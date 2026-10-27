Les actions progressent et le pétrole recule dans le sillage des efforts diplomatiques au Moyen-Orient, à la veille de la publication des résultats des géants de la technologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires d'HSBC au troisième trimestre est inférieur aux prévisions, l'action recule

* Le dépôt d'une introduction en bourse spectaculaire par Anthropic relance le secteur de l'IA

* Plus d'un tiers des entreprises du S&P 500 publient leurs résultats cette semaine

* La Fed, la BCE et la Banque du Japon devraient maintenir leurs politiques inchangées; les marchés se concentreront sur leurs déclarations

(Mises à jour concernant les horaires d'ouverture des marchés américains)

par Johann M Cherian et Ankur Banerjee

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé et les cours du pétrole ont reculé mardi, les investisseurs évaluant les efforts visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient, dans l'attente des résultats des géants américains de la tech , considérés comme un test décisif pour le secteur de l'IA, et des réunions des banques centrales susceptibles d'influencer les perspectives à court terme en matière de taux d'intérêt.

Le guide suprême iranien a rencontré le chef de la sécurité du pays et a discuté de l’importance de défendre les intérêts de l’Iran et de faire respecter ses conditions dans le but de mettre fin à la guerre et à "cette situation ni de guerre, ni de paix", ont rapporté les médias d’État.

Des efforts diplomatiques étaient également en cours, avec la présence à Téhéran de représentants de l’Arabie saoudite, de la Turquie et du Pakistan.

Les cours du Brent LCOc1 ont effacé leurs gains antérieurs et ont reculé de 1% à 114,74 dollars le baril, tandis que l’indice européen STOXX 600 a légèrement progressé de 0,1% et que les contrats à terme sur le S&P 500 EScv1 et le Nasdaq

NQc1 ont respectivement gagné 0,2% et 0,3%.

En Europe, les banques étaient sous les feux de la rampe, la plus grande banque du continent, HSBC HSBA.L , ayant chuté de 6,7% après avoir manqué les prévisions de chiffre d’affaires pour le trimestre juillet-septembre en raison d’un ralentissement de la croissance de son activité de gestion de patrimoine. Son bénéfice avant impôts était conforme aux estimations.

"Les banques ont été les grandes gagnantes des derniers trimestres, affichant des résultats records grâce à la forte volatilité et au financement de l’IA", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste de marché senior chez Swissquote Bank.

"Mais actuellement, elles subissent des pressions car nous constatons que les taux à court terme augmentent davantage que ceux à long terme; cela pèse considérablement sur leurs revenus", a-t-elle expliqué, ajoutant que les banques sont mieux placées que les secteurs plus vulnérables à la hausse des coûts.

Les résultats trimestriels sont au centre de l’attention à l’échelle mondiale, alors que les investisseurs évaluent l’impact du conflit en Iran, notamment la hausse des coûts et des taux d’intérêt, sur les performances des entreprises.

AVALANCHE DE RÉSULTATS

Aux États-Unis, cette semaine, plus d’un tiers des entreprises du S&P 500 devraient publier leurs résultats, et ceux annoncés mardi laissent entrevoir un bilan mitigé.

Des entreprises telles que Coca-Cola KO.N et United Parcel Service UPS.N , baromètre de l’économie, ont revu leurs prévisions à la hausse, tandis que les rapports de Hilton HLT.M et JetBlue JBLU.O ont reflété la hausse des coûts résultant du conflit au Moyen-Orient.

Plus tard dans la semaine, l’attention se portera sur les géants de l’IA, notamment Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O , les investisseurs cherchant des signes indiquant que les investissements de plusieurs milliards de dollars de ces entreprises génèrent les rendements escomptés.

L'action Microsoft a reculé de 0,8% en pré-ouverture, tandis qu'Amazon et Alphabet ont enregistré de légers gains.

"Nous restons optimistes à moyen terme quant au secteur des "pioches et pelles". Nous estimons que le cycle des dépenses d’investissement restera soutenu et que les bénéfices resteront solides", a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

"Nous admettons toutefois que, comme dans tout cycle, il y aura des gagnants et des perdants dans le secteur de l’IA, et qu’un certain nombre d’entreprises ne resteront pas rentables, voire feront faillite."

Les résultats des géants de la tech pourraient déterminer l’engouement pour l’introduction en bourse très attendue d’Anthropic , figure de proue de l’IA, et pour la levée de fonds de 95 milliards de dollars de Meta Platforms META.O .

LES BANQUES CENTRALES DEVRAIENT MAINTENIR LEURS TAUX INCHANGÉS

Les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale , de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon sont attendues cette semaine. Les économistes s’attendent à ce que ces trois institutions maintiennent leurs taux d’intérêt inchangés, l’attention se portant donc sur les commentaires des responsables politiques pour évaluer les perspectives en matière de taux.

Les responsables de la Fed ont laissé entendre qu’ils ne relèveraient pas à nouveau les taux d’intérêt à court terme mercredi, mais les craintes inflationnistes restant au premier plan, les investisseurs estiment que cette pause dans les hausses de taux ne durera pas longtemps. Les opérateurs anticipent une hausse des taux de la Fed en décembre.

L’euro a reculé de 0,2% et, à 1,114 dollar, il s’est rapproché du plus bas niveau depuis mai atteint il y a deux semaines.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR est resté stable à 4,974%, se maintenant sous la barre des 5%, qu’il avait franchie en septembre lorsque les investisseurs s’étaient rués vers les bons du Trésor pour se mettre à l’abri des turbulences boursières liées aux inquiétudes concernant l’IA.

L'or au comptant XAU= a reculé de 0,1% à 4 010,96 dollars l'once.