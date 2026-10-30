Les actions reculent en raison des craintes liées à la consommation de trésorerie dans le secteur de l'IA, tandis que les obligations remontent dans le sillage du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des cours après la clôture des marchés boursiers américains)

* La chute des valeurs technologiques entraîne le Nasdaq et l'indice mondial MSCI à la baisse

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule de 5,8 points de base à 4,931%

* Le brut américain clôture à 104,12 dollars le baril; le Brent à 117,63 dollars

par Sinéad Carew et Iain Withers

Une forte vague de ventes sur les valeurs technologiques de Wall Street a fait chuter l'indice mondial MSCI de 1,5% vendredi, poussant les investisseurs à se réfugier dans la sécurité des obligations américaines, craignant que les investissements massifs dans l'intelligence artificielle, qui mobilisent d'importantes liquidités, ne génèrent pas des rendements suffisants.

L'action du fabricant de puces Intel < INTC.O> a plongé de 28,6% et celle d'Amazon AMZN.O a perdu 1,4% après que leurs résultats ont respectivement montré qu'elles avaient brûlé des liquidités tout en investissant massivement dans le développement lié à l'IA. Intel a également indiqué que la demande en PC avait ralenti et que cette tendance pourrait persister jusqu'à l'année prochaine.

Les actions d’Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google , ont encore perdu 1,4%, après avoir chuté de 12,6% jeudi, suite à l’annonce que les dépenses massives en IA avaient rendu le flux de trésorerie de l’entreprise négatif .

“Nous avons connu une hausse tellement spectaculaire dans l’ensemble du secteur”, a déclaré Sahak Manuelian, directeur général des ventes et du négoce d’actions internationales chez Wedbush Securities, en référence aux titres liés à l’IA. “Lorsque l’on observe des mouvements de type parabolique, cela entraîne une chute très brutale. Je pense que c’est ce à quoi nous assistons actuellement. Et puis, il y a des investisseurs qui commencent à retirer leurs fonds pour se tourner vers d’autres secteurs.”

Plus tôt, Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera, avait qualifié la séance boursière de vendredi de “véritable cauchemar”, les dépenses liées à l’IA étant le principal coupable, alors que la consommation de trésorerie et la hausse des dépenses d’investissement soulevaient des questions quant à savoir si les rendements de l’IA “justifieraient ces dépenses”.

M. Goldman a également indiqué que la pression exercée par la hausse des cours du pétrole, due à la multiplication des attaques au Moyen-Orient, ainsi que les inquiétudes liées à un piratage de Binance , la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, ont aggravé le climat de morosité. Le bitcoin BTC= et d’autres cryptomonnaies ont chuté.

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 572,25 points, soit 1,09%, pour clôturer à 51.770,31, le S&P 500 .SPX a perdu 140,32 points, soit 1,82%, à 7.580,07 et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 747,73 points, soit 2,86%, à 25.437,00.

L’indice MSCI, qui mesure l’évolution des actions à l’échelle mondiale .MIWD00000PUS , a perdu 17,15 points, soit 1,51%, pour s’établir à 1.115,47. Plus tôt, l’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX avait clôturé en baisse de 0,36%.

À Wall Street, la vague de ventes sur le titre Intel s’est propagée à l’ensemble du secteur des semi-conducteurs. L’indice PHLX des semi-conducteurs .SOX a clôturé en baisse de plus de 7% après avoir atteint son plus bas niveau depuis mai, enregistrant ainsi sa plus forte baisse journalière depuis fin juin. L’indice technologique S&P 500 .SPLRCT a perdu 4,2% lors de sa journée la plus morose depuis début juin.

Les investisseurs à la recherche de valeurs refuges ont fait grimper les indices des biens de consommation de base .SPLRCS et des services aux collectivités .SPLRCU . Mais le secteur le plus performant de la journée a été celui de l’énergie .SPNY , soutenu par la remontée du cours du pétrole et les résultats d’Exxon Mobil XOM.N et de Chevron CVX.N . Les grands groupes pétroliers ont affiché de solides bénéfices grâce à d’importantes marges de raffinage , alimentées par les perturbations de l’approvisionnement liées aux attaques ukrainiennes contre les raffineries russes et à la guerre en Iran.

Sur le marché des devises , le yen s'apprêtait vendredi à enregistrer sa troisième hausse quotidienne consécutive face au dollar après que la Banque du Japon eut maintenu ses taux inchangés tout en révisant à la hausse ses prévisions d'inflation, tandis qu'une nouvelle vague de ventes sur les actions du secteur de l'IA a stimulé la demande de valeurs refuges autres que le dollar.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,04% à 101,92, tandis que l'euro

EUR= reculait de 0,13% à 1,1163 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,1% à 157,54.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a chuté de 2,49% à 76.877,30 $. L’ethereum ETH= a reculé de 1,01% à 2.236,76 $.

Les bons du Trésor américain ont progressé et le rendement de référence à 10 ans s'apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse mensuelle depuis près de trois ans, la vague de ventes sur les valeurs technologiques ayant poussé les investisseurs vers ces actifs refuges.

Le rendement des bons du Trésor américain de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé de 5,8 points de base à 4,931%, tandis que celui des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 1,97 point de base à 5,3093%.

Le rendement de l’obligation à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, a reculé de 6,64 points de base à 4,59%.

Les cours du pétrole ont clôturé à leur plus haut niveau depuis six mois, les opérateurs se préparant à une éventuelle escalade de la guerre avec l’Iran après les élections de mi-mandat américaines de mardi. Ce conflit perdure depuis huit mois sans qu’une solution ne soit trouvée. Vendredi, un pétrolier a été attaqué dans le détroit d’Ormuz, soulignant les risques persistants pesant sur l’approvisionnement. O/R

Le brut américain CLc1 a clôturé en hausse de 2,08%, soit 2,12 dollars, à 104,12 dollars le baril. Le Brent LCOc1 a terminé à 117,63 dollars le baril, en hausse de 2,4%, soit 2,76 dollars le baril, sur la journée.

Les métaux précieux ont reculé. L’or a chuté vendredi à son plus bas niveau depuis un an et l’argent est passé sous la barre des 50 dollars l’once pour la première fois depuis novembre 2025, la hausse des prix de l’énergie et les craintes persistantes d’inflation ayant renforcé les anticipations d’un maintien des taux d’intérêt américains à un niveau élevé.

L'or au comptant XAU= a reculé de 3,63% à 3.874,58 dollars l'once et l'argent au comptant XAG= a chuté de 6,36% à 49,06 dollars l'once.