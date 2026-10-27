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Les actions progressent dans l'attente des résultats des entreprises technologiques et de la décision de la Fed
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 23:04

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des cours après la clôture des marchés boursiers américains)

* Les indices de Wall Street progressent grâce à l'essor de l'IA et à la baisse du prix du pétrole

* Les grandes entreprises technologiques du S&P 500 publieront leurs résultats cette semaine

* La Fed, la BCE et la Banque du Japon devraient maintenir leurs politiques inchangées; les marchés se concentreront sur leurs déclarations

par Sinéad Carew et Johann M Cherian

L'indice mondial des actions MSCI a progressé mardi, les investisseurs attendant les résultats des entreprises technologiques américaines et la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme sur le pétrole ont clôturé en baisse de près de 2 dollars, les investisseurs se tournant vers la perspective de pourparlers de paix au Moyen-Orient, même si les prix sont restés proches de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs mois en raison des perturbations du transport maritime.

Le chef de la sécurité iranien, Mohsen Rezaei, a rencontré mardi le Guide suprême, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, au lendemain de pourparlers avec des représentants de l’Arabie saoudite, de la Turquie et du Pakistan. Les médias d’État ont indiqué que Khamenei avait souligné l’importance de défendre les intérêts de l’Iran et de maintenir ses conditions pour mettre fin à la guerre.

Une série d’annonces de financement liées à l’IA, faites lundi par Meta META.O , SpaceX SPCX.O et Broadcom AVGO.O , a encouragé les investisseurs, tout comme la publication par Anthropic de son dossier d’introduction en bourse.

« Les nouvelles concernant l’IA ont donné du souffle aux haussiers et stabilisé le marché obligataire. Cela a été bénéfique et nous avons constaté que les petites capitalisations affichaient de meilleures performances », a déclaré Sahak Manuelian, directeur général des ventes et du trading d’actions internationales chez Wedbush Securities.

« Il semble y avoir davantage de discussions autour de la recherche d’une solution au conflit au Moyen-Orient. Qui sait ce que cela signifie, mais cela dit, le prix du pétrole brut est en baisse, ce qui constitue un facteur favorable pour les actions », a ajouté M. Manuelian.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 15,99 points, soit 0,03%, pour atteindre 52.377,57, le S&P 500 .SPX a gagné 45,83 points, soit 0,60%, à 7.722,60 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 308,43 points, soit 1,18%, à 26.477,81.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT a clôturé en hausse de 1,2%, enregistrant ainsi sa deuxième séance consécutive de hausse.

Les investisseurs attendaient les résultats financiers attendus cette semaine des géants de l’IA Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O , à la recherche de signes indiquant que leurs dépenses génèrent les rendements escomptés.

Les résultats des géants de la tech pourraient également influencer l'intérêt des investisseurs pour l'introduction en bourse d'Anthropic et la levée de fonds de 95 milliards de dollars de Meta.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a progressé de 6,58 points, soit 0,59%, pour atteindre 1.129,74. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,47%.

LES BANQUES CENTRALES DEVRAIENT MAINTENIR LEURS TAUX INCHANGÉS

Les responsables de la Fed ont indiqué qu’ils ne relèveraient pas à nouveau les taux d’intérêt à court terme mercredi, mais, alors que les craintes inflationnistes occupent le devant de la scène, les investisseurs estiment que cette pause dans les hausses de taux ne durera pas longtemps. Les opérateurs anticipent une hausse des taux de la Fed en décembre.

Outre la Fed , la Banque centrale européenne et la Banque du Japon doivent prendre des décisions de politique monétaire cette semaine; les économistes s'attendent à ce que les trois institutions maintiennent leurs taux d'intérêt inchangés, ce qui incite les investisseurs à se concentrer sur les déclarations des responsables pour évaluer les perspectives en matière de taux.

Sur le marché des devises , le dollar s’est légèrement raffermi face à l’euro, au yen japonais et à la livre sterling, les traders se préparant aux réunions des banques centrales.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,35% à 102,38, tandis que l'euro

EUR= reculait de 0,43% à 1,1124 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,28% à 157,94.

Sur le marché obligataire , les rendements des bons du Trésor américain ont pour la plupart légèrement progressé, les investisseurs évaluant les perspectives de hausse des taux d'intérêt avant la décision de la Fed prévue mercredi.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a progressé de 1,28 point de base à 4,999%, tandis que celui des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 1,25 point de base à 5,3135%.

Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Fed, a progressé de 2,8 points de base à 4,739%.

Le pétrole brut américain CLc1 a clôturé en baisse de 1,83%, soit 1,86 dollar, à 99,90 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 a terminé à 113,88 dollars le baril, en baisse de 1,67%, soit 1,93 dollar.

Du côté des métaux précieux , l’or au comptant XAU= a progressé de 1,09% à 4.060,29 dollars l’once, tandis que l’argent au comptant XAG= a gagné 0,95% à 54,44 dollars l’once.

Valeurs associées

ALPHABET-A
320,5800 USD NASDAQ +1,19%
AMAZON.COM
253,1000 USD NASDAQ +1,61%
Argent
53,96 USD Six - Forex 1 -0,94%
BROADCOM
342,3300 USD NASDAQ +4,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 377,57 Pts Index Ex +0,03%
EUR/USD SPOT
1,1123 USD Six - Forex 1 -0,07%
FTSE 100
10 686,54 Pts FTSE Indices -0,75%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS
620,1900 USD NASDAQ -1,64%
MICROSOFT
531,3300 USD NASDAQ -0,24%
NASDAQ Composite
26 477,81 Pts Index Ex +1,18%
Nikkei 225
64 081,14 Pts Six - Forex 1 +1,28%
Or
4 042,22 USD Six - Forex 1 -0,53%
Pétrole Brent
115,48 USD Ice Europ +1,12%
Pétrole WTI
101,37 USD Ice Europ +1,25%
S&P 500 INDEX
7 722,60 Pts CBOE +0,60%
SPACEX
148,5800 USD NASDAQ +1,14%
STOXX Europe 600
643,68 Pts DJ STOXX +0,47%
STOXX Europe 600 Banks
387,32 Pts DJ STOXX +0,13%
USA BENCHMARK 10A
5,089 Rates -0,03%
USA BENCHMARK 2A
4,822 Rates +0,69%
USD/JPY SPOT
157,9520 Six - Forex 1 -0,01%
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