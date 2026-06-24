Les actions reculent légèrement alors que le dollar atteint son plus haut niveau depuis un an

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les cours du pétrole avoisinent leurs plus bas niveaux depuis quatre mois, alors que les pétroliers du Golfe semblent sur le point de reprendre leur transit par le détroit d'Ormuz

* Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis un an face aux principales devises, les investisseurs se tournant vers des valeurs refuges

* Le cours de l'or avoisine son plus bas niveau depuis sept mois

(Reformulation du titre et du premier paragraphe, mise à jour des cours et ajout d'un commentaire d'analyste) par Chibuike Oguh

Les marchés boursiers ont reculé mercredi, effaçant les gains enregistrés en début de séance à Wall Street et laissant les actions européennes pratiquement inchangées, les inquiétudes liées aux valorisations continuant de peser sur le moral des investisseurs, tandis que le dollar atteignait son plus haut niveau depuis un an.

Les valeurs technologiques, qui avaient été durement touchées mardi, ont perdu leurs gains initiaux et ont poursuivi leur baisse dans l’attente des résultats du fabricant de puces Micron MU.O , dont les produits contribuent à alimenter l’essor de l’intelligence artificielle. Le sentiment des investisseurs est resté fragile, ces derniers anticipant au moins une hausse des taux de la Réserve fédérale cette année.

À Wall Street, l’indice de référence S&P 500 et le Nasdaq étaient en baisse, tandis que le Dow Jones progressait. Les valeurs des secteurs de la consommation discrétionnaire, de l’industrie et des matériaux ont tiré les hausses. Les valeurs énergétiques ont été les plus touchées, le flux continu de pétrole brut transitant par le détroit d’Ormuz ayant poussé les prix vers leurs plus bas niveaux depuis quatre mois.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 0,46%, l'indice S&P 500 .SPX a reculé de 0,28% et l'indice Nasdaq Composite .IXIC a baissé de 0,76%.

“Une partie de la rotation que nous observons s’explique par la rapidité avec laquelle nous nous sommes positionnés sur les valeurs liées à l’IA”, a déclaré Brandon Pizzurro, directeur des investissements chez GuideStone. “C’est une pause qui nous permet de prendre le temps de réfléchir à la vitesse à laquelle nous avons progressé ces dernières semaines.”

L'indice MSCI, qui recense les actions du monde entier

.MIWD00000PUS , a reculé de 0,31%. L'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 0,04%. Le KOSPI sud-coréen .KS11 a gagné 3,26% après avoir chuté de 10% lors de la séance précédente. En Europe, l’ensemble du marché boursier régional a terminé la journée pratiquement inchangé .STOXX . La chute de 15% du titre de l’entreprise de défense Rheinmetall, suite à des informations parues dans la presse selon lesquelles le gouvernement allemand envisagerait d’abandonner un projet de frégates de plusieurs milliards d’euros qui avait pris du retard , a été partiellement compensée par les hausses enregistrées par quelques valeurs phares des secteurs du luxe et de la technologie.

“Nous approchons probablement du pic de resserrement en ce qui concerne l’interprétation de la nouvelle position de la Fed, et il semble que ce soit principalement cela qui détermine les cours des actifs”, a déclaré Wasif Latif, directeur des investissements chez Sarmaya Partners.

“Aujourd’hui, on observe un certain équilibre sur les marchés boursiers, qui peut s’expliquer par le rebond après la forte correction d’hier, mais aussi par le fait que les investisseurs tentent d’anticiper et de se positionner en vue de la prochaine publication des résultats de Micron.”

DÉTROIT D’HORMUZ Les cours du pétrole brut ont chuté, prolongeant les baisses de cette semaine et s'échangeant près de leurs plus bas niveaux depuis quatre mois, sur fond de signes indiquant que davantage de pétroliers bloqués dans le Golfe devraient quitter le détroit d'Ormuz . Une grande incertitude règne quant aux perspectives, étant donné que les États-Unis et l’Iran ont fourni des versions contradictoires sur ce dont les deux pays se sont mis d’accord dans le cadre de leur accord de paix, notamment sur des éléments clés tels que les inspections nucléaires et le contrôle du détroit.

Le Brent LCOc1 a chuté à 73,74 dollars le baril, clôturant en baisse de 4,33% sur la journée.

LE DOLLAR S'ENVOLE

Le dollar américain s’est apprécié pour la troisième journée consécutive face à un panier de devises majeures, atteignant son plus haut niveau depuis un an, les marchés anticipant des hausses de taux de la Fed.

L’euro a toutefois été l’une des principales victimes de la vigueur du dollar, les investisseurs ayant revu à la baisse leurs anticipations concernant une hausse plus importante des taux par la Banque centrale européenne cette année, tout en intégrant dans leurs cours une probabilité accrue que la Fed relève ses taux d’intérêt.

L'euro EUR= s'échangeait autour de son plus bas niveau depuis un an, en baisse pour la troisième journée consécutive à 1,1352$.

Le yen JPY= s’est également affaibli ce jour-là, s’échangeant autour de 161,81, ce qui a maintenu les marchés sur le qui-vive quant à une éventuelle intervention monétaire visant à soutenir la devise japonaise malmenée.

L'indice du dollar =USD a progressé de 0,24% à 101,63, atteignant son plus haut niveau depuis mai 2025.

Les cours de l’or ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus de sept mois, sous la pression d’un dollar américain plus fort. L'or au comptant XAU= a reculé de 3,2% à 3.976,73 dollars l'once.