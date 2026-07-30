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Les actions progressent grâce au secteur technologique ; le rendement des obligations américaines à 30 ans avoisine son plus haut niveau depuis 2007
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 15:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs analysent les résultats de Microsoft et Meta à la recherche d'indices sur l'IA

* La Fed, divisée, maintient ses taux inchangés, tandis que les rendements à long terme progressent

* L'indice PCE de juin conforme aux attentes

(Mise à jour des paragraphes 1 à 3 après la publication des données PCE) par Niket Nishant et Ankur Banerjee

Les marchés boursiers mondiaux ont rebondi jeudi après la publication des chiffres de l'inflation américaine pour le mois de juin, qui ont confirmé les prévisions , et les résultats de Microsoft ont apaisé certaines craintes concernant les dépenses liées à l'IA, tandis que les coûts d'emprunt à long terme aux États-Unis ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007 en raison des doutes quant à la détermination de la Réserve fédérale à maîtriser l'inflation.

Un rapport du ministère du Commerce a montré que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) avait reculé de 0,1 % en juin, contre une baisse de 0,1 % attendue par les économistes interrogés par Reuters. En glissement annuel, il s’est établi à 3,7 %, conformément aux estimations de 3,7 %.

Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 NQcv1 , à forte composante technologique, ont progressé de 1,51 %, tandis que ceux sur le S&P 500 EScv1 et le Dow Jones YMcv1 ont gagné respectivement 0,60 % et 0,35 %.

Les marchés se trouvent à un tournant délicat, les fortes baisses des actions de certains des plus grands gagnants du boom de l’IA effrayant les investisseurs. Le KOSPI sud-coréen .KS11 a chuté de 1,23 %, clôturant ainsi sa troisième journée consécutive dans le rouge .

Les résultats de Microsoft MSFT.O et de Meta META.O ont renforcé l’idée selon laquelle les investisseurs cherchaient des signes indiquant que le coûteux développement de l’IA commence à porter ses fruits.

« Nous ne pensons pas que l’histoire de l’IA soit terminée, loin de là, mais il est clair qu’il y aura des soubresauts en cours de route », a déclaré Sanjiv Tumkur, responsable de la recherche actions chez Rathbones.

L'action Microsoft a progressé de 9,02 % en pré-ouverture après que le géant technologique a indiqué qu'il prévoyait de continuer à générer des flux de trésorerie jusqu'à l'exercice 2027. En revanche, Meta a chutéde 10,2 % à la suite de résultats qui reflétaient la pression exercée par ses investissements coûteux dans l'IA.

« Microsoft a atteint le courant-jet alors que Meta est encore en train de construire sa piste », ont écrit les analystes de Jefferies.

Les obligations sont restées sous pression. Le rendement des bons du Trésor à 30 ans US30YT=RR s’échangeait à des niveaux proches de ses plus hauts depuis 19 anset s’établissait en fin de séance à 5,2124 %, après avoir franchi la barre des 5,2 % la veille, alors que la Réserve fédérale avait maintenu ses taux d’intérêt inchangés , même si son président, Kevin Warsh, avait émis des messages contradictoires sur la politique monétaire et les perspectives d’inflation.

Les opérateurs ont eu du mal à évaluer la prochaine décision de la Fed – un défi rendu encore plus difficile par le refus de M. Warsh de fournir des indications prospectives.

« La réticence de M. Warsh à fournir des indications prospectives nuit quelque peu à la crédibilité de la Fed », a déclaré Oscar Munoz, responsable de l’économie américaine chez TD Securities.

« Il laisse entendre que le marché fait en quelque sorte le travail à la place de la Fed, mais à un moment donné, il faut qu’il y ait une suite. »

L'indice de référence européen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,65 %, tandis quel'indice britannique FTSE 100

.FTSE oscillait près de son plus haut historique. La Banque d'Angleterre a maintenu ses taux d'intérêt inchangés jeudi.

L'indice MSCI All Country World Price .MIWD00000PUS a légèrement progressé de 0,25 % après deux séances de baisse.

Les opérateurs ont également analysé d’autres données indiquant que la croissance économique américaine avait ralenti au deuxième trimestre dans un contexte de creusement du déficit commercial, mais que les fondamentaux restaient solides.

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