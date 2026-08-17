Les actions progressent et le dollar recule alors que les marchés réévaluent les risques liés aux taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours à 07h10 GMT après l'ouverture des marchés européens)

* Les probabilités d'une hausse des taux par la Fed en septembre tombent à 30 %, contre environ 50 % la semaine précédente

* L'euro atteint son plus haut niveau depuis deux mois, les données américaines décevantes pesant sur le dollar

* Le STOXX 600 progresse de 0,21 %; l'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon gagne 0,5 %

par Lawrence White

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement progressé et le dollar a glissé vers ses plus bas niveaux depuis deux mois lundi, après une série de données économiques américaines décevantes, notamment une baisse inattendue des ventes au détail, qui a conduit les marchés à réduire leurs anticipations d’une hausse imminente des taux de la Réserve fédérale.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse le mois prochain est désormais estimée à 30 %, en forte baisse par rapport aux quelque 50 % enregistrés une semaine plus tôt.

L'indice de référence STOXX, qui regroupe 600 grandes entreprises européennes, a progressé de 0,21 %, dans le sillage des gains enregistrés plus tôt par l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS , qui a gagné 0,5 %, tandis que le Nikkei japonais .N225 a légèrement progressé de 0,3 %.

Les valeurs vedettes chinoises .CSI300 ont progressé de 0,8 % et l’indice Hang Seng .HSI a gagné 1,6 % dans l’attente des données sur l’activité économique chinoise du mois de juillet, attendues plus tard dans la journée. Les prévisions tablent sur un ralentissement de la croissance de la production industrielle à 4,8 %, contre 5,3 % précédemment, mais les investisseurs pourraient s’attendre à une surprise à la hausse compte tenu de l’essor des exportations lié à la forte demande mondiale en matière d’IA le mois dernier. Les marchés boursiers sud-coréens étaient fermés lundi pour cause de jour férié. Le won coréen KRW= a réagi modérément après que le président américain Donald Trump a ordonné au Pentagone de réduire considérablement les exercices militaires conjoints avec ce pays. Les cours du pétrole ont affiché une évolution mitigée après les hausses de la semaine dernière. Samedi, l’Iran a appelé les États-Unis à accepter la défaite , tandis que Donald Trump a exhorté les Américains à accepter la hausse des prix de l’essence tant que le conflit se poursuit. Au moins 11 personnes ont été tuées samedi lors de frappes israéliennes dans le sud du Liban, a indiqué le ministère libanais de la Santé . Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières depuis que le pays a accepté, il y a quelques semaines, un accord-cadre de paix négocié par les États-Unis avec son voisin israélien. Le Brent LCOc1 a perdu ses gains antérieurs pour afficher une baisse de 0,05 % à 07h10 GMT après avoir progressé de 6 % la semaine dernière, tandis que le brut américain CLc1 a reculé de 0,7 % à 81,91 dollars le baril, après avoir gagné 5,4 % la semaine dernière. O/R

« Bien qu’il n’y ait toujours pas de solution à l’impasse entre l’Iran et le détroit d’Ormuz, notre scénario de base reste que les cours du pétrole se maintiendront dans une fourchette de 70 à 100 dollars, l’Iran empêchant toute baisse et les États-Unis intervenant pour tenter de calmer la situation dès que les cours dépassent les 100 dollars », a déclaré Shane Oliver, économiste en chef chez AMP, dans une note.

« Le risque demeure qu’aucun accord de paix durable ne soit conclu, que les flux de pétrole en provenance du Moyen-Orient restent inférieurs de 10 % à 15 % aux niveaux habituels et que nous devions faire face à une hausse des prix du pétrole à mesure que les réserves s’épuisent. »

LE RISQUE D'UNE HAUSSE DES TAUX DE LA FED S'ESTOMPE

Les marchés boursiers américains semblaient prêts à conserver une tendance prudemment positive à leur ouverture plus tard dans la journée de lundi, les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 s'appréciant de 0,5 % et ceux sur le S&P de 0,2 % EScv1 . La tendance haussière des actions s’explique par la diminution du risque que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt le mois prochain. Les ventes au détail américaines ont enregistré en juillet leur première baisse en neuf mois et la confiance des consommateurs s’est détériorée plus que prévu, venant s’ajouter à des chiffres d’inflation modérés.

Les publications de résultats sont moins nombreuses cette semaine, mais comprennent notamment celles de Home Depot, Target et Walmart, alors que les investisseurs scrutent la vigueur de la consommation américaine. Le principal indicateur de cette semaine est l’indice des directeurs d’achat S&P du mois d’août (PMI), qui permettra d’évaluer si l’accélération de l’activité économique américaine observée en milieu d’année peut se maintenir.

Sur les marchés obligataires, les rendements des bons du Trésor américain ont reculé après avoir affiché des résultats mitigés la semaine dernière. Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans US2YT=RR a reculé de 2 points de base à 4,154 %, après avoir baissé de 3 points de base la semaine dernière pour atteindre son plus bas niveau en sept semaines, à 4,0977 %.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans

US10YT=RR a reculé de 2 points de base à 4,680 %, après avoir progressé de 4 points de base la semaine dernière.

La faiblesse des données a pesé sur le dollar, l’euro

EUR=EBS atteignant son plus haut niveau depuis deux mois à 1,1588 $. Les dollars australien et néo-zélandais ont également atteint leurs plus hauts niveaux depuis dix semaines, à respectivement 0,7105 $ et 0,5910 $ AUD= NZD= . Sur les marchés des matières premières, l’or a rebondi de 0,5 % à 4 397 dollars l’once XAU= , après avoir progressé de 0,8 % la semaine dernière. GOL/