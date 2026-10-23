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États-Unis: Le moral des ménages se dégrade moins que prévu en octobre, selon une enquête de l'Université du Michigan
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 17:22

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Dans le quartier de Midtown à New York

Dans le quartier de Midtown à New York

Le ‌moral des ménages américains s'est ​dégradé moins que prévu en octobre, montrent vendredi les résultats définitifs de ​l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son ​indice de confiance ⁠ressort à 48,0 après 46,3 en ‌première estimation et 48,1 en septembre, tandis que les ​économistes ‌et analystes interrogés par Reuters ⁠prévoyaient en moyenne un chiffre de 46,3.

La composante du jugement des ⁠consommateurs sur ‌leur situation actuelle a ⁠baissé à 46,7 en octobre, ‌contre 50,9 en septembre ⁠et une première estimation à ⁠44,7.

Celle des ‌perspectives a augmenté ce mois-ci, ​à 48,8 ‌contre 46,3 un mois plus tôt et une première ​estimation à 47,3.

Les anticipations d'inflation à un an ⁠sont pour leur part ressorties à 4,7%, comme en lecture préliminaire et après 4,6% en septembre.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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