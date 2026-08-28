Les actions progressent, tout comme les rendements à 2 ans et le dollar, alors que les anticipations de hausse des taux s'intensifient après le discours de Warsh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent en baisse sur la journée et sur la semaine

* Les propos de Warsh sont perçus comme bellicistes quant à l'évolution des taux américains

* Les rendements américains à 2 ans progressent tandis que ceux à 10 et 30 ans reculent

* Les actions progressent et le dollar s'apprécie après les propos de Warsh

(Mise à jour des cours sur les marchés américains) par Sinéad Carew et Alun John

L'indice mondial des actions MSCI a progressé et les rendements des bons du Trésor américain à court terme ont grimpé, tout comme le dollar, vendredi, les traders ayant renforcé leurs paris sur une hausse des taux d'intérêt après un discours du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh. Lors du symposium économique annuel de la Fed à Jackson Hole ,M. Warsh a déclaré que la banque centrale américaine aurait « du pain sur la planche » si les décideurs politiques n’étaient pas convaincus que l’inflation sous-jacente revenait vers son objectif de 2 %, dans des propos reconnaissant que les conditions financières ne semblaient pas restrictives. À la suite de ces commentaires, les anticipations d’une hausse des taux lors de la réunion de septembre sont passées à 55,7 %, contre 35,4 % jeudi, selon l’ outil FedWatch duCME Group . Trois responsables de la Fed avaient déjà mis en garde contre une inflation tenace , mais M. Warsh s’était jusqu’alors abstenu de donner des indications prospectives sur l’évolution des taux d’intérêt. « Il devait prendre la parole et s'exprimer sur les perspectives de politique monétaire, en réitérant l'intention de la Fed de maîtriser l'inflation et en renforçant sa crédibilité en matière de lutte contre l'inflation », a déclaré Gary Schlossberg, stratège mondial chez Wells Fargo Investment Institute. « Il a donné beaucoup d’indices et, quand on les relie entre eux, c’est en effet ce qu’il voulait dire. À moins que l’inflation ne se calme, ce à quoi nous ne nous attendons pas. Au contraire, la pression pourrait même s’accentuer légèrement au cours des 6 à 8 prochains mois. Il ne l’a pas dit ouvertement, mais tous les éléments semblent réunis à ce stade pour au moins une hausse des taux, voire plusieurs, à l’avenir. » Parmi les indices d’ s de Wall Street, à 11 h 09 (heure de l’Est), le Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 162,95 points, soit 0,30 %, à 53 732,39, le S&P 500 .SPX gagnait 29,12 points, soit 0,38 %, à 7 760,11 et le Nasdaq Composite

.IXIC progressait de 111,40 points, soit 0,41 %, à 26 652,75. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a gagné 2,76 points, soit 0,24 %, pour atteindre 1 157,46, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600

.STOXX a progressé de 0,56 %. Sur le marchéobligataire , le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au gré des anticipations de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, a progressé de 7,84 points de base pour s’établir à 4,312 %, contre 4,232 % jeudi en fin de séance. Le rendement des obligations de référence américaines à 10 ans

US10YT=RR a progressé de 2,01 points de base à 4,692 %, tandis que celui des obligations à 30 ans US30YT=RR a reculé de 0,73 point de base à 5,1837 %, contre 5,191 % jeudi en fin de séance. « Les marchés ont interprété ses propos comme étant un peu "hawkish". Nous avons constaté que le marché anticipait davantage de hausses de taux », a déclaré Molly Brooks, stratège en taux américains chez TD Securities. « Le seul élément "hawkish" à retenir est qu’il a mentionné que le marché du travail était stable et que la production était solide; de plus, il est évident qu’ils s’inquiètent de l’inflation, donc je pense que c’est ce qui a conduit les marchés à considérer cela comme quelque peu "hawkish" ».

Sur le marché des devises , le dollar américain a poursuivi sa progression après que M. Warsh eut laissé entendre que des hausses de taux pourraient s’avérer nécessaires. L’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l’euro, a progressé de 0,36 % à 99,47, tandis que l’euro

EUR= reculait de 0,35 % à 1,161 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,33 % à 159,92. Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a reculé de 0,89 % à 79 382,45 dollars. Par ailleurs, les coursdu pétrole ont légèrement baissé au cours de la journée et s'apprêtaient à enregistrer leur première baisse hebdomadaire en trois semaines, les traders évaluant les flux de brut transitant par le détroit d'Ormuz face à l'impasse diplomatique entre les États-Unis et l'Iran. Le brut américain CLc1 a reculé de 0,63 % à 83,00 dollars le baril et le Brent LCOc1 a clôturé à 89,40 dollars le baril, en baisse de 0,33 % sur la journée. Du côté des métauxprécieux , l'or au comptant XAU= a reculé de 0,61 % à 4 572,99 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a progressé de 0,71 % à 69,75 dollars l'once.