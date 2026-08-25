Les actions progressent grâce à l'essor du secteur technologique, tandis que les rendements baissent parallèlement aux cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours lors de la séance matinale aux États-Unis)

* Les États-Unis menacent les pays qui font des affaires avec l'Iran, mais le cours du pétrole recule

* Le dollar reste pratiquement stable, les rendements des bons du Trésor américain reculent alors que les investisseurs évaluent les plans de rachat de titres du Trésor

* Les investisseurs attendent les résultats de Nvidia comme catalyseur

par Sinéad Carew et Marc Jones

L'indice mondial des actions MSCI a progressé mardi, les investisseurs attendant la publication de données économiques et des résultats financiers de Nvidia, tandis que les rendements obligataires ont reculé et que les cours du pétrole ont chuté suite à la menace américaine d’étendre les sanctions contre l’Iran.

Les rendements des obligations américaines à 10 et 30 ans s'apprêtaient à enregistrer une deuxième journée consécutive de baisse, les opérateurs évaluant les implications de la décision prise la semaine dernière par le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, d'étendre les rachats de titres du Trésor. Lundi, M. Bessent avait averti les pays qu’ils devaient rompre leurs liens financiers avec l’Iran sous peine de se voir infliger des sanctions secondaires dans le cadre de ce qui avait été qualifié de “Jour J économique”. Toutefois, les cours du pétrole ont chuté pour atteindre mardi leur plus bas niveau depuis une semaine, les traders estimant que la pression économique représentait un risque moindre pour l’approvisionnement en pétrole qu’une escalade militaire.

À Wall Street, le secteur technologique, poids lourd du marché .SPLRCT , s’apprêtait à regagner une partie des pertes subies lundi, dans l’attente de la publication des résultats du deuxième trimestre de Nvidia, leader des puces d’IA NVDA.O , mercredi après la clôture du marché.

LES RÉSULTATS DE NVIDIA AU CŒUR DE L'ACTUALITÉ

“Le secteur technologique se montre plus solide aujourd’hui après la récente faiblesse”, a déclaré Tim Ghriskey, stratège senior en gestion de portefeuille chez Ingalls & Snyder, soulignant que cette reprise était en grande partie due à Nvidia, dont les résultats à venir occupent les esprits des investisseurs.

“Nvidia a affiché une faible performance et son ratio cours/bénéfice a baissé. Certains acheteurs de Nvidia espèrent un rapport de résultats solide. Nvidia contribue à tirer vers le haut le reste du marché technologique.”

Le stratège a également indiqué que les rendements des bons du Trésor “évoluaient à contre-courant de leur tendance habituelle, ce qui est positif pour le marché boursier”, mais que ce mouvement restait modeste.

À 11h19 (heure de l’Est) (15h19 GMT), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 61,73 points, soit 0,12%, à 53.479,37, le S&P 500 .SPX a gagné 12,47 points, soit 0,16%, à 7.665,33 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 102,64 points, soit 0,39%, à 26.082,83.

L'indice MSCI, qui recense les actions du monde entier

.MIWD00000PUS , a progressé de 3,08 points, soit 0,27%, pour atteindre 1.148,31.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,37%. Plus tôt, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a clôturé en hausse de 0,56% à 1.642,24, tandis que le Nikkei japonais

.N225 a gagné 328,34 points, soit 0,50%, pour atteindre 65.856,43. Sur le marché des bons du Trésor , le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé de 5,55 points de base, passant de 4,704% en fin de séance lundi à 4,649%. Le rendement de l'obligation à 30 ans

US30YT=RR a baissé de 5,04 points de base, à 5,1806%.

Le rendement de l’obligation à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au gré des anticipations de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, a reculé de 3,64 points de base à 4,2%. Du côté des devises , le dollar américain est resté pratiquement inchangé, les investisseurs évaluant à la fois le renforcement des sanctions de Washington contre l’Iran et les nouveaux efforts visant à apaiser la pression sur les rendements des bons du Trésor à long terme.

L’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du dollar par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l’euro, a reculé de 0,01% à 98,96, tandis que l’euro EUR= s’est apprécié de 0,07% à 1,167 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s’est raffermi de 0,11% à 159,25.

Le bitcoin BTC= a gagné 0,40% à 79.237,31 dollars après avoir franchi plus tôt la barre des 80.000 dollars pour la première fois depuis la mi-mai.

Sur les marchés de l’énergie, le brut américain CLc1 a reculé de 3,05% à 82,42 dollars le baril et le Brent LCOc1 a chuté à 89,20 dollars le baril, en baisse de 3,22% sur la journée.

Les cours de l’or ont légèrement reculé sur la journée après avoir atteint plus tôt dans la séance leur plus haut niveau depuis plus de trois mois, le rebond ayant perdu de son élan à l’approche d’un seuil de résistance psychologique clé et à la veille de la publication, mercredi, de l’indicateur d’inflation privilégié par la Réserve fédérale américaine.

L'or au comptant XAU= a reculé de 0,28% à 4.637,94 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont baissé de 0,23% à 4.630,00 dollars l'once.