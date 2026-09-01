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Les actions reculent alors que le pétrole et les rendements obligataires progressent
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 16:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute un nouvel article de blog)

* Les indices reculent, le Nasdaq en tête des baisses avec une chute de 0,9 %

* Le secteur de l'énergie est en tête des hausses du S&P 500, tandis que celui de la consommation discrétionnaire affiche la plus forte baisse

* Le STOXX 600 recule d'environ 0,5 %

* Le dollar s'apprécie, le brut américain progresse d'environ 3 %, l'or recule d'environ 2 % et le bitcoin perd 0,8 %

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans s'élèvent à environ 4,76 %

1er septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES ACTIONS RECULENT ALORS QUE LE PÉTROLE ET LES RENDEMENTS OBLIGATAIRES GRIMPENT

Les trois principaux indices de Wall Street ont inversé la tendance mardi, alors que les cours du pétrole remontaient et que les rendements des bons du Trésor à 10 ans s'apprêtaient à enregistrer leur cinquième jour consécutif de hausse, atteignant leur plus haut niveau depuis janvier 2025.

Les cours du pétrole brut américain ont bondi d’environ 3 %, la reprise des affrontements entre les États-Unis et l’Iran au Moyen-Orient ayant ravivé les craintes d’une perturbation de l’approvisionnement en provenance de cette région productrice de pétrole.

Du côté des données, l’activité manufacturière américaine a ralenti en août après une forte croissance le mois précédent, les nouvelles commandes ayant marqué le pas et les prix des intrants restant élevés dans un contexte de tensions persistantes sur la chaîne d’approvisionnement.

Par ailleurs, le gouverneur de la Réserve fédérale, Michael Barr , a déclaré mardi que si l’inflation ne se calmait pas rapidement, il serait temps pour la banque centrale américaine de relever ses taux d’intérêt.

Parmi les 11 principaux secteurs d’activité du S&P 500, six étaient dans le rouge, le secteur des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD en tête des baisses avec un recul de 1,7 %, tandis que les secteurs de la technologie .SPLRCT et des matériaux .SPLRCM reculaient chacun d’environ 1 %. Le secteur de l’énergie .SPNY , soutenu par la hausse des prix du pétrole, a enregistré la plus forte progression, avec une hausse d’environ 1 %.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT a reculé de 0,7 % et les valeurs de croissance ont sous-performé les valeurs de rendement: l'indice S&P 500 des valeurs de croissance .IGX a perdu 0,9 %, tandis que celui des valeurs de rendement .IVX a reculé de 0,1 %.

Voici votre APERÇU du matin:

(Sinéad Carew)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

LE MOIS DE SEPTEMBRE S'ANNONCE COMME LE MOIS LE PLUS FAIBLE DE WALL STREET CLIQUEZ ICI

À MESURE QUE LES ROBOTS DEVIENNENT PLUS INTELLIGENTS, UBS SE POSITIONNE AUPRÈS DES FOURNISSEURS CLIQUEZ ICI

GOLDMAN PRÉVOIT UN REBOND DU CRÉDIT PRIVÉ, MAIS MET EN GARDE CONTRE LES PRESSIONS LIÉES AUX LOGICIELS CLIQUEZ ICI

JPMORGAN: LES RENDEMENTS NE CONSTITUENT PAS UN OBSTACLE « INSURMONTABLE » POUR LES ACTIONS CLIQUEZ ICI

LE STOXX RECULE DANS UN CONTEXTE DE HAUSSE DU PÉTROLE ET DES RENDEMENTS CLIQUEZ ICI

L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: LES CONTRATS À TERME SUR ACTIONS EN BAISSE; LES RENDEMENTS ET LE PÉTROLE EN HAUSSE CLIQUEZ ICI

LA PÉRIODE DE STAGNATION EST TERMINÉE CLIQUEZ ICI

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