Les actions reculent ; le bénéfice record de Samsung ravive les inquiétudes quant aux perspectives de l'IA

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* Samsung enregistre une multiplication par 19 de son résultat d'exploitation pour la période avril-juin

* Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 reculent de 1,2 %, ceux sur le S&P 500 de 0,3 %

* Le Brent progresse de 1 % après l'apparente impasse des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran

(Mise à jour des cours) par Amanda Cooper

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé mardi, les valeurs technologiques ayant chuté malgré les résultats exceptionnels de Samsung Electronics, les investisseurs restant préoccupés par la pérennité de la reprise alimentée par l'intelligence artificielle, tandis que les cours du pétrole ont augmenté en raison de la recrudescence des tensions au Moyen-Orient. Samsung Electronics 005930.KS a annoncé une multiplication par 19 de son résultat d’exploitation pour la période avril-juin, à 89 400 milliards de wons (58,4 milliards de dollars), ce qui représente un troisième trimestre consécutif de résultat d’exploitation record pour le plus grandfabricant mondialde puces mémoire.

Loin de rassurer les investisseurs, ces résultats ont déclenché une vague de ventes massives sur les actions de Samsung et de son concurrent SK Hynix, pesant sur l’indice sud-coréen Kospi .KS11 et d’autres marchés asiatiques à forte composante technologique. Les investisseurs s’interrogent de plus en plus sur la capacité à maintenir la croissance des bénéfices liée à l’intelligence artificielle si les goulots d’étranglement dans l’approvisionnement en composants clés, tels que les puces mémoire, venaient à s’atténuer.

« C’est un record pour Samsung, mais plutôt que d’apaiser les marchés, ces résultats solides ont fait craindre que l’essor des ventes de puces d’IA ne puisse pas être maintenu », a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB. Morgan Stanley a indiqué dans une note datée de lundi que la récente faiblesse des valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs signalait un élargissement des gains du marché, les investisseurs étant susceptibles de se tourner vers les géants de l’IA ainsi que vers les valeurs des secteurs de la consommation discrétionnaire, des transports et des biotechnologies. SK Hynix devrait faire son entrée au Nasdaq cette semaine dans le cadre d’une introduction en bourse de 28 milliards de dollars , l’une des plus importantes au monde, alors que le fabricant de puces cherche à tirer parti de l’essor de l’IA.

Son titre, qui avait grimpé de pas moins de 350 % cette année à son plus haut niveau il y a deux semaines, a depuis chuté d’environ 30 % dans le contexte d’une vague de ventes généralisée sur les valeurs mondiales du secteur des puces électroniques. En Europe, où l’exposition aux valeurs volatiles liées à l’IA est plus limitée, l’indice STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,1 %, les baisses des valeurs des semi-conducteurs et des technologies ayant compensé les hausses des titres du secteur pétrolier et gazier. Les valeurs énergétiques ont été soutenues par une légère hausse des cours du brut, alimentée par des signes indiquant que les pourparlers de paix entre les États-Unis et l’Iran perdaient de leur élan. Ajoutant aux inquiétudes du marché, les Gardiens de la révolution iraniens ont tiré lundi au moins deux missiles sur des navires commerciaux transitant par le détroit d’Ormuz, a rapporté Axios, citant deux responsables américains. Les navires ont subi des dégâts importants, mais il n’y a pas eu de victimes, selon le rapport. Les contrats à terme sur le Brent ont progressé d'environ 1 %, à 72,72 dollars le baril. Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 EScv1 ont reculé de 0,2 %, tandis que ceux sur l'indice Nasdaq 100 NQcv1 ont chuté de 1,1 %.

DÉBUT PRÉVU D'UNE RÉUNION DE L'OtanEN TURQUIE Le président américain Donald Trump, qui a fait pression sur l’Europe pour qu’elle augmente ses dépenses de défense et s’est heurté aux dirigeants européens au sujet de la guerre en Iran et du Groenland, doit participer à une réunion de l’OTAN en Turquie à partir de mardi. M. Trump a déclaré lundi que les États-Unis concluraient un accord avec l’Iran ou « iraient jusqu’au bout », réitérant ainsi sa menace d’une intervention militaire alors que Téhéran affiche une attitude de défi après les funérailles du guide suprême, l’ayatollahAli Khamenei. Sur les marchés des changes, l’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur de la devise américaine par rapport à sixautres devises, est resté pratiquement inchangé à 100,9. L’euro EUR= s’est stabilisé autour de 1,143 dollar, tout comme la livre sterling GBP= à 1,339 dollar. Le yen JPY= s'est hissé au-dessus de ses plus bas niveaux depuis 40 ans pour s'échanger en légère hausse ce jour-là, à 161,9 pour un dollar. Les opérateurs restaient attentifs à une éventuelle intervention, compte tenu des signes d'un possible changement de stratégie de la part des autorités japonaises. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a progressé de 1 point de base à 4,49 %, dans l’attente de la publication mercredi du compte-rendu de la dernière réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC). Ce document pourrait donner aux investisseurs davantage d’indications sur l’approche du nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, en matière de politique monétaire.