernant les répercussions possibles sur l’économie mondiale a suffi à contrebalancer les craintes d’une accélération durable de l’inflation, ce qui a orienté les flux vers les obligations d’État et entraîné la plus forte baisse des rendements des bons du Trésor américain depuis une semaine. Le rendement de l’obligation à 10 ans US10YT=RR a clôturé en baisse de 7 points de base à 5,075 %, s’échangeant en dessous de celui de la France FR10YT=RR pour la première fois en 13 ans.

Les obligations d’État françaises ont été malmenées ce mois-ci, poussant les rendements au-dessus de 5 % pour la première fois depuis 2002, les investisseurs guettant les signes indiquant que le gouvernement est capable de contenir les troubles sociaux et de maîtriser les dépenses.

L’euro EUR= , qui a reculé de 0,8 % ce mois-ci, est resté stable jeudi, s’échangeant autour de 1,1241 dollar, tandis que l’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur de la devise américaine par rapport à un panier de six autres devises, a reculé de 0,1 %.

Le yen JPY= a bénéficié d’une demande de valeur refuge, entraînant le dollar en baisse de 0,7 % sur la journée à 157,1, après que le vice-gouverneur de la Banque du Japon, Ryozo Himino, a signalé qu’il était prêt à relever les taux d’intérêt. Le won coréen KRW= est resté stable à 1.324, après que la Banque de Corée a laissé son taux d’intérêt de référence inchangé à 3,00 % jeudi.

L’or XAU= n’a pas bénéficié des flux vers les valeurs refuges, reculant de 1,2 % à 4.090 dollars l’once, tandis que dans le domaine des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= et l’ether

ETH= ont tous deux perdu 3 %, s’échangeant respectivement à 82.000 dollars et 2.412 dollars.