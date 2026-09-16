Les actions progressent légèrement alors que le pétrole recule et que les obligations se stabilisent dans l'attente de la décision de la Fed

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* Les actions progressent légèrement alors que le Brent se maintient autour de 108 dollars le baril

* Le rendement des obligations d’État américaines à 10 ans se maintient autour du seuil des 5 %

* La décision du FOMC et la conférence de presse de Warsh sont attendues plus tard

(Mise à jour des cours tout au long de la journée, avec ajout de commentaires et de détails pendant les heures d'ouverture de la zone EMEA)

par Shashwat Chauhan

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement progressé mercredi, alors que la récente hausse des rendements des obligations d'État et des cours du pétrole a marqué une pause avant la décision clé de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt, attendue plus tard dans la journée.

L'indice mondial des actions MSCI .MIWD00000PUS a légèrement progressé de 0,1% après avoir reculé lors des deux séances précédentes. L'indice des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a grimpé de 0,6%, mettant fin à une série de quatre jours de baisse consécutifs.

La plupart des places boursières européennes ont ouvert en hausse, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX progressant de 0,3%.

Les contrats à terme sur l'indice américain S&P 500 EScv1 ont également progressé après que l'indice de référence .SPX a clôturé en baisse mardi pour la deuxième séance consécutive, le rendement de l'obligation d'État américaine à 10 ans de référence ayant atteint son plus haut niveau depuis 2007.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans s'établissait à 5% après avoir légèrement reculé plus tôt dans la séance. Il avait franchi ce seuil mardi pour la première fois en trois ans, atteignant brièvement son plus haut niveau depuis 2007.

La Réserve fédérale annoncera sa décision de politique monétaire plus tard dans la journée de mercredi, suivie d’une conférence de presse avec son président, Kevin Warsh.

"C’est une question de crédibilité pour lui de procéder à une hausse dès maintenant. S’il ne le fait pas ce soir, cela pourrait poser un problème pour la crédibilité de la Fed, son indépendance et pour le marché boursier", a déclaré Michaël Nizard, responsable des stratégies multi-actifs et d’overlay chez Edmond de Rothschild Asset Management à Paris.

"C’est également une question d’orientation et de fonction de réaction de la Fed. Aujourd’hui, il est très difficile de décrire exactement ce qu’est la fonction de réaction de la Fed."

Le président américain Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises qu’il préférait des taux d’intérêt plus bas, affirmant le mois dernier que les États-Unis cesseraient de commercer avec les pays avec lesquels ils affichent un déficit commercial si la Fed ne baissait pas ses taux.

Les opérateurs ont largement ignoré ces commentaires et considèrent qu’une hausse des taux est quasi certaine. Les marchés anticipent une probabilité de 92,5% d’une hausse de 25 points de base lorsque la Fed annoncera sa décision, selon l’outil FedWatch du CME Group, contre 61,2% il y a une semaine.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à un panier de six autres devises, a reculé de 0,1% à 99,6 après avoir frôlé son plus haut niveau depuis deux semaines.

Le yen japonais JPY= s’est maintenu à 155 pour un dollar après s’être affaibli au cours des deux dernières séances, dans l’attente de la décision de politique monétaire de la Banque du Japon vendredi, jour où les marchés s’attendent à ce que les taux atteignent leur plus haut niveau depuis 31 ans .

Les actions britanniques .FTSE ont progressé et la livre sterling GBP= est restée stable après la publication d’un indice d’inflation national qui n’a guère modifié les anticipations avant la décision de politique monétaire de la Banque d’Angleterre prévue jeudi, les marchés s’attendant largement à ce que les taux restent inchangés. Une hausse des taux est toujours attendue d’ici la fin de l’année.

"La livre sterling pourrait se raffermir dans les semaines à venir si la Banque d'Angleterre laisse entrevoir de futures hausses dans un contexte d'inflation et de prix de l'énergie en hausse. Le yen japonais, quant à lui, pourrait s'affaiblir si le message de la Banque du Japon se révèle moins belliciste que ne le prévoient les marchés", ont indiqué les analystes d'UBS Global Wealth Management dans une note.

Partout dans le monde, les banques centrales envisagent un resserrement de leur politique monétaire, alors que les perturbations de l'approvisionnement en carburant causées par le conflit au Moyen-Orient attisent les craintes d'une inflation alimentée par les prix de l'énergie.

Les cours du pétrole ont reculé mercredi, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'établissant en baisse de 0,6% à 108 dollars le baril après avoir progressé de 2,9% mardi, les informations selon lesquelles l'Arabie saoudite proposerait des cargaisons supplémentaires de brut via Oman ayant apaisé les inquiétudes quant à l'ampleur des perturbations de l'approvisionnement.

Les actifs numériques ont poursuivi leur baisse après une forte vague de ventes lors de la séance précédente, au cours de laquelle le Sénat américain a voté contre l’adoption d’une législation globale sur les cryptomonnaies soutenue par Trump.

Le bitcoin BTC= a reculé de 0,6% à 75.423 dollars après avoir perdu 4% mardi, tandis que l'ether ETH= a glissé de 0,8% à 2.388 dollars après une baisse de 6,3% lors de la séance précédente.