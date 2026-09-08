Les actions quantiques en hausse après l'octroi de subventions CHIPS pouvant atteindre 100 millions de dollars

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(Mises à jour)

8 septembre - ** Les actions des entreprises spécialisées dans l'informatique quantique progressent après que Rigetti, D-Wave et Quantinuum ont chacune conclu des accords définitifs pour un financement pouvant atteindre 100 millions de dollars au titre de la loi américaine CHIPS Act

** Rigetti Computing RGTI.O en hausse de 7,2%, D-Wave Quantum QBTS.O en hausse de 9,7%, Quantinuum QNT.O en hausse de 5,9%

** Infleqtion INFQ.N en hausse de 11,7%, Defiance Quantum ETF QTUM.O en hausse de 1,5%

** IonQ IONQ.N en hausse de 9,6%, également soutenu par de solides prévisions

** Le ministère américain du Commerce recevra une participation minoritaire et sans contrôle dans Rigetti et D-Wave comme condition de l’octroi de ces subventions

** Ce financement vise à accélérer la R&D en informatique quantique et à renforcer le leadership américain dans ce domaine technologique

** Compte tenu des mouvements de la séance, RGTI affiche une baisse de 31,4% depuis le début de l’année, et QBTS une baisse de 30,9% depuis le début de l’année