Les actions progressent grâce au secteur technologique, tandis que le dollar s'apprécie après la publication des chiffres

La forte demande pour les valeurs technologiques a propulsé les indices boursiers à la hausse jeudi, tandis que le dollar s'est raffermi après la publication de données économiques et que les investisseurs attendaient l'issue du sommet américano-chinois . Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor à 10 ans de référence ont légèrement baissé après avoir atteint leur plus haut niveau en 11 mois, la dette publique américaine suscitant un intérêt d'achat à des niveaux techniques clés. Les cours du pétrole s'échangeaient en hausse après avoir clôturé pratiquement stables. Les attaques contre un navire et la saisie d'un autre ont ravivé les inquiétudes concernant l'approvisionnement énergétique en raison de la guerre avec l'Iran, tandis que les médias d'État iraniens ont rapporté qu'environ 30 navires avaient traversé le détroit d'Ormuz, une voie d'approvisionnement énergétique clé. Alors que la livre sterling s'est affaiblie en raison des incertitudes concernant son leadership politique, le dollar a grimpé pour la quatrième journée consécutive après que les données économiques ont confirmé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale ne devrait pas modifier ses taux d'intérêt cette année. LES DISCUSSIONS ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA CHINE AU CENTRE DE L'ATTENTION À Pékin , le président chinois Xi Jinping a averti le président américain Donald Trump, au début de leur sommet de deux jours , que le désaccord sur Taïwan pourrait faire basculer les relations sur une pente dangereuse et même conduire à un conflit. Trump a déclaré à Fox que la Chine avait accepté de commander 200 avions Boeing BA.N , marquant ainsi le premier achat par le pays d'avions commerciaux de fabrication américaine depuis près d'une décennie. La remontée des actions technologiques, notamment celle du fabricant de puces Nvidia NVDA.O , qui a gagné plus de 4 %, a contribué à propulser le S&P 500 et le Nasdaq vers de nouveaux records de clôture. Plus tôt, Reuters avait rapporté que les États-Unis avaient autorisé une dizaine d’entreprises chinoises à acheter la deuxième puce d’IA la plus puissante de Nvidia, la H200. Le sentiment général à l'égard du secteur technologique a également été stimulé par une hausse de plus de 13 % du titre Cisco CSCO.O après la publication de ses résultats financiers et l'annonce de suppressions d'emplois , selon Garrett Melson, stratège en gestion de portefeuille chez Natixis Investment Managers. “Les investisseurs craignent davantage de passer à côté d’une hausse que de subir une baisse”, a déclaré Melson. “La voie de la moindre résistance est que le secteur de l’IA est vraiment en pleine effervescence en ce moment. Et il y a encore des signes indiquant que les investisseurs sont probablement sous-exposés au risque, en particulier sur ce secteur qui vient de connaître une forte hausse.” À Wall Street , l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 370,26 points, soit 0,75%, pour atteindre 50.063,46 points, se rapprochant ainsi de son précédent record de clôture. Le S&P 500 .SPX a gagné 56,99 points, soit 0,77%, à 7.501,24 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 232,88 points, soit 0,88%, à 26.635,22, enregistrant tous deux des clôtures record. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a gagné 6,25 points, soit 0,56%, pour atteindre 1.115,56. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,76%. LE DOLLAR EN HAUSSE GRÂCE AUX DONNÉES Sur le marché des devises , le dollar s'est raffermi après la publication de données économiques, notamment les chiffres des ventes au détail du mois dernier, conformes aux attentes, qui ont continué à dissiper tout espoir du marché quant à une éventuelle baisse des taux de la Réserve fédérale. “Quand on examine les fondamentaux, on constate que les consommateurs américains continuent de dépenser. Ils déclarent aux sondeurs qu’ils sont plus prudents, mais dans le même temps, ils ne joignent pas le geste à la parole”, a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef des marchés chez Corpay à Toronto. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,43% à 98,89, tandis que l'euro EUR= reculait de 0,36% à 1,1668 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,34% à 158,38. CRISE POLITIQUE AU ROYAUME-UNI La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,95% à 1,3395 $ alors que les investisseurs suivaient de près la crise politique qui se déroule en Grande-Bretagne , tandis que les données indiquaient que l'économie britannique avait connu une croissance inattendue en mars. Le Premier ministre britannique Keir Starmer est confronté à une possible contestation de son leadership après les lourdes pertes essuyées lors des élections régionales de la semaine dernière. Alors que le ministre de la Santé Wes Streeting – considéré comme un successeur potentiel – a déclaré qu’il démissionnait et qu’il avait perdu confiance dans le leadership de Starmer, la ministre britannique de l’Éducation Bridget Phillipson a déclaré aux journalistes que Starmer bénéficiait du soutien de son cabinet. Du côté des bons du Trésor américain , le rendement des obligations de référence américaines à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 0,2 point de base pour atteindre 4,481%, contre 4,479% mercredi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 1,4 point de base pour s'établir à 5,0304%. Le rendement de l'obligation à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 2,1 points de base pour s'établir à 4,011%. Les contrats à terme sur le brut américain CLc1 ont prolongé leur hausse pour atteindre 102,09 dollars le baril dans les échanges post-clôture, tandis que le Brent LCOc1 s'échangeait à 106,68 dollars le baril, en hausse de 0,99% après s'être établi à 105,72 dollars. Du côté des métaux précieux , l'or au comptant XAU= a reculé de 0,78% à 4.650,82 dollars l'once.