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Les actions progressent grâce au secteur technologique, tandis que le dollar s'apprécie après la publication des chiffres
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 23:19

La forte demande pour
les valeurs technologiques a propulsé les indices boursiers à la
hausse jeudi, tandis que le dollar s'est raffermi après la
publication de données économiques et que les investisseurs
attendaient l'issue du sommet américano-chinois .
    Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor
à 10 ans de référence ont légèrement baissé après avoir atteint
leur plus haut niveau en 11 mois, la dette publique américaine
suscitant un intérêt d'achat à des niveaux techniques clés.
    Les cours du pétrole  s'échangeaient en hausse après
avoir clôturé pratiquement stables. Les attaques contre un
navire et la saisie d'un autre  ont ravivé les inquiétudes
concernant l'approvisionnement énergétique en raison de la
guerre avec l'Iran, tandis que les médias d'État iraniens ont
rapporté qu'environ 30 navires  avaient traversé le
détroit d'Ormuz, une voie d'approvisionnement énergétique clé. 
    Alors que la livre sterling s'est affaiblie en raison des
incertitudes concernant son leadership politique, le dollar a
grimpé pour la quatrième journée consécutive après que les
données économiques ont confirmé les anticipations selon
lesquelles la Réserve fédérale ne devrait pas modifier ses taux
d'intérêt cette année.
    LES DISCUSSIONS ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA CHINE AU CENTRE
DE L'ATTENTION
À Pékin , le président chinois Xi Jinping a averti le
président américain Donald Trump, au début de leur sommet de
deux jours , que le désaccord sur Taïwan pourrait faire
basculer les relations sur une pente dangereuse et même conduire
à un conflit. Trump a déclaré à Fox que la Chine avait accepté
de commander 200 avions Boeing  BA.N , marquant ainsi le premier
achat par le pays d'avions commerciaux de fabrication américaine
depuis près d'une décennie. 
La remontée des actions technologiques, notamment celle du
fabricant de puces Nvidia  NVDA.O , qui a gagné plus de 4 %, a
contribué à propulser le S&P 500 et le Nasdaq vers de nouveaux
records de clôture. Plus tôt, Reuters avait rapporté que les
États-Unis avaient autorisé une dizaine d’entreprises chinoises
 à acheter la deuxième puce d’IA la plus puissante de
Nvidia, la H200.
Le sentiment général à l'égard du secteur technologique a
également été stimulé par une hausse de plus de 13 % du titre
Cisco  CSCO.O  après la publication de ses résultats financiers
et l'annonce de suppressions d'emplois , selon Garrett
Melson, stratège en gestion de portefeuille chez Natixis
Investment Managers.
    “Les investisseurs craignent davantage de passer à côté
d’une hausse que de subir une baisse”, a déclaré Melson. “La
voie de la moindre résistance est que le secteur de l’IA est
vraiment en pleine effervescence en ce moment. Et il y a encore
des signes indiquant que les investisseurs sont probablement
sous-exposés au risque, en particulier sur ce secteur qui vient
de connaître une forte hausse.”
À Wall Street , l'indice Dow Jones Industrial Average
 .DJI  a gagné 370,26 points, soit 0,75%, pour atteindre
50.063,46 points, se rapprochant ainsi de son précédent record
de clôture. 
    Le S&P 500  .SPX  a gagné 56,99 points, soit 0,77%, à
7.501,24 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a progressé de 232,88
points, soit 0,88%, à 26.635,22, enregistrant tous deux des
clôtures record.   
    L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à
l'échelle mondiale  .MIWD00000PUS , a gagné 6,25 points, soit
0,56%, pour atteindre 1.115,56.
L'indice paneuropéen  STOXX 600  .STOXX  a clôturé en
hausse de 0,76%.
    LE DOLLAR EN HAUSSE GRÂCE AUX DONNÉES
Sur le marché des devises , le dollar s'est raffermi après
la publication de données économiques, notamment les chiffres
des ventes au détail  du mois dernier, conformes aux
attentes, qui ont continué à dissiper tout espoir du marché
quant à une éventuelle baisse des taux de la Réserve fédérale. 
    “Quand on examine les fondamentaux, on constate que les
consommateurs américains continuent de dépenser. Ils déclarent
aux sondeurs qu’ils sont plus prudents, mais dans le même temps,
ils ne joignent pas le geste à la parole”, a déclaré Karl
Schamotta, stratège en chef des marchés chez Corpay à Toronto.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure la valeur du billet
vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le
yen et l'euro, a progressé de 0,43% à 98,89, tandis que l'euro
 EUR=  reculait de 0,36% à 1,1668 $.
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est raffermi de
0,34% à 158,38.
    CRISE POLITIQUE AU ROYAUME-UNI
La livre sterling  GBP=  s'est affaiblie de 0,95% à 1,3395 $
alors que les investisseurs suivaient de près la crise politique
qui se déroule en Grande-Bretagne , tandis que les données
indiquaient que l'économie britannique avait connu une
croissance inattendue  en mars.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer est confronté à une
possible contestation de son leadership  après les lourdes
pertes essuyées lors des élections régionales de la semaine
dernière. Alors que le ministre de la Santé Wes Streeting –
considéré comme un successeur potentiel – a déclaré qu’il
démissionnait et qu’il avait perdu confiance dans le leadership
de Starmer, la ministre britannique de l’Éducation Bridget
Phillipson a déclaré aux journalistes que Starmer bénéficiait du
soutien de son cabinet.
Du côté des bons du Trésor américain , le rendement des
obligations de référence américaines à 10 ans  US10YT=RR  a
augmenté de 0,2 point de base pour atteindre 4,481%, contre
4,479% mercredi soir, tandis que le rendement des obligations à
30 ans  US30YT=RR  a baissé de 1,4 point de base pour s'établir
à 5,0304%.
    Le rendement de l'obligation à 2 ans  US2YT=RR , qui évolue
généralement en fonction des anticipations de taux d'intérêt de
la Réserve fédérale, a augmenté de 2,1 points de base pour
s'établir à 4,011%.
    Les contrats à terme sur le brut américain  CLc1  ont
prolongé leur hausse pour atteindre 102,09 dollars le baril dans
les échanges post-clôture, tandis que le Brent  LCOc1 
s'échangeait à 106,68 dollars le baril, en hausse de 0,99% après
s'être établi à 105,72 dollars. 
Du côté des métaux précieux , l'or au comptant  XAU=  a
reculé de 0,78% à 4.650,82 dollars l'once.

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EUR/USD SPOT
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GBP/USD SPOT
1,3403 Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
26 635,22 Pts Index Ex +0,88%
NVIDIA
235,7400 USD NASDAQ +4,39%
Nikkei 225
62 654,05 Pts Six - Forex 1 0,00%
Or
4 651,98 USD Six - Forex 1 0,00%
Pétrole Brent
106,60 USD Ice Europ +0,83%
Pétrole WTI
102,09 USD Ice Europ +1,09%
S&P 500 INDEX
7 501,24 Pts CBOE +0,77%
STOXX Europe 600
616,05 Pts DJ STOXX +0,76%
USA BENCHMARK 10A
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USA BENCHMARK 2A
4,044 Rates -0,38%
USD/JPY SPOT
158,3660 Six - Forex 1 +0,03%
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